L’Inde à la croisée des chemins: aborder un problème bien plus vaste que la liberté académique ou le nationalisme culturel

Les preuves empiriques plus larges suggèrent que la démocratie soutient davantage Pratap Bhanu Mehta, Université d’Ashoka, sympathie d’Arvind Subramanian (ci-dessus), Asie de l’Est, la croissance économique que son absence. (. / Image de fichier)

La démission de Pratap Bhanu Mehta de l’Université d’Ashoka, apparemment en raison de pressions politiques, a fait la une des journaux internationaux en raison de sa notoriété et des valeurs supposées de son employeur, qui semblent avoir été violées. La démission immédiate en sympathie d’Arvind Subramanian, qui était connu pour son expertise économique et non pour aucune critique des politiques gouvernementales dans l’arène politique, a amplifié l’impact. Les professeurs et les étudiants de l’université n’ont pas tardé à réagir contre la violation, et les fondateurs de l’université ont été en mode de contrôle des dommages, les deux anciens professeurs cherchant également à les aider à réaffirmer un engagement institutionnel en faveur de la liberté académique.

La liberté académique est-elle juste une question d’élite? L’Indien moyen devrait-il s’en soucier? Répondre à ces questions semble important. Premièrement, pour découvrir ce qui se passe en Inde, deux forces différentes sont à l’œuvre. L’une est une version forte et quelque peu étroite du nationalisme culturel, qui cherche à homogénéiser le pays d’une manière sans précédent. L’autre est une approche autoritaire de la gouvernance, qui cherche à centraliser le contrôle, que ce soit en ce qui concerne les États de l’Inde, ou en ce qui concerne la prise de décision au sein du gouvernement national lui-même. Bien entendu, la seconde impulsion soutient directement la première, même si elles sont conceptuellement distinctes.

L’autoritarisme peut être un moyen à des fins multiples, et le Centre semble le considérer comme un soutien à ses objectifs de développement économique, ainsi qu’à ses objectifs non économiques. Mais cette impulsion a aussi une vie propre, car elle peut conduire à la conviction qu’il n’y a pas d’alternative, que la dissidence et la diversité des points de vue nuiront à tout le monde. Il y a quelques décennies, cela a conduit un politicien éminent à déclarer que «l’Inde est Indira. Indira, c’est l’Inde. » La récente attaque contre le bâtiment du Capitole américain était le résultat du même phénomène. Lorsque le chef ou suffisamment de ses partisans confondent le bien-être des dirigeants avec celui de la nation, au point même d’ignorer les faits, le résultat ne peut jamais être bon.

Parfois, on entend des arguments selon lesquels l’autoritarisme, même s’il coûte quelque chose aux citoyens en termes de certaines libertés, porte ses fruits grâce à la croissance économique. De nombreuses réussites d’Asie de l’Est avaient peu ou pas de démocratie lorsque leur croissance a décollé. Et la Chine semble bien se porter, même si elle élargit la portée de son approche centralisée et autoritaire: assister à des événements à Hong Kong, avec le Xinjiang et le Tibet. Mais les preuves empiriques plus larges suggèrent que la démocratie soutient davantage Pratap Bhanu Mehta, Université d’Ashoka, sympathie d’Arvind Subramanian, la croissance économique est-asiatique que son absence.

En évaluant la situation actuelle, il est également bon de garder à l’esprit que la liberté académique n’a pas été un phénomène robuste en Inde. Même en Occident, il a évolué et renforcé lentement, en particulier dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. L’argent, le pouvoir et les relations sociales comptent toujours, même dans les universités, et ils peuvent façonner la vie intellectuelle des universités. Les scientifiques et les ingénieurs, en particulier, dépendent du financement du gouvernement et des entreprises, qui peuvent influencer les types de questions de recherche qui sont posées et auxquelles elles répondent. En Inde, le financement gouvernemental et le contrôle des universités ont toujours eu un impact. Même affamer tout le monde de ressources représente un effet sur la liberté académique. Les universités privées financées par des personnes fortunées ont commencé à proposer une alternative, mais elles ont tendance à être motivées par l’économie de la demande, en se concentrant sur les compétences pertinentes pour l’emploi.

En ce sens, l’Université Ashoka est différente: une tentative de créer une université de classe mondiale qui offrirait une expérience éducative de pointe, au sens le plus large de ce concept, et financée par un groupe suffisamment large pour qu’aucun individu ne puisse façonner son mission et comment cette mission a été menée. Ceci est censé être un modèle pour l’avenir de l’enseignement supérieur en Inde. La rupture apparente de cet idéal est ce qui est préoccupant. Et de peur que l’on pense que ce que les philosophes, ou même les économistes universitaires, font et disent est sans importance, il n’est pas inimaginable que la pression politique puisse corrompre la conduite de l’enquête scientifique – il suffit de penser au cas de Trofim Lysenko sous Staline. Il y a des nuances de cette tendance en Inde, et il serait trop facile de détruire la confiance dans tous les aspects du milieu universitaire indien, y compris la science et la technologie.

Il est également utile de réfléchir au moment choisi pour ce qui s’est passé. Un rapport non confirmé suggérait que l’université faisait face à des obstacles à une expansion planifiée, à moins que son professeur vocal ne soit expulsé. Alors peut-être était-ce le cas qu’une occasion d’utiliser l’effet de levier s’est présentée. Mais on peut aussi supposer que les protestations récurrentes dans les rues et sur les autoroutes, en particulier les protestations des agriculteurs en cours, ont révélé une unité entre les écrits d’un philosophe politique et les chants et poèmes de la contestation. L’un d’eux, en traduction, demande: «Pourquoi tant de terreur de notre part, que vous ne voulez même pas entendre nos voix? Lorsque nous parlons de droits, alors vous souhaitez nous faire taire. Maintenant, c’est notre pays libre… »Certaines vidéos ont été interdites, des journalistes et des militants arrêtés – expulser un éminent professeur de son travail ne peut pas le faire taire, mais cela renforce le message qu’une diversité d’opinions est indésirable et aura des conséquences. C’est un problème beaucoup plus vaste que la liberté académique ou le nationalisme culturel. Il reste souvent submergé en Inde, mais est maintenant à l’air libre, pour de nombreuses raisons.

L’auteur est professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.