L’Inde a fait pression pour le retour de plusieurs artefacts du monde entier, en particulier du Royaume-Uni

Le gouvernement indien avait ramené 75 pour cent du patrimoine volé du pays pendant le mandat de Narendra Modi, a informé la Rajya Sabha, ministre de la Culture et du Tourisme de l’Union, G. Kishan Reddy.

Dans une réponse écrite, Reddy a déclaré que 54 antiquités avaient été récupérées à l’étranger depuis 1976.

Fournissant plus de détails plus tard, Reddy, qui a récemment été élevé au ministère, a déclaré que l’Inde avait récupéré plusieurs objets patrimoniaux volés. Il a ajouté que le nombre de telles antiquités qui avaient été récupérées a atteint le plus haut jamais enregistré au cours des sept dernières années.

L’Inde a rapatrié 41 objets du patrimoine – plus de 75 % des objets restitués au total – au cours des sept dernières années.

Reddy a également salué le rôle du Premier ministre Narendra Modi pour ses efforts incessants pour récupérer ces antiquités. Il a déclaré qu’il pensait que le récent succès du rapatriement des antiquités volées de l’étranger était dû à l’amélioration continue des relations culturelles, rendue possible par les relations personnelles que Modi partageait avec les chefs d’État, rendant possible le retour rapide.

L’année dernière, certains des musées les plus célèbres des Pays-Bas ont soutenu un rapport qui proposait le rapatriement de milliers d’objets dans leur pays d’origine d’où ils avaient été emportés à l’époque coloniale.

Ce rapport a suscité un nouveau débat sur le retour des objets volés, pris de force pendant la colonisation ou illégalement après l’indépendance, dans leur pays d’origine. L’Inde a fait pression pour le retour de plusieurs artefacts du monde entier, en particulier du Royaume-Uni. Le célèbre Kohinoor Diamond, exposé à la Tour de Londres, arrive en tête de liste. L’Inde, aux côtés du Pakistan, souhaite également la restitution du Tigre en bois de Tipu exposé dans un musée de Londres.

Reddy a également salué les efforts de l’Archaeological Survey of India et du Central Bureau of Investigation pour le succès de ces efforts.

Il a déclaré qu’une partie intégrante de la politique étrangère du pays était la protection et la préservation du patrimoine culturel indien et des artefacts. Ainsi, la restitution de ces objets historiques s’inscrit dans une démarche de restauration de la fierté du pays et de reconnaissance de son passé historique.

Le ministère du Tourisme et de la Culture de l’Union travaille activement avec le ministère des Affaires étrangères pour accélérer le processus de retour d’autres objets de ce type, a ajouté Reddy.

