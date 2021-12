L’Inde achète une nouvelle facilité de crédit

Il y a eu une baisse marquée des activités de cartes de crédit des banques australiennes en raison de l’adoption de BNPL, qui devrait atteindre 52 milliards de dollars d’ici 2028.

Par Sashank Rishyasringa

L’Inde semble prête à reprendre sa marche vers la vision d’une économie de 5 000 milliards de dollars. Aucun pays dans l’histoire moderne n’a atteint ce niveau de croissance sans une expansion concomitante du crédit de détail. Pourtant, malgré toutes les innovations financières de la dernière décennie, les déficits de crédit de l’Inde sont restés étonnamment persistants. Peu de domaines le démontrent aussi clairement que les cartes de crédit. Alors que la circulation des cartes de crédit a augmenté modérément pour atteindre 64 millions en 2021, leur pénétration globale reste à seulement 5% de la population du pays. En comparaison, les États-Unis ont plus d’un milliard de cartes de crédit en circulation ; le Royaume-Uni compte 63 millions de cartes utilisées pour une population de 68 millions d’habitants. Dans ce contexte, un nouveau modèle de crédit à la consommation gagne du terrain en Inde : une simple option de crédit à petit prix qui permet aux gens d’étaler leurs achats numériques sur plusieurs versements, en un clic. Il s’agit de Buy Now, Pay Later (BNPL), une facilité de crédit numérique qui gagne rapidement du terrain en Inde.

BNPL permet aux clients de payer à la fois des produits plus chers et des articles essentiels en petits versements sur une période de temps, sans aucune paperasse. La commodité sans précédent présente un attrait important pour les jeunes professionnels, entraînant une multiplication par 6 du nombre d’utilisateurs BNPL parmi la génération Z aux États-Unis et un doublement du nombre d’utilisateurs de la génération Y entre 2019 et 2021. Ensemble, ces segments de clientèle devraient stimuler les achats au détail en utilisant BNPL à 100 milliards de dollars en 2021. L’attrait du modèle est de plus en plus évident, avec 43% des adultes américains considérant désormais BNPL comme un moyen viable de couvrir une variété de dépenses importantes, allant des réparations à domicile et des voyages coûteux aux soins de santé. Le marché américain de la BNPL est sur le point de s’étendre à 309 milliards de dollars d’ici 2028. L’Australie fait état de tendances similaires. De plus en plus de consommateurs se tournent désormais vers les solutions de paiement différé, largement proposées par les acteurs en ligne de BNPL. Il y a eu une baisse marquée des activités de cartes de crédit des banques australiennes en raison de l’adoption de BNPL, qui devrait atteindre 52 milliards de dollars d’ici 2028.

L’Inde est un entrant relativement nouveau. Mais les premiers signes laissent présager un avenir où il pourrait bien devenir le plus grand marché de BNPL. Alors que Covid-19 a peut-être été le catalyseur du moment de rupture de BNPL ici, la dynamique du marché indique l’inévitabilité de cette tendance. Les Millennials représentent 34% de la population indienne, bien au-dessus de la moyenne mondiale. Ces consommateurs natifs du numérique sont désormais le moteur de la croissance du commerce électronique, armés d’options de paiement numérique qui rivalisent avec n’importe quel marché développé. Pourtant, les options de crédit pertinentes, contextuelles et faciles à utiliser sont à la traîne. En Occident, BNPL a présenté un moyen de sortir du cycle d’endettement des cartes de crédit et de choisir un effet de levier plus transparent et abordable. En Inde, cela représente une opportunité d’avancement et de croissance, car un vaste segment de clients financièrement mal desservis cherche à participer à l’économie formelle nouvellement numérisée.

Compte tenu de la sous-pénétration des produits de crédit à la consommation à faible coût et à usage régulier en Inde, tels que les cartes de crédit, un grand pourcentage de la population n’a pas d’antécédents de crédit formels suffisants, sans lesquels ils ne peuvent pas bénéficier de prêts auprès de grandes institutions financières. Les fournisseurs de BNPL servent ces clients en utilisant des techniques de souscription innovantes et de la nouvelle ère pour déterminer la solvabilité, en adoptant une approche de faible croissance en matière de gestion des risques et d’exposition des clients. En conséquence, les principaux acteurs ont pu servir avec succès des millions de consommateurs jusqu’à ce jour, tout en maintenant des taux de défaut inférieurs à 2%, même à travers l’une des pires perturbations macroéconomiques de mémoire récente, sous la forme de Covid-19.

En plus d’étendre le crédit aux segments mal desservis à de faibles taux de défaut, les acteurs de BNPL ont également radicalement redéfini l’expérience utilisateur (UX) pour le crédit de détail en Inde. Les clients peuvent postuler, soumettre KYC et recevoir des approbations instantanées en quelques secondes à la caisse, en achetant les produits de leur choix à crédit en temps réel.

La plupart des options BNPL sont accessibles en un clic par les commerçants une fois qu’un client est approuvé, battant la plupart des options de paiement existantes en termes de facilité et de fiabilité. Des options de tenure multiples, une tarification transparente et des intérêts à coût nul ou faible renforcent encore l’attractivité du modèle. Avec la troisième plus grande population d’acheteurs en ligne au monde (après les États-Unis et la Chine), l’Inde dispose d’une énorme marge de manœuvre pour que BNPL continue de croître.

Les sociétés BNPL en Inde se tournent vers l’Occident pour s’inspirer du succès et de l’adoption obtenus ; Cependant, il est bon d’être observateur et réfléchi avant de mettre en œuvre les enseignements de l’Occident tout en concevant BNPL comme un service convivial. Les sociétés BNPL indiennes peuvent créer un produit entièrement réglementé dès le départ, au lieu d’essayer d’aligner le produit sur les exigences réglementaires une fois qu’il a atteint une échelle importante. Ces prêteurs à petit prix peuvent également pratiquer le crédit responsable en mettant en œuvre des algorithmes de crédit solides qui peuvent estimer les revenus de leurs clients.

En Inde, le produit trouve une application dans une multitude d’autres secteurs où l’abordabilité est un obstacle clé à résoudre, tandis que dans la plupart des marchés développés, BNPL s’est largement limité au commerce électronique. Les options BNPL existent désormais dans les domaines de l’éducation (de la préparation aux tests au perfectionnement), des soins de santé (des procédures électives au bien-être), des appareils à énergie propre et même de l’assurance. Avec autant de moteurs de croissance réunis, l’industrie BNPL indienne devrait atteindre 40 milliards de dollars d’ici 2028, émergeant comme un gagnant-gagnant pour les consommateurs, les commerçants, les fintechs et leurs banques partenaires.

L’auteur est co-fondateur et directeur général de Capital Float

