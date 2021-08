L’Inde a un SUV hyper bon marché et ultra compact : Tata Punch | Moteur

Un micro-SUV de 3,84 mètres de long pour moins de 5 700 euros. Il s’agit de la Tata Punch, la dernière nouveauté du constructeur indien pour son pays d’origine.

Tata vient de publier la première image d’un nouveau modèle pour le marché indien que plus d’un aimerait voir par ici. Et c’est que c’est le crossover le plus petit et le moins cher de sa gamme, qui répond au nom de Tata Punch. Un mot qui en anglais signifie punch, mais suggère aussi l’adjectif « punchy », puissant.

Ses dimensions (3,84 m de long, 1,82 m de large, 1,63 m de haut et 2,45 m de bataille) le placent dans un segment à grand succès dans son pays : les dits micro-SUV. Toutefois, le design est assez moderne. Et même similaire à ses « frères aînés », les Harriers et Safari, avec un corps assez musclé.

Le toit blanc et les piliers noirs suivent également les tendances actuelles, qui contrastent avec la peinture du reste de la voiture. Bien que nous supposions que ce sera pour les variantes supérieures.

Le Tata Punch est basé sur la nouvelle plateforme ALFA (Agile Light Flexible Advanced Architecture) du constructeur indien, qui a lancé l’Altroz ​​​​urbain (ci-dessus). Cependant, il n’est pas basé sur cela, mais sur un prototype présenté l’année dernière et appelé uniquement HBX.

Nous n’avons pas encore d’informations officielles sur les moteurs qu’il peut monter, mais il est question que cela pourrait prendre un trois cylindres de 1,2 litre, qui peut être commandé avec ou sans turbo. Par conséquent, il ne serait pas aussi “puissant”, comme son nom l’indique.

L’hélice serait associée à une transmission à cinq vitesses, que l’on parle de la manuelle ou de l’automatique, et la traction serait exclusivement avant.

La marque répète à plusieurs reprises dans le communiqué et dans la vidéo que l’on peut voir ci-dessus que ce modèle est conçu pour les générations actuelles. Alors tu peux t’attendre à ce que je garde l’écran d’infodivertissement (petit selon les normes européennes) et l’instrumentation partiellement numérique dont disposait le HBX et dont l’Altroz ​​​​se vante également.

Avec des rivales comme la Renault Kwid, la Maruti Suzuki Ignis ou la nouvelle Hyundai Casper au sein de ce segment curieux du micro-SUV indien, son prix est le plus compétitif. Ils devraient démarrer, pour la version d’accès, à moins de 500 000 roupies, soit ce qui revient au même, à 5 700 euros.

Cet article a été publié dans Autobild par Iván Fombella.