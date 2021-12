L’Inde a gagné 35 millions de dollars US plus 10 millions d’euros de 2019-21 grâce aux lancements de satellites étrangers: Gouv

« Le nombre total de satellites étrangers qui ont été mis en orbite terrestre est de 342 satellites (pour 34 pays) par un lanceur local », a-t-il déclaré.



L’Inde a généré des recettes en devises d’environ 35 millions de dollars et 10 millions d’euros entre 2019 et 21 grâce au lancement commercial de satellites étrangers à bord de véhicules indiens, a annoncé jeudi le gouvernement.

Répondant à une question à Rajya Sabha, le ministre d’État au Département de l’espace et au Département de l’énergie atomique Jitendra Singh a déclaré que l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) par le biais de sa branche commerciale NewSpace India Limited (NSIL) avait lancé des satellites appartenant à d’autres pays. à bord du véhicule de lancement de satellite polaire (PSLV), sur une base commerciale.

« À ce jour, NSIL a signé six accords de service de lancement avec des clients de quatre pays pour le lancement de satellites étrangers dans l’espace à bord du PSLV entre 2021 et 2023. Des revenus en devises d’environ 132 millions d’euros seraient générés par le lancement de ces satellites étrangers sur un base commerciale », a déclaré Singh dans une réponse écrite.

Il a déclaré que grâce au lancement de satellites étrangers à bord d’un lanceur indien, l’Inde avait généré des revenus en devises d’environ 35 millions de dollars et 10 millions d’euros de 2019 à 21. satellites étudiants.

Singh a déclaré que le type de satellites étrangers lancés par le véhicule de lancement indien comprend des satellites principalement à des fins d’observation de la Terre, de démonstration scientifique et technologique.

