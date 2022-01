L’Inde accuse WazirX d’évasion fiscale, l’avenir du secteur local de la cryptographie reste incertain

La plus grande plate-forme de trading de crypto-monnaie de l’Inde, WazirX, a été accusée par les autorités du pays d’évasion fiscale d’une valeur de 5,4 millions de dollars (40,5 millions de Rs).

Le 31 décembre, le bureau de Mumbai de la Goods and Services Tax Authority (GST) a déclaré avoir suivi 49,20 crores de Rs de WazirX en taxes et pénalités après une série d’enquêtes sur les transactions de la plate-forme.

La société, que Binance a acquise en 2019, a réfuté les affirmations du gouvernement affirmant que toute fraude présumée n’était pas intentionnelle.

Zanmai Labs, propriétaire de la plate-forme WazirX, a également déclaré avoir réitéré, affirmant que l’évasion fiscale présumée n’était pas intentionnelle. Il s’agit de la première enquête indienne pour fraude fiscale liée à la cryptographie.

« Il y avait une ambiguïté dans l’interprétation d’une des composantes, ce qui a mené à un calcul différent de la TPS payée. Cependant, nous payons volontairement une TPS supplémentaire pour coopérer et nous conformer », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Il n’y avait et n’y a aucune intention de se soustraire aux impôts. »

Sur WazirX, les utilisateurs peuvent échanger des roupies ou des WRX, des jetons utilitaires introduits par Binance pour le trading de crypto-monnaie.

Alors que les crypto-monnaies sont devenues une source potentielle de revenus et de fraude, les autorités fiscales indiennes assistent à une nouvelle ère d’enquêtes.

L’accusation contre WazirX intervient à un moment où la réglementation indienne en matière de crypto-monnaies n’est toujours pas claire.

Bien que le secteur indien de la crypto-monnaie semble être en plein essor, le gouvernement reste stagnant car les sociétés de crypto-monnaie attendent une législation sur l’industrie des jetons virtuels depuis plus d’un an.

Le projet de loi sur la crypto-monnaie a été inclus dans la session d’hiver du Parlement, mais n’a pas été présenté en raison d’une exigence de délibération supplémentaire.

Selon un rapport de Blockchain.News du 30 décembre 2021, Ajay Tyagi, président du Securities and Exchange Board of India (SEBI), a encouragé les fonds communs de placement à résister à l’investissement dans des actifs liés à la cryptographie en attendant que le gouvernement envisage de nouvelles règles de crypto-monnaie.

Les principaux problèmes entourant le secteur indien de la cryptographie sont de savoir si ces monnaies numériques doivent être considérées comme une marchandise, un actif ou une monnaie légale.

Suite à la classification des crypto-monnaies, le système fiscal du pays devrait subir des changements au fur et à mesure qu’il se déplace pour protéger les investisseurs de la fraude et d’autres mauvaises pratiques.

« Les lois fiscales indiennes ne sont pas claires sur les implications des transactions numériques du nouvel âge telles que la cryptographie, le NFT, les jeux en ligne, etc. », déclare Jay Jhaveri, associé du cabinet comptable Bhuta Shah & Co. basé à Mumbai. « La faiblesse des lois indiennes, en particulier la TPS, avec sa structure en constante évolution, est exploitée au maximum par les plateformes traitant des transactions numériques du nouvel âge. »

Selon un article publié le 29 décembre 2021, Blockchain.News a rapporté que la banque centrale indienne avait annoncé de nouveaux plans pour introduire une CBDC de base avant de déployer une version plus sophistiquée alors que le pays s’efforce de réguler les crypto-monnaies.

Le 28 décembre 2021, la Reserve Bank of India a publié un rapport intitulé « Tendance et progrès bancaires en Inde 2020-21 » et a approfondi le plan du régulateur de la monnaie numérique de la banque centrale.

Le rapport indique que « dans sa forme de base, une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) offre une alternative sûre, robuste et pratique à l’argent liquide. Par rapport aux formes d’argent existantes, il peut offrir des avantages aux utilisateurs en termes de liquidité, d’évolutivité, d’acceptation, de facilité des transactions anonymes et de règlement plus rapide.

Alors que l’Inde a connu une augmentation de la popularité des crypto-monnaies, le système judiciaire du pays n’est pas favorable à leur soutien.

Le pays compte désormais plus de dix mille milliards de propriétaires de crypto-monnaie dans le monde, selon la plateforme de découverte et de comparaison des courtiers BrokerChooser. Le nombre total de propriétaires de crypto-monnaie en Inde s’élève actuellement à 10,07 crores de roupies, ce qui le place devant tous les autres pays du monde, a rapporté India Today.

Selon un rapport de Blockchain.News du 7 décembre 2021, malgré les récentes avancées concernant la réglementation des devises numériques en Inde, un législateur de Lok Sabha, Nishikant Dubey, a préconisé que la nation interdise les crypto-monnaies au lieu de les adopter. actifs naissants grâce à la réglementation.

« Depuis 2013-14, notre membre Shivkumar Udasi prétend que cela devrait cesser, il est basé sur la technologie darknet, et cela ne serait utilisé que pour la drogue, la prostitution, le terrorisme, les armes », a déclaré Dubey, ajoutant que « le monde entier s’en inquiète. La RBI n’a cessé de dire que cela devrait être complètement interdit. »

