L’Inde a le potentiel pour devenir exportateur d’énergie en produisant de l’hydrogène vert : Jitendra Singh

En produisant de l’hydrogène vert à grande échelle et en tirant parti de sa situation géographique, l’Inde a le potentiel de passer d’un importateur net de carburant à un exportateur d’énergie propre, a déclaré vendredi le ministre des Sciences et de la Technologie Jitendra Singh.

S’adressant au “Sommet international sur le climat 2021 – Alimenter l’écosystème d’hydrogène de l’Inde”, Singh a déclaré que l’Inde comptait une grande partie de la population mondiale et que si elle ne participe pas à la mission pour un climat propre, le monde ne serait pas en mesure d’obtenir des résultats optimaux.

Il a déclaré qu’il y avait un énorme besoin de carburant propre et d’hydrogène vert à travers le monde, et que l’Inde avait le potentiel d’intervenir pour répondre également aux besoins du reste du monde. “En produisant de l’hydrogène vert à (grande) échelle et en profitant de la situation géographique dont bénéficie l’Inde, nous avons le potentiel de passer d’un importateur net d’énergie à un exportateur d’énergie propre”, a déclaré Singh.

Il a déclaré qu’il est nécessaire d’assurer la viabilité économique de la technologie de l’hydrogène vert et a assuré toutes les parties prenantes du soutien du gouvernement. Se référant à la Mission nationale sur l’hydrogène annoncée par le Premier ministre Narendra Modi lors de son discours du jour de l’indépendance, Singh a déclaré que cela reflétait l’engagement de l’Inde à travailler pour atténuer le changement climatique. Il a déclaré que le problème du changement climatique ne peut être résolu que si l’Inde réduit ses émissions et que le pays a pris plusieurs initiatives dans le domaine de l’énergie propre.

Il a déclaré qu’au cours des sept dernières années, l’Inde, sous la direction du Premier ministre Modi, avait assumé un rôle de premier plan dans la campagne pour un climat propre. « Le problème du changement climatique dans le monde ne peut être résolu que si l’Inde réduit ses émissions. Pour l’Inde, ce n’est pas seulement une mission, mais c’est aussi une responsabilité – non seulement envers ses propres compatriotes mais aussi envers l’humanité dans son ensemble », a déclaré Singh.

Se référant à la mission pour un climat propre et à l’hydrogène vert, Singh a déclaré que l’Inde a également la responsabilité et que le monde entier la considère également comme un pays qui peut jouer un rôle de première ligne dans la communauté des dirigeants mondiaux.

“Avec une population énorme que nous avons, nous constituons une grande partie de la population mondiale et donc à moins que l’Inde ne participe à la mission pour un climat propre, le monde ne serait pas en mesure de voir les résultats optimaux”, a-t-il déclaré. Singh a déclaré qu’en ce qui concerne l’Inde, sa demande d’énergie augmente de façon exponentielle chaque jour qui passe. Il a déclaré que 90 pour cent de la demande énergétique de l’Inde est satisfaite par des combustibles fossiles importés. Par conséquent, le problème du changement climatique dans le monde ne peut être résolu que si l’Inde réduit ses émissions.

Il a déclaré que la part des énergies renouvelables de l’Inde augmente également chaque jour et qu’elle devrait atteindre 50% d’ici 2030. Son tarif sur les énergies renouvelables est inférieur à 2 roupies, ce qui est déjà l’un des plus bas au monde. Malgré cela, les énergies renouvelables peuvent contribuer à la réduction de seulement 45 à 50 pour cent des émissions de dioxyde de carbone, a-t-il déclaré.

Et c’est là qu’intervient le rôle de l’hydrogène. L’hydrogène vert peut également être produit en utilisant l’énergie solaire pour diviser l’eau dans un électrolyseur avec de l’oxygène comme seul sous-produit, a-t-il déclaré.

« L’abondance du rayonnement solaire et de l’eau en Inde est un avantage qui implique que l’hydrogène vert peut aider l’Inde à devenir autonome. Dans le même temps, cela garantit notre engagement à atténuer le changement climatique et à assumer notre responsabilité envers le reste du monde », a-t-il déclaré.

