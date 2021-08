L’Inde accélère sa courbe d’innovation avec le cloud : Rajan Krishnan, Group VP, Oracle Product Development

RAJAN KRISHNAN, Vice-président du groupe, Développement de produits Oracle

Rajan Krishnan est vice-président du groupe en charge du développement de produits Oracle. Il est responsable de la gestion des produits sortants pour les applications Oracle Cloud dans les domaines de la planification des ressources de l’entreprise, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, de la gestion du capital humain et de la gestion de la relation client. Lors d’une récente conversation avec Sudhir Chowdhary, il parle d’Oracle qui enregistre une forte croissance et comment il pousse la pédale pour accélérer l’innovation, la croissance et la numérisation pour ses clients via le cloud. Extraits :

Quelles sont les grandes tendances du SaaS et des logiciels d’entreprise de back-office comme l’ERP ?

Avant la pandémie, les clients étaient aux prises avec leurs systèmes hérités et leurs budgets informatiques n’étaient conservés que pour poursuivre leurs opérations plutôt que pour vraiment innover. Sur le front du back-office, les clients envisageaient déjà l’idée de passer au numérique et au cloud, mais la pandémie a accéléré leur adoption et tout, des systèmes à la numérisation, est piloté par le cloud. Le travail à distance, des opérations financières à la clôture des comptes, en passant par la production de relevés et le contrôle des fournisseurs, se fait sur le cloud et c’est un grand changement qui se produit du point de vue SaaS et financier. Nous avons eu un nombre record de mises en production pour Cloud ERP pendant la pandémie et aujourd’hui, nous avons plus de 8500 clients pour Cloud ERP seul.

Un type de croissance similaire a été observé du côté HCM où travailler de n’importe où permet aux clients de gérer leur main-d’œuvre à distance.

Spécifique à la région de l’Inde et de l’Asie-Pacifique (Apac), à quel type de croissance avez-vous assisté depuis que la pandémie a frappé ?

Nous avons annoncé nos résultats de fin d’année pour l’exercice 21 en juin et nous avons constaté une croissance de 46 % dans le segment du back office, c’est-à-dire Fusion ERP ; 35 % dans Fusion HCM et une autre croissance de 26 % dans les MPME avec NetSuite, à l’échelle mondiale. La croissance du segment Fusion ERP à 46% était déjà supérieure à une croissance de plus de 30% au trimestre précédent et ces chiffres restent cohérents dans la région APAC et en Inde. Notre PDG, Safra Catz, a déclaré qu’elle s’attend à ce que la croissance se poursuive, alimentée plusieurs fois par des parcours de transformation et d’autres facteurs externes. Pour nous, Apac est un marché important et dans ce cadre, l’accent a été mis sur l’Inde.

Voyez-vous un changement dans les exigences technologiques, plus particulièrement l’adoption du cloud, en APAC et en Inde ?

En termes d’adoption de la technologie, il y a une tendance vers le cloud et le changement est motivé par la nécessité de mieux contrôler le coût, la prévisibilité et une consommation plus rapide de l’innovation qui n’était pas possible auparavant. L’achat d’une pile complète auprès d’Oracle fait une grande différence car il s’agit d’un énorme différenciateur en plus des offres spécifiques à l’industrie. Les applications spécifiques à l’industrie et les applications horizontales telles que le back-office – ERP, chaîne d’approvisionnement, CX et HCM sont construits sur une pile technologique robuste et avoir une solide base de cloud permet aux clients de tirer parti d’autres innovations telles que l’IA, le ML, l’IoT, la blockchain , des analyses omniprésentes, des expériences utilisateur modernes et des expériences mobiles modernes.

En Inde, nous avons assisté à une croissance pendant la pandémie d’un grand nombre de prestataires de soins de santé qui se sont standardisés sur les applications Oracle Cloud telles que Fortis Hospitals, Shri Ganga Ram Hospital, Dr. Reddy’s Labs, Omega Healthcare, Aster DM Healthcare, etc. De manière générale, la santé, le commerce électronique, BFSI, la fabrication sont des moteurs de croissance pour nous, en Inde.

Quelle est la stratégie de mise sur le marché et la feuille de route d’Oracle pour la région Asie-Pacifique ?

Notre stratégie comporte trois segments. Premièrement, l’exhaustivité du portefeuille et le type de mouvement que nous proposons. Toutes nos solutions reposent sur un modèle de données commun qui offre la flexibilité de sélectionner les solutions avec lesquelles ils souhaitent commencer, puis de les développer au fil du temps, en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. C’est notre facteur de différenciation car nous sommes le seul acteur technologique qui permet ces parcours en donnant une cohérence d’architecture, d’expérience utilisateur et d’analyse.

Deuxièmement, l’exhaustivité d’un point de vue spécifique à l’industrie où nous parlons de capacités pour les sciences de la vie. Il existe certaines caractéristiques ou attributs de sécurité des vaccins chez les femmes enceintes qui ont été relevés par nos informations sur les données via Oracle Clinical. Troisièmement, sur le marché de l’Inde et de l’APAC, il y a un changement prononcé vers des stratégies de mise sur le marché spécifiques à l’industrie. Par exemple, la facturation des télécommunications passe à l’approvisionnement des télécommunications, à la chaîne d’approvisionnement des télécommunications et, finalement, à la gestion financière des télécommunications. Des cas similaires sont visibles dans le secteur bancaire et certains aspects du secteur public.

Y a-t-il des derniers gains de clients et des histoires de réussite de clients vus en Inde ?

Nous avons un large éventail de clients dans tous les secteurs. Apollo Tyres est un exemple du point de vue de la consommation et il a récemment été mis en service avec nos applications IoT appelées Fleet Management. La solution permet de gérer la flotte, y compris l’état de santé et les conditions des camions. En outre, vous obtenez des informations sur les données telles que les niveaux d’huile ou de pneus et la sécurité du conducteur. Aurobindo Pharma a standardisé les composants IoT avec la gestion d’Oracle Transportation. Sandhar Technologies a connu du succès dans le segment de la chaîne d’approvisionnement et des ERP sur le marché indien. Les soins de santé, les services professionnels, la banque, le commerce électronique et la fabrication sont des domaines clés où nous continuons de voir plus de victoires.

