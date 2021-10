L’Inde a le droit de détenir 30% du gisement de gaz iranien même après un contrat avec une entreprise locale

En 2016, l’Iran a déclaré qu’il examinait la proposition indienne mais qu’un accord était peu probable en raison de la différence entre le prix du gaz demandé par l’Iran et l’offre de l’Inde.

Un consortium indien dirigé par ONGC Videsh Ltd a contractuellement le droit de prendre une participation de 30% dans le développement du champ gazier Farzad-B dans le golfe Persique, même après la décision iranienne d’attribuer les droits du champ géant à une entreprise locale, ont déclaré de hauts responsables. .

En février 2020, la National Iranien Oil Company (NIOC) a informé les Indiens de son intention de conclure le contrat pour le développement de Farzad-B avec une société iranienne. En mai de cette année, il a attribué un contrat de 1,78 milliard de dollars au groupe Petropars.

« Le champ a été découvert par le consortium indien et naturellement il était intéressé à le mettre en production et a soumis un plan de développement. Mais le gouvernement iranien a décidé d’aller de l’avant avec le projet sans participation étrangère », a déclaré un responsable gouvernemental directement au courant du dossier.

Beaucoup pensaient que c’était un revers pour l’Inde. « Mais tout n’est pas perdu dans le projet. Contractuellement en tant que titulaire de la licence d’origine et personne qui a découvert le champ, le consortium indien a le droit de prendre une participation de 30% dans le projet impliquant le développement de réserves et la production de gaz », a-t-il déclaré.

Exprimant l’intérêt du consortium indien pour le projet, OVL a demandé le 29 juillet 2021 des détails sur les termes et conditions du contrat de développement. Le NIOC n’ayant pas répondu à cela, OVL a de nouveau écrit il y a quelques semaines pour demander des détails, a déclaré un autre responsable.

« Le contrat est très solide et clair. Le titulaire de la licence, en l’occurrence le consortium indien, à son élection, a le droit de prendre 30% du projet de développement, peu importe qui l’exécute », a déclaré le premier responsable.

OVL, la branche d’investissement à l’étranger de la société publique Oil and Natural Gas Corp (ONGC), détient une participation de 40% dans le bloc d’exploration offshore Farsi de 3 500 kilomètres carrés dans le golfe Persique en Iran. Indian Oil Corp (IOC) détient 40 pour cent du capital et les 20 pour cent restants appartiennent à Oil India Ltd (OIL).

Le contrat de service d’exploration (ESC) pour le bloc a été signé le 25 décembre 2002 et OVL en 2008 a fait une découverte géante sur le bloc, qui a ensuite été rebaptisé Farzad-B.

Le champ détient 23 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz en place, dont environ 60 % sont récupérables. Il contient également des condensats de gaz d’environ 5 000 barils par milliard de pieds cubes de gaz.

Le consortium indien a soumis un plan directeur de développement (MDP) du champ gazier Farzad-B en avril 2011 à l’Iranian Offshore Oil Company (IOOC), l’autorité alors désignée par la NIOC pour le développement du champ gazier Farzad-B.

Un contrat de service de développement (DSC) du champ gazier Farzad-B a été négocié jusqu’en novembre 2012, mais n’a pas pu être finalisé en raison de conditions difficiles et de sanctions internationales contre l’Iran.

En avril 2015, les négociations ont repris avec les autorités iraniennes pour développer le champ gazier de Farzad-B dans le cadre d’un nouveau Iran Petroleum Contract (IPC). Cette fois, la NIOC a présenté Pars Oil and Gas Company (POGC) comme son représentant pour les négociations.

À partir d’avril 2016, les deux parties ont négocié le développement du champ gazier de Farzad-B dans le cadre d’un contrat intégré couvrant l’amont et l’aval, y compris la monétisation/commercialisation du gaz traité. Cependant, les négociations n’ont pas abouti.

En 2016, l’Iran a déclaré qu’il examinait la proposition indienne mais qu’un accord était peu probable en raison de la différence entre le prix du gaz demandé par l’Iran et l’offre de l’Inde.

L’Inde a proposé un plan de développement de 6,2 milliards USD et un prix du gaz d’environ 4 USD par million d’unités thermiques britanniques pour Farzad-B en 2018.

Parallèlement, sur la base de nouvelles études, un plan directeur provisoire de développement (PMDP) révisé a été soumis au POGC en mars 2017, ont indiqué des sources, ajoutant qu’en avril 2019, la NIOC a proposé le développement du champ gazier dans le cadre du DSC et le prélèvement de gaz brut. par la NIOC au point d’atterrissage.

Cependant, en raison de l’imposition de sanctions américaines à l’Iran en novembre 2018, les études techniques n’ont pas pu être conclues, ce qui est un précurseur des négociations commerciales.

Le consortium indien a investi jusqu’à présent environ 85 millions de dollars dans le bloc. Le contrat prévoit le remboursement des dépenses au consortium indien avec un taux de rendement fixe.

