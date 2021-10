L’Inde a écrit l’histoire, selon le Premier ministre Modi après l’inoculation de 100 doses de vaccin crore

Le Premier ministre Modi a visité l’hôpital Ram Manohar Lohia de Delhi pour féliciter les agents de santé et les infirmières pour cette réalisation. (Crédit : ANI)

L’Inde a atteint aujourd’hui le cap de l’administration de 100 crores de doses de vaccin contre le Covid-19, ce qui a incité le Premier ministre Modi à faire remarquer que le pays a une histoire scénarisée. Le Premier ministre Modi a qualifié cette étape de triomphe de la science indienne, de l’entreprise et de l’esprit collectif de 130 crores de personnes du pays. Après avoir visité l’hôpital Ram Manohar Lohia de la capitale nationale pour féliciter les agents de santé et les infirmières pour cette réalisation, le Premier ministre Modi a fait remarquer que le pays dispose désormais d’un bouclier qui fournira une protection pour les 100 prochaines années contre la pandémie, a rapporté l’agence de presse PTI.

Il avait été précédemment estimé que la marque de l’administration de 100 crores de doses de vaccin Covid-19 sera atteinte dans les premières heures de la campagne de vaccination jeudi. Le pays avait déjà administré 99,7 doses de vaccin crore aux bénéficiaires dans le pays à la fin de mercredi et il lui manquait 30 doses de lakh par rapport au jalon de 100 crore. Alors que 74% de la population adulte estimée a reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus, environ 31% de la population éligible a été entièrement vaccinée avec deux doses consécutives de vaccin contre le coronavirus.

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a écrit plus tôt dans un tweet de célébration que le pays était sur le point de faire le siècle des vaccins et a appelé les gens à faire partie de l’événement en or en se faisant vacciner immédiatement.

Il est important de noter que sur le total des doses administrées de vaccin contre le coronavirus, environ 65% des doses ont été administrées dans les zones rurales du pays tandis que les 35% des doses restantes ont vacciné la population urbaine du pays. Alors que l’équité dans l’accès aux vaccins est encourageante, le gouvernement central a demandé aux gouvernements des États de se concentrer désormais sur la garantie que tous les bénéficiaires ont été vaccinés avec deux doses de vaccin.

Le Maharashtra, l’Uttar Pradesh, le Bengale occidental, le Gujarat, le Madhya Pradesh, le Bihar, le Karnataka et le Rajasthan font partie des États poids lourds qui ont vacciné à eux seuls plus de 6 crores de doses de vaccin. Il est pertinent de noter qu’en exactement dix mois depuis le début de la vaccination contre le Covid-19 dans le pays le 16 janvier, le pays a pu atteindre le cap énorme des 100 crores de doses. Le 16 janvier, la campagne de vaccination a été lancée uniquement pour les agents de santé et autres agents de première ligne et elle a ensuite été ouverte aux bénéficiaires vulnérables âgés de plus de 45 ans. Depuis le 1er mai, le pays a rendu les vaccins accessibles à la population âgée de plus de 18 ans.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.