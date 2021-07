L’Inde a offert 7,5 mn de doses de vaccin Moderna ; pas encore de consensus sur la clause d’indemnisation : sources

in

Le vaccin COVID-19 de Moderna a obtenu le mois dernier une autorisation d’utilisation d’urgence par le régulateur indien des médicaments. (Source de la photo : .)

L’Inde s’est vu offrir 7,5 millions de doses de vaccin COVID-19 de Moderna dans le cadre du programme mondial de partage de vaccins COVAX, mais il n’est pas clair quand les jabs arriveront dans le pays car un consensus sur la clause d’indemnisation n’a pas encore été atteint, ont déclaré des sources. Le gouvernement a déclaré la semaine dernière qu’il travaillait activement avec le fabricant de vaccins Moderna pour voir comment son vaccin pouvait être mis à disposition dans le pays.

Concernant la disponibilité du vaccin Moderna dans le pays, le Dr VK Paul, membre du NITI Aayog (Santé), a récemment déclaré que le gouvernement travaillait activement avec Moderna pour voir comment son vaccin pouvait être importé et mis à disposition dans le pays. « … des allers-retours (pourparlers) se déroulent sur les détails contractuels. Les discussions ne sont pas encore terminées. Nous faisons des efforts pour que cela se produise au plus tôt. Nous attendons maintenant d’avoir de leurs nouvelles à tout moment. Actuellement, ils doivent répondre à certains des points que nous avons soulevés et nous allons les faire avancer », a-t-il déclaré vendredi.

Selon des sources, le gouvernement indien a posé certaines conditions pour finaliser le contrat de clause d’indemnisation et l’a envoyé au fabricant américain de médicaments pour examen.

