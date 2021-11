« L’Inde a obtenu 10 % de l’activité du CSG sur ce déploiement ; beaucoup plus que tout autre partenaire’

La Royal Navy est une puissante démonstration de « hard power », mais elle est également capable d’apporter une contribution significative à toute la gamme des menaces à la sécurité maritime. (Crédit d’images : Haut-commissariat du Royaume-Uni en Inde)

En octobre, le Carrier Strike Group (CSG) du Royaume-Uni, dirigé par le HMS Queen Elizabeth, a navigué dans le golfe du Bengale dans ce qui était une démonstration du partenariat stratégique global entre le Royaume-Uni et l’Inde convenu par les dirigeants des deux pays plus tôt cette année.

Le déploiement du CSG concernait l’engagement du Royaume-Uni à approfondir ses liens économiques, diplomatiques et sécuritaires dans la région indo-pacifique. Pour assurer un Indo-Pacifique libre, ouvert, inclusif et prospère, l’Inde est très importante.

Plus tôt cette semaine, Gavin Thompson, conseiller à la défense au haut-commissariat britannique en Inde, a discuté de divers aspects de la coopération en matière de défense entre l’Inde et le Royaume-Uni avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits

Les relations militaires du Royaume-Uni avec l’Inde ne sont-elles devenues plus visibles que récemment avec la visite du Carrier Strike Group en Inde ?

Nos relations militaires sont profondes et sont souvent plus fortes dans des domaines moins visibles publiquement que la récente visite du Carrier Strike Group (CSG). Nos institutions militaires partagent souvent des origines et notre programme d’éducation à la défense a plus de 100 ans – nous échangeons des officiers entre le Royal College of Defence Studies (RCDS), le National Defense College et les Staff Colleges au Royaume-Uni et en Inde. Les soldats indiens ont combattu aux côtés de ceux du Royaume-Uni plus que tout autre pays. Même aujourd’hui, nous travaillons ensemble dans des missions de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde.

Cela signifie que nous avons plus en commun que des différences dans nos façons de travailler. Nous sommes également bien sûr fiers de la présence dynamique de personnel d’origine indienne servant dans les forces armées du Royaume-Uni. Ils représentent le meilleur du pont vivant qui relie nos deux nations.

La visite du CSG en octobre à bord du HMS Queen Elizabeth, l’un des deux plus grands navires de guerre jamais construits pour la Royal Navy, souligne une nouvelle phase d’ambition et d’interaction entre le Royaume-Uni et l’Inde. Un bon 10 pour cent de l’activité du CSG sur ce déploiement a été consacré à l’Inde, ce qui est considérablement plus que tout autre partenaire. Il s’agit d’un grand pas en avant dans l’approfondissement en cours de notre « Partenariat stratégique global » avec l’Inde. Au cours de la visite du CSG, des éléments des trois services ont participé au premier exercice des trois services, l’exercice Konkan Shakti. Opérer à ce niveau de complexité n’est possible que lorsque les cultures militaires et les processus de pensée sont profonds.

Quel type de relation votre gouvernement envisage-t-il avec l’Inde ? Quel rôle pensez-vous que la marine britannique peut jouer dans la région ?

Le Royaume-Uni partage le désir de l’Inde de voir une région indo-pacifique libre, ouverte et démocratique qui soutient le système international fondé sur des règles.

L’examen intégré du Royaume-Uni – un examen historique de notre politique étrangère, de défense, de développement et de sécurité, publié plus tôt cette année – a engagé le Royaume-Uni à devenir le pays européen avec la présence la plus large et la plus intégrée dans l’Indo-Pacifique à l’appui du commerce, partagé sécurité et valeurs. La Royal Navy y jouera son rôle. Le Royaume-Uni, par exemple, basera en permanence deux patrouilleurs hauturiers dans l’Indo-Pacifique. Nous engageons également un groupe d’intervention sur le littoral dans la région, prêt à répondre rapidement aux crises régionales dans les zones d’importance stratégique pour le Royaume-Uni.

La feuille de route 2030 annoncée par les Premiers ministres Modi et PM Johnson en mai 2021 est l’engagement des plus hauts niveaux du gouvernement à renforcer les relations bilatérales sur plusieurs piliers. La défense et la sécurité sont un élément essentiel de cette feuille de route, dans laquelle nous avons convenu d’une ambition et d’un engagement communs en faveur de la sécurité régionale et du co-développement des technologies de défense.

Plus tôt cette année, la stratégie indo-pacifique a été déployée. Quel est le rôle de la marine britannique dans l’Indo-Pacifique ?

L’Indo-Pacifique est la région économique à la croissance la plus rapide au monde ; un point de transit crucial pour le commerce mondial et abrite un certain nombre d’alliés et de partenaires commerciaux du Royaume-Uni. L’«inclinaison indo-pacifique» du Royaume-Uni, telle qu’énoncée dans l’examen intégré, indique que nous allons nous engager plus profondément dans la région sur bon nombre des défis mondiaux les plus urgents – du climat et de la biodiversité à la sécurité maritime et à la concurrence géopolitique liée aux règles et normes.

