L’Inde a enregistré 1 888 décès en détention au cours des 20 dernières années, seuls 26 policiers ont été reconnus coupables (données du NCRB)

Pas moins de 1 888 décès en détention ont été signalés à travers l’Inde au cours des 20 dernières années, tandis que 893 cas ont été enregistrés contre des policiers et 358 fonctionnaires ont été inculpés, selon les données officielles citées par The Indian Express. Cependant, seuls 26 policiers ont été condamnés au cours de cette période, montrent les données compilées à partir des rapports annuels du National Crime Records Bureau sur la criminalité en Inde (CII) de 2001 à 2020.

Le triste bilan prend de l’importance à la suite de la mort en détention mardi dernier d’un jeune de 22 ans, Altaf, à Kasganj, dans l’Uttar Pradesh, après avoir été arrêté dans le cas d’une fille mineure d’une famille hindoue portée disparue.

À la suite de l’incident, cinq policiers ont été suspendus du poste de police de Kotwali à Kasganj. Ils avaient affirmé qu’Altaf s’était pendu avec un cordon de serrage à la capuche de sa veste, en utilisant un tuyau d’eau dans des toilettes situées à quelques mètres du sol.

Sur les 26 policiers condamnés, les 11 plus importants ont été reconnus coupables en 2006, dont sept dans l’Uttar Pradesh et quatre dans le Madhya Pradesh.

Selon les données officielles, 76 décès en détention se sont produits en 2020, le Gujarat signalant le plus grand nombre de décès, 15. Les autres cas ont été signalés dans le Madhya Pradesh, le Bihar, le Chhattisgarh, le Maharashtra, le Karnataka, le Rajasthan, le Tamil Nadu, le Bengale occidental, l’Andhra Pradesh, l’Assam, l’Odisha, l’Haryana, le Kerala, le Pendjab et le Telangana.

Depuis 2017, le NCRB publie des données sur les policiers arrêtés dans des affaires de décès en détention. Au cours des quatre dernières années, 96 policiers ont été arrêtés en lien avec des décès en détention. Cependant, ces données ne sont pas disponibles pour les années précédentes.

Les données du Bureau montrent que depuis 2001, 1 185 décès en détention ont été signalés dans la catégorie « personnes non en détention provisoire » et 703 dans la catégorie « personnes en détention provisoire ».

Sur les 893 cas enregistrés contre des policiers en lien avec des décès en détention au cours des deux dernières décennies, 518 concernent des personnes non placées en détention provisoire.

