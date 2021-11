L’Inde a l’avantage de rendre ses voyages et son tourisme respectueux de l’environnement : Shruti Shibulal

« En raison de la diversité de son paysage, l’Inde a l’opportunité unique de tester plusieurs cas d’utilisation pour la durabilité et de mener la conversation sur le tourisme respectueux de l’environnement. ‘

Le secteur des voyages et du tourisme est à la croisée d’un changement transformateur inauguré par la pandémie et d’une modification permanente des préférences des consommateurs. Les entreprises durables avec des cadres agiles qui donnent la priorité aux personnes et à la planète ainsi qu’au profit deviendront parmi les agents résilients, performants et déterminants de ce nouveau marché. L’expérience financière en ligne s’est entretenue avec Shruti Shibulal, directeur, Tamara Leisure Experiences sur l’avenir du voyage, les objectifs de développement durable dans les voyages et le tourisme éco-responsable et plus encore. Extraits

Quelle est l’importance du concept de tourisme durable pour façonner l’avenir du voyage ?

La durabilité dans les affaires est une urgence croissante depuis un certain temps maintenant. La pandémie et son impact irréversible sur la dynamique du marché, y compris les préférences des consommateurs pour le bien-être et les voyages centrés sur la nature, ont catalysé le besoin de modèles commerciaux holistiquement durables. Ceci est particulièrement important dans une industrie telle que l’hôtellerie et le tourisme, qui représente 10 % du marché du travail indien et continue d’être un segment hautement interactif et collaboratif avec la capacité d’influencer les modèles opérationnels dans les secteurs auxiliaires.

Les futures entreprises les plus prospères et les plus résilientes dans le secteur du voyage, ainsi que dans d’autres industries, seront celles qui tiennent compte du changement climatique, de l’optimisation axée sur la technologie et d’un marché du travail en évolution rapide. L’harmonisation des initiatives axées sur les personnes et tournées vers la planète avec un gain monétaire doit devenir une philosophie centrale pour tous les dirigeants et organisations avant-gardistes.

Quelles sont les tendances clés que vous voyez se développer dans l’espace expérientiel du luxe qui s’alignent sur les objectifs de développement durable (ODD) ?

Traditionnellement, les voyages expérientiels de luxe ont traité de l’excès. L’argument de vente était l’indulgence avant tout. Il en a résulté qu’une grande partie des voyages de luxe fonctionnait comme un secteur hautement gaspilleur et polluant pour l’environnement.

L’un des principaux changements dans les voyages de luxe durables émergents est donc la conservation. Cela comporte deux volets : la réduction des déchets et la réduction de la consommation. Les mesures incrémentielles et l’expérimentation permettent d’atteindre les deux sans compromettre l’expérience client.

Dans notre complexe, The Tamara Coorg, les appareils de plomberie économes en eau nous ont permis de réduire la consommation d’eau de 10 000 litres en une seule journée dans une seule propriété. Des mesures similaires, notamment la filtration de l’eau et la récupération des eaux de pluie, nous permettent de réduire la consommation de centaines de milliers de litres chaque année dans toutes nos propriétés.

Pour réduire le gaspillage, nous avons mis en œuvre des changements opérationnels simples, tels que la fourniture de journaux et de services de tenue de chambre uniquement sur demande ou selon les besoins. Nous mesurons également les portions de nourriture et donnons régulièrement plutôt que de jeter les surplus de nourriture ou de produits.

Lorsqu’elles sont multipliées sur 237 chambres dans 5 propriétés différentes, ces mesures apparemment petites se traduisent par une conservation significative des ressources et des économies à long terme.

Compte tenu de la facilité de mise en œuvre et de ses incitations financières, la conservation est susceptible d’être la première et la plus universellement adoptée initiative de durabilité dans le secteur.

Expériences de loisirs Shruti Shibulal, Tamara

De quelles manières l’Inde est-elle particulièrement bien placée pour diriger la scène mondiale du tourisme respectueux de l’environnement ?

