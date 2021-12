L’Inde a-t-elle besoin de champions mondiaux ?

Au lieu de promouvoir quelques champions mondiaux, la politique doit viser à améliorer l’accès au financement, l’accès au savoir-faire, etc.



Il y a un an, le PDG de NITI Aayog, le principal groupe de réflexion gouvernemental, a fait une intervention conceptuelle importante concernant la stratégie de développement de l’Inde. Il a plaidé en faveur de la nécessité de soutenir un petit nombre de champions mondiaux parmi les entreprises indiennes, afin qu’ils puissent atteindre l’échelle et la portée nécessaires pour stimuler la croissance économique indienne.

Dans ma dernière chronique, j’ai soutenu que les changements dans la structure des économies modernes depuis les premiers jours du miracle de l’Asie de l’Est rendaient moins évident qu’une échelle énorme est essentielle pour une croissance rapide et transformationnelle. Il existe de nombreux domaines dans lesquels l’échelle importe moins, et la technologie de l’information permet la coordination des réseaux de production sans nécessairement exiger une grande échelle dans la propriété des actifs.

Cela permet également d’atteindre des clients mondiaux plus efficacement sans échelle en termes d’employés ou d’installations. Bien sûr, il existe de nombreux secteurs dans lesquels l’échelle compte encore, jusqu’à un certain point. La fabrication de puces nécessite de l’échelle. Les compagnies aériennes aussi, pour différentes raisons. Les industries traditionnelles comme la sidérurgie, l’exploitation minière et l’automobile bénéficient également grandement de l’échelle.

Mais en regardant les chiffres des revenus et des actifs des grandes entreprises indiennes, il n’est pas clair que le manque d’échelle soit un facteur contraignant. Les entreprises indiennes dans des domaines tels que le raffinage du pétrole, l’acier, l’extraction et le commerce du charbon, les infrastructures, etc., ne semblent pas être entravées par l’incapacité d’atteindre une échelle efficace. Au contraire, nombre d’entre eux semblent privilégier une diversification beaucoup plus importante que celle que l’on pourrait trouver dans les grandes entreprises occidentales.

Une partie de ce schéma est la conséquence d’anciennes restrictions à la croissance, qui ont contraint les entreprises indiennes à se diversifier de manière excessive et prématurée. Même avec la disparition de ces restrictions, il est plus facile pour ces entreprises, en particulier les groupes familiaux (mais pas exclusivement dans cette catégorie) d’avoir la main dans de nombreuses tartes, avec des participations imbriquées et un contrôle étroit de la prise de décision, réduisant ainsi les risques dans un domaine.

Une partie de ce risque provient de l’incertitude persistante concernant l’élaboration des politiques, ainsi que l’ingérence politique et la recherche de rentes. Mais donner à ces entreprises et groupes d’entreprises plus d’espace pour se développer et dominer en réduisant la concurrence ou en offrant des faveurs n’est guère propice à une économie à forte croissance.

Si nous considérons les géants informatiques indiens, ils ont atteint une échelle mondiale simplement en profitant des opportunités du marché, en disposant de l’infrastructure dont ils avaient besoin et en étant à l’abri de l’ingérence et de la rapacité du gouvernement (Satyam étant une exception possible pour ce dernier phénomène). Le gouvernement n’avait pas besoin de les soutenir explicitement pour qu’ils deviennent des champions mondiaux.

En revanche, le groupe Reliance ou le groupe Adani sont des acteurs majeurs dans des secteurs dans lesquels ils ont une taille considérable et adéquate, comme le raffinage ou les infrastructures. Dans des secteurs tels que les télécommunications, il existe également des économies d’échelle pour des raisons plus complexes, mais celles-ci ne conduisent pas nécessairement à des champions mondiaux, car il s’agit simplement de monopoles ou de duopoles nationaux potentiels, et non de biens et services échangeables.

D’un autre côté, les produits pharmaceutiques peuvent être un domaine émergent où les politiques gouvernementales pourraient soutenir des entreprises d’importance mondiale, mais pas nécessairement de la manière envisagée par le gouvernement. La protection de la propriété intellectuelle et la stimulation des marchés peuvent être plus appropriées que les faveurs directes. Mais une croissance à long terme, à large assise et favorable à l’emploi pour l’Inde peut provenir de la création d’un environnement dans lequel les petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui fabriquent une variété de produits d’ingénierie et des composants pour une gamme de biens de consommation durables, peuvent accéder aux marchés mondiaux. plus facilement et à moindre coût, et intégrer des réseaux de production mondiaux.

Ce genre de stratégie est également plus susceptible de porter ses fruits en termes d’innovation. Aucune des expériences des champions mondiaux potentiels de l’Inde, les grands groupes d’entreprises qui font le plus la une des journaux, ne suggère qu’ils feront plus pour la croissance en atteignant une plus grande échelle. Leurs incitations et leurs organisations ne sont pas alignées sur cette stratégie, car ils peuvent faire mieux en utilisant leur influence sur le marché et leur influence politique pour continuer et étendre leur domination dans divers secteurs nationaux.

Ils peuvent parfois s’aventurer à l’étranger et sont d’importants exportateurs de certains produits industriels, généralement des matières premières et des intrants intermédiaires, mais il est peu probable qu’ils se testent sur les marchés mondiaux où ils font face à des concurrents sophistiqués, en particulier pour une gamme de biens de consommation. peut-être que je sous-estime le dynamisme de certaines de ces entreprises dominantes au niveau national.

Mais ils n’ont toujours pas besoin de politiques gouvernementales pour les promouvoir en tant que champions mondiaux de l’Inde. Les politiques gouvernementales pour l’industrie devraient viser à élargir l’éventail des entreprises qui pourraient être des concurrents mondiaux efficaces, mais aussi celles qui seront mieux à même de servir les clients nationaux, à la fois les ménages et les autres entreprises.

Pour y parvenir, le manque d’échelle et de portée ne sont pas des contraintes comme le PDG de NITI Aayog semblait le laisser entendre. L’éducation, la formation, l’expérience professionnelle, l’accès au financement, l’accès au savoir-faire, tous ces éléments doivent être plus larges et plus facilement disponibles. Cela implique une approche très différente de la politique gouvernementale pour le développement industriel que la promotion d’une poignée de champions mondiaux.

L’écrivain est professeur d’économie à l’Université de Californie, Santa Cruz.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.