L’Inde a lancé des résolutions relatives au maintien de la paix adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies

À la fin d’un débat ouvert lancé par l’Inde au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), une résolution sur la responsabilité des crimes contre les soldats de la paix des Nations Unies et une déclaration présidentielle sur le « Maintien de la paix et la technologie » ont été adoptées.

La résolution sur la responsabilité des crimes contre les Casques bleus de l’ONU qui a été adoptée à l’unanimité mercredi a été rédigée par l’Inde et coparrainée par tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et plus de 80 États membres de l’ONU.

Au cours de l’événement, comme cela a été signalé précédemment, l’Inde, en coordination avec les Nations Unies, a également déployé une plate-forme technologique qui sera utilisée pour la sûreté et la sécurité des soldats de la paix.

Conformément à l’accent mis par l’Inde sur le maintien de la paix, la déclaration présidentielle (PRST) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est concentrée exclusivement sur l’utilisation de la technologie pour aider les soldats de la paix. Dans le cadre du PRST, l’utilisation de la technologie moderne est encouragée, laquelle sera utilisée pour améliorer la sécurité et la sûreté des soldats de la paix déployés dans des environnements à risque.

Lors du débat public, le Conseil de sécurité des Nations Unies a exhorté les États membres qui accueillent des opérations de maintien de la paix à veiller à ce qu’ils contribuent à traduire en justice ceux qui commettent des actes de violence et sont responsables du meurtre des casques bleus.

Le débat ouvert au CSNU a été présidé par le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, dont le thème était « Protéger les protecteurs : technologie et maintien de la paix ». Il s’agit du deuxième événement de signature sous la présidence indienne d’un mois de l’organe de l’ONU composé de 15 membres.

La plateforme UNITE AWARE

Cette plate-forme fournit des informations sur le terrain aux soldats de la paix et contribue également à accroître la connaissance de la situation. Cette plate-forme utilisera une technologie de surveillance moderne pour les évaluations des menaces en temps réel.

Il aura également accès à des images vidéo et satellite en direct.

Peut également fournir des alertes précoces aux soldats de la paix.

Cette plate-forme, selon le ministre des Affaires étrangères, sera déployée pour les missions de maintien de la paix en cours : UNFICYP (Chypre) et AMISOM (Somalie), MINUSMA (Mali) et UNMISS (Soudan du Sud).

Pour le déploiement de cette plate-forme, l’Inde s’est associée à l’ONU et a contribué 1,64 million de dollars.

Également à la fin du débat, un protocole d’accord a été signé entre l’Inde et l’ONU. Ce protocole d’accord soutient l’initiative « Partenariat pour la technologie dans le maintien de la paix » ainsi que l’UN C4ISR – UN Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Academy for Peace Operations (UNCAP) basé à Entebbe, en Ouganda. .

Au cours d’une cérémonie solennelle au Mémorial des Casques bleus de l’ONU à New York, le protocole d’accord a été échangé entre le représentant permanent de l’Inde auprès de l’ambassadeur des Nations Unies TS Tirumurti et le secrétaire général adjoint au soutien opérationnel Atul Khare.

Depuis 1948, plus d’un million d’hommes et de femmes ont servi sous le drapeau bleu des Nations Unies.

Sur les 4 000 soldats de la paix qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions, 174 soldats de la paix indiens ont perdu la vie. L’Inde est le pays le plus contributeur de troupes au monde.