En raison de la diversité de son paysage, l’Inde a l’opportunité unique de tester plusieurs cas d’utilisation pour la durabilité et de mener la conversation sur le tourisme respectueux de l’environnement.

Des endroits comme Kodaikanal, Kochi et les îles Lakshadweep sont tous des exemples notables de lieux qui ont mis en œuvre une législation écocentrique pour protéger non seulement l’environnement, mais aussi les communautés locales et leurs économies indigènes.

Dans sa position de marché émergent, le potentiel de croissance à lui seul permet aux nouvelles entreprises et aux nouveaux investisseurs d’intégrer de manière innovante la durabilité en tant que politique et pratique dans les modèles commerciaux.

Cela donne à l’Inde un avantage significatif en rendant son secteur des voyages et du tourisme globalement respectueux de l’environnement.

De plus, la riche connaissance générationnelle des pratiques de bien-être centrées sur la nature positionne également l’Inde pour capturer le segment croissant de voyageurs soucieux de leur santé et conscients qui recherchent des expériences conscientes et enrichissantes.

Pouvez-vous nous éclairer sur certaines des initiatives environnementales et sociales de Tamara ?

En tant que groupe hôtelier responsable, nos opérations adhèrent entièrement aux mesures environnementales, sociales et de gouvernance qui nous aident à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Notre longue liste d’initiatives environnementales et sociales comprend : • Réduire la pauvreté grâce à un recrutement local allant jusqu’à 50 % et au soutien de la communauté locale (c.

• Promouvoir une éducation de qualité en offrant des bourses aux étudiants locaux et en soutenant les écoles locales

Garantir l’égalité des sexes en surveillant la parité salariale et en mettant en œuvre des stratégies RH favorables aux femmes pour améliorer la diversité de la main-d’œuvre

• Conservation de l’eau et de l’énergie grâce à la récupération des eaux de pluie, des appareils de plomberie optimisés, des systèmes de filtration d’eau, un éclairage LED et des pratiques de construction écologiques pour optimiser les besoins en éclairage et en refroidissement.

• Un investissement cohérent dans le renforcement du capital humain, qui assure la mobilité ascendante des employés à tous les niveaux. Dans le cadre des initiatives philanthropiques de la famille Shibulal, nous exploitons également une organisation à but non lucratif, SAATHIYA, qui fournit des compétences hôtelières aux personnes économiquement défavorisées et les place plus tard dans des rôles au sein de Tamara ou d’autres établissements réputés.

• Utiliser uniquement du compost organique et le compost généré en interne pour la plantation et l’aménagement paysager. Nous donnons également le surplus de compost aux agriculteurs locaux.

• S’engager avec la communauté locale en participant à des campagnes de plantation d’arbres et de nettoyage, et en soutenant les petites entreprises socialement responsables.

De quelles manières la conception de modèles commerciaux holistiquement durables catalyse-t-elle l’innovation ?

La construction d’un modèle d’entreprise holistiquement durable nécessite la conception de nouveaux systèmes d’exploitation qui non seulement fonctionneront efficacement, mais resteront résilients et autosuffisants. Bien que les pratiques spécifiques de durabilité et leurs résultats mesurés puissent varier d’un secteur à l’autre, l’expérimentation reste au cœur du processus de création d’entreprises performantes et axées sur les objectifs.

L’intégration de pratiques conscientes à des niveaux progressifs nécessite des tests et des fonctions de routine innovantes pour assurer la conservation, l’adaptation éco-responsable et l’engagement communautaire.

Le processus de recherche de solutions viables nécessite une rationalisation des coûts et une expérimentation intensives. Cet exercice rend non seulement une entreprise durable sur le plan environnemental, mais améliore également les opérations à tous les niveaux en optimisant la planification financière, en informant la formation des employés et en inspirant des offres de services uniques.

Quel est le processus permettant d’équilibrer la viabilité financière et la rentabilité avec des pratiques axées sur les personnes et la planète ?

L’expérimentation mesurée et l’application stratégique sont essentielles pour transformer les modèles commerciaux conventionnels en modèles réfléchis. Cela nécessite un souci du détail et des adaptations continues et incrémentielles qui s’intègrent dans des systèmes modulaires pour un changement durable.