La Royal Navy est une puissante démonstration de « hard power », mais elle est également capable d’apporter une contribution significative à toute la gamme des menaces à la sécurité maritime. Il travaille déjà avec des partenaires pour lutter contre les menaces régionales communes telles que le terrorisme, la piraterie et la contrebande.

Quel est le statut des relations militaires indo-britanniques après le BREXIT ? Le plus important sur la sécurité maritime.

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne marque le début d’un nouveau chapitre de notre histoire nationale et 2021 a été notre opportunité de montrer ce que Global Britain offre au reste du monde.

Le Royaume-Uni et l’Inde sont des partenaires naturels en matière de défense en raison de décennies de collaboration étroite et de nos cultures communes. Nous avons l’intention de bâtir sur ces bases solides au cours de la décennie à venir. Cela inclut, par exemple, l’appel du Premier ministre Modi à Atmanirbhar Bharat – dans la feuille de route 2030, nous nous sommes engagés à travailler en étroite collaboration sur le co-développement de la technologie de défense, y compris la propulsion aérospatiale et maritime.

Le Royaume-Uni est mondialement connu pour sa capacité de sensibilisation maritime et je suis heureux de noter qu’en juin, le Royaume-Uni a placé son premier officier de liaison international au Centre de fusion d’informations de la marine indienne pour la région de l’océan Indien (IFC-IOR) à Gurugram.

L’accord logistique selon les rapports est déjà finalisé. Quand pensez-vous qu’il sera signé ? Et quelle sera son utilité pour la marine indienne ?

« L’accord logistique a été signé par les deux premiers ministres dans la feuille de route 2030. Le protocole d’accord lui-même est en phase de rédaction finale et nous espérons qu’il sera bientôt finalisé. Ce sera un accord fondamental sur lequel nos forces armées pourront opérer avec une charge logistique réduite. »

Qu’en est-il de l’accord de gouvernement à gouvernement relatif à la collaboration dans le développement d’un moteur à réaction ?

Nous savons que l’Inde a l’intention de développer un moteur d’avion de combat local en renforçant ses capacités technologiques en Inde. DRDO était à la recherche d’un partenaire et l’expérience de leader mondial du Royaume-Uni dans la conception et la fabrication de moteurs à réaction est un candidat évident. Nous prévoyons qu’un tel arrangement progressera via un accord de gouvernement à gouvernement. Cette ambition est conforme à l’engagement de la feuille de route 2030 du Royaume-Uni et de l’Inde d’établir un portefeuille de projets collaboratifs pour soutenir le développement de nouvelles technologies et capacités.

Existe-t-il des projets de collaboration avec la marine indienne pour la construction de navires de guerre ?

L’Inde possède d’excellentes capacités de construction de navires de guerre dans ses chantiers navals des secteurs privé et public et exporte déjà des navires à des clients du monde entier. Le Royaume-Uni possède également une capacité de pointe ayant produit les destroyers Daring Class Type 45, le Type 26 Global Combat Ship et les porte-avions Queen Elizabeth Class. Une nouvelle flotte de frégates Inspiration Class Type 31 est actuellement en construction à Birkenhead.

En tant que principaux développeurs mondiaux de technologie de propulsion maritime et opérateurs de propulsion entièrement électrique intégrée, il existe un vaste champ de partage des connaissances entre la Royal Navy et la marine indienne non seulement dans la conception et la construction maritimes, mais aussi dans le développement de la capacité de propulsion maritime. Nous avons entamé les premières discussions et Rolls Royce a déjà signé un protocole d’accord avec HAL.

Si l’Inde cherche à collaborer dans ce domaine, elle trouvera un gouvernement et un partenaire industriel disposés au Royaume-Uni.

Dernier point mais non le moindre : l’alliance militaire AUKUS lancera-t-elle une course aux armements dans la région ? Et comment AUKUS envisage-t-il de faire face à l’agression chinoise dans les eaux ?

L’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni établissent un partenariat stratégique renforcé – AUKUS. Ce partenariat est extrêmement important pour notre sécurité. Il s’appuie sur la vision énoncée dans l’Integrated Review du Royaume-Uni concernant la promotion de la stabilité dans l’Indo-Pacifique. L’annonce d’AUKUS est une démonstration de cette vision plus large de notre rôle. Les États-Unis et l’Australie sont des alliés de confiance qui partagent notre vision du monde et d’un ordre international dans lequel les sociétés libres peuvent s’épanouir.

Il s’agit de la relation de longue date et de plus en plus approfondie en matière de défense et de sécurité entre le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis. L’Australie possède l’un des plus grands domaines maritimes au monde. Cette capacité aidera l’Australie à s’acquitter de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité et à promouvoir la stabilité dans la région.

Ce n’est pas un jeu à somme nulle ; nous avons établi une gamme de partenariats durables dans la région. Le Royaume-Uni est également le premier nouveau partenaire de dialogue de l’ASEAN depuis plus de 20 ans et le premier pays à lancer des négociations pour rejoindre l’Accord global et progressif de 9 000 milliards de livres sterling pour le partenariat transpacifique (CPTPP).

