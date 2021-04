L’Inde a moins de 50% des ventilateurs que nécessaire pour le traitement Covid-19: Ashok Patel, Max Ventilators

Chaque ville manque de ventilateurs, car cette nouvelle souche a un comportement typique: elle commence à endommager les poumons dans les 4 à 5 jours.

La pandémie de Covid-19 a révélé de nombreuses lacunes dans les systèmes de santé de divers pays. En Inde et ailleurs, la pandémie de Covid-19 a mis l’accent sur le besoin de ventilateurs. Selon les données de l’industrie, l’Inde comptait huit fabricants de ventilateurs avec une capacité annuelle de fournir 3 360 ventilateurs avant la pandémie. Pendant la crise de Covid, neuf autres acteurs sont entrés sur le terrain et cela a porté la capacité de fabrication de l’Inde à 396 260 par an. Max Ventilator, basé au Gujarat, a accéléré sa production et modernisé son centre de R&D interne. Max Ventilator a conçu, fabriqué et commercialisé une large gamme de ventilateurs de soins intensifs, d’anesthésie, d’urgence et de transport et de soins à domicile, de variantes invasives et non invasives. Au fil des ans, l’entreprise a installé plus de 13 000 ventilateurs dans tout le pays. Dans une interview exclusive avec Financial Express Online Ashok Patel, fondateur et PDG, Max Ventilators a parlé de la situation de la fabrication de ventilateurs en Inde, de sa demande fluctuante et du soutien que l’industrie attend du gouvernement. Extrait:

En tant que fabricant de ventilateurs, comment pensez-vous que nous avons réussi à gérer la pandémie jusqu’à présent et comment allons-nous faire face à la deuxième vague qui nous a frappés?

Compte tenu des terribles prévisions de pénurie de ventilateurs dans le pays au début de la première vague de la pandémie, je pense que jusqu’à l’arrivée de la deuxième vague, nous avons réussi à surmonter assez bien la pénurie. Montant un effort à l’échelle nationale dirigé par le gouvernement lui-même avec d’autres acteurs privés, notre pays dans son ensemble a intensivement intensifié la production de ces appareils respiratoires vitaux. Cependant, alors que la deuxième vague nous frappe avec plus de force et de férocité, l’impulsion initiale était à nouveau que nous pourrions avoir besoin de plus de ventilateurs pour faire face à la surtension attendue et éviter toute pénurie éventuelle. Mais une analyse très récente, il y a quelques jours à peine, du ministère de la Santé, basée sur les données des patients dans les hôpitaux du pays, indique que le besoin de ventilateurs dans la deuxième vague pourrait bien être inférieur à celui de la première vague. Pourtant, ce n’est qu’une analyse et nous pourrions avoir besoin de plus d’études de ce type pour établir de manière concluante que la demande de ventilateurs sera plus faible cette fois. Mon instinct personnel me dit que la demande de ventilateurs restera stable et presque au même niveau que la première vague, sinon extraordinairement plus élevée.

En tant que fabricant individuel, comment avez-vous réussi à faire face aux fluctuations ou à la volatilité de la demande au cours des derniers mois?

S’en tenir aux bases de la gestion des stocks doublé de garder une laisse sur toute la chaîne de valeur de la production de ventilateurs est ce qui nous a aidés à traverser cette volatilité de la demande au cours des derniers mois. En tant que tel, nous avons pu garder nos lignes de production adaptables pour répondre convenablement aux flux et reflux de la demande – en augmentant ou en diminuant la production en fonction de la situation. Le maintien d’excellentes relations avec nos vendeurs et fournisseurs nous a également été utiles à cet égard. Même pendant la deuxième vague, nous avons un inventaire prêt-à-livrer d’environ 300 à 350 ventilateurs. Dans l’ensemble, nous avons connu un bond de 100% de la demande au cours du dernier mois environ, notre capacité mensuelle étant d’environ 1000 ventilateurs par mois. Dans le même temps, dans l’attente d’une demande pour des appareils alternatifs, nous avons également travaillé sur d’autres machines comme un appareil HFOT qui a un coût d’exploitation bien inférieur et pourrait assurer près de 100% de chances de survie d’un patient.

Lire aussi | Le potentiel de l’Ayurveda pour renforcer l’immunité est inégalé: Nikhil Maheshwari, directeur des opérations, MPIL

Et s’il y a pénurie, pouvez-vous quantifier cette pénurie? Et pourquoi sommes-nous confrontés à cette pénurie en premier lieu?