De nombreuses initiatives conscientes – par exemple la mesure des portions de nourriture – sont étonnamment faciles et rentables à mettre en œuvre. Ils réalisent également des économies de coûts immédiates. Tester et répéter même des politiques aussi simples à travers les opérations peut rendre un modèle commercial plus efficace qui est non seulement plus rentable mais aussi plus résilient.

Quelles stratégies financières Tamara a-t-elle employées pour enrayer la pandémie et son impact sur l’hospitalité ?

Notre priorité immédiate pendant la pandémie était la sécurité de nos invités et de nos équipes. Sans compromis, nous avons déployé des ressources pour former et équiper rapidement notre personnel pour mettre en œuvre des protocoles de santé et de sécurité aux normes les plus élevées.

Par la suite, nous sommes passés par un processus intensif de rationalisation des coûts pour nous assurer de ne pas avoir à licencier un seul employé. Nous avons offert des réductions de salaire nominales aux 3 % les plus riches de l’organisation et affecté ces ressources à la formation et au perfectionnement approfondis des employés pendant la crise. Cet investissement dans le bien-être personnel et professionnel de notre équipe nous a permis d’émerger plus agile et solidaire en tant qu’organisation.

Cela s’est reflété dans notre capacité à réinventer efficacement les offres de services pour les adapter au voyageur post-pandémique. Cela a été un succès exceptionnel, en particulier dans nos stations balnéaires de Coorg et Kodai, qui ont retrouvé et dans certains cas dépassé les projections pré-pandémiques.

En termes d’investissements opérationnels en cours, où Tamara priorise-t-elle l’allocation des ressources ? Quel est le processus de réflexion derrière cela et quels sont les résultats?

À la fois en tant que bénéficiaires et agents de changement, les personnes sont au cœur du succès d’une entreprise réfléchie et durable. Nous continuons d’investir de manière créative dans nos équipes, en leur offrant un accès à des soins de santé mentale, à des activités récréatives ainsi qu’à un perfectionnement professionnel.

Une grande partie de l’innovation qui distingue nos opérations et nos services est axée sur l’équipe. Il est crucial de continuer à veiller à ce que nos équipes soient équipées et encouragées à contribuer de manière significative à la croissance axée sur les objectifs de l’organisation.

Quelles sont vos perspectives de croissance pour le secteur du Tourisme et de l’Hôtellerie ? De quelles manières cette croissance a-t-elle été impactée par la pandémie ?

Nous avons toujours eu une vision à long terme du marché lors de l’élaboration de nos stratégies. En tant que groupe, nous construisons des systèmes de gouvernance qui serviront notre peuple et notre planète pour les générations à venir. Dans cette veine, nous réalisons que la volatilité est inévitable, qu’elle soit due à une crise sanitaire ou à toute autre fluctuation mondiale. La planification des incertitudes en construisant des modèles centrés sur l’humain et résilients au climat est désormais essentielle pour toutes les entreprises. Cela dit, la pandémie a catalysé le besoin d’innovation en matière de durabilité et a également augmenté les récompenses gagnées par les entreprises responsables. Nous sommes donc continuellement à la recherche d’opportunités d’expansion et restons optimistes quant à l’avenir de l’industrie.

Comment conseilleriez-vous d’autres entreprises hôtelières responsables dans la conception de stratégies financières alignées sur le développement durable ?

Un changement important ou transformateur peut être difficile à réaliser, cependant, un déploiement minutieux de changements simples peut être à la fois rapide et rentable à appliquer.

Commencez petit et commencez par réduire les déchets. La combinaison de pratiques conventionnelles subalternes que nous négligeons souvent peut faire apparaître des inefficacités financières récurrentes qui se traduisent par des économies de coûts importantes. Ensuite, sur cette base d’un modèle financier plus léger et bien rationalisé, construisez des investissements stratégiques dans le capital humain, les initiatives sociales et enfin les infrastructures.