Chaque ville manque de ventilateurs, car cette nouvelle souche a un comportement typique: elle commence à endommager les poumons dans les 4 à 5 jours. La seule façon de traiter les patients dans ce cas est soit par l’oxygène sous pression et plus tard par un ventilateur, il n’y a pas d’autre moyen que ces deux. En raison du manque d’oxygène, les gens sont mis sous ventilation en dernier recours. Les patients sous ventilateurs augmentent donc et nous ne disposons pas de suffisamment de ventilateurs. L’Inde a moins de 50% des ventilateurs que nécessaire pour le traitement. D’après votre expérience, quels États ou régions sont susceptibles de faire face à une pénurie plus grave de ventilateurs et lesquels sont susceptibles de souffrir moins?

Bien que la deuxième vague ait balayé beaucoup plus d’États et de régions, nous avons jusqu’à présent constaté une demande maximale provenant d’États tels que le Maharashtra, le Gujarat et le Bengale occidental. En fait, nous avons commencé à recevoir une demande de Delhi aussi ces derniers temps.

Bien que, pendant la première vague de la pandémie, nous ayons reçu une demande énorme de la part d’États comme le Kerala, le Pendjab et le Karnataka, la demande a diminué là-bas car ils semblent être plus équipés maintenant.

Ashok Patel, fondateur et PDG, Max Ventilators

Par rapport à la première vague, dans votre estimation, combien de ventilateurs supplémentaires l’Inde aurait-elle besoin pour répondre aux besoins de notre population pendant la deuxième vague?

Cela dépendra du nombre de cas graves que nous aurons finalement dans quelques semaines, voire quelques mois. Mais je pense que nous avons suffisamment de ventilateurs dans le pays, ou que nous avons suffisamment développé la capacité d’en fabriquer plus si nécessaire.

Alors que le gouvernement a encouragé la production nationale de ventilateurs par le biais de programmes PLI, etc., que peut faire de plus le gouvernement pour encourager et propulser davantage cette indigénisation? Quelles sont les mesures réglementaires que le gouvernement a prises jusqu’à présent pour améliorer à la fois la qualité et la quantité des dispositifs médicaux – en particulier les ventilateurs – que vous appréciez? Qu’attendez-vous de plus du gouvernement?

Oui, le gouvernement a en effet tenté de donner une impulsion à la fabrication nationale de ventilateurs par le biais de programmes tels que le programme PLI dans le cadre d’une campagne plus large pour atteindre l’autosuffisance. Et c’est effectivement le bienvenu. Ce que le gouvernement pourrait faire davantage dans ce contexte, c’est d’abaisser les barrières à l’entrée en termes de critère de chiffre d’affaires annuel, etc., et d’étendre le segment des appareils jusqu’ici couvert à plus de produits dans le cadre du programme. Cela aiderait également les acteurs plus petits mais efficaces à participer efficacement.

En ce qui concerne les mesures réglementaires visant à améliorer la qualité et la quantité, la classification des ventilateurs en tant que dispositifs réglementés selon le BIS et le CDSCO selon les règles relatives aux dispositifs médicaux 2017 et 2020 doit être reconnue. Cette acquisition de la certification ISO 13485 pour les produits a été rendue obligatoire est à nouveau la bienvenue.

Le gouvernement pourrait également intervenir par le biais de la restriction des ventilateurs importés dans le pays, ce qui catalyserait également la campagne Atmanirbhar Bharat en cours.

Quels sont certains des composants communs d’un ventilateur que vous vous approvisionnez à l’étranger et dans quelle mesure êtes-vous dépendant des importations pour fabriquer un ventilateur?

Les accessoires critiques haut de gamme étaient le seul composant que nous importions d’autres pays.

Alors qu’avant le COVID-19, 60% de nos matières premières provenaient de l’extérieur de l’Inde, mais après le verrouillage lorsque d’autres pays ont refusé de nous donner le matériau, nous sommes maintenant tombés à 10%. Nous avons encouragé nos propres fournisseurs à fabriquer les composants en Inde elle-même, nous les avons assurés que nous sommes là pour les aider et les guider à travers tout cela afin qu’à l’avenir, Dieu nous en préserve, si une telle situation se reproduisait, nous ne devions pas dépendre d’autres pays pour notre matériel.

En termes de qualité, que pouvons-nous faire de plus pour rivaliser avec les fabricants de ventilateurs de classe mondiale d’Europe et des États-Unis?

Encore une fois, alors que l’impératif de réduire les coûts des intrants en termes de dépenses de services publics et d’infrastructure est certainement essentiel pour rendre nos produits compétitifs, nous aurions besoin d’aligner les spécifications techniques et les normes de nos produits sur les normes de produits européennes et américaines. À long terme, des investissements suffisants dans les technologies connexes soutenus par un écosystème de R&D en plein essor nous aideraient à devenir un fabricant de ventilateurs de classe mondiale.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.