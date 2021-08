L’Inde achève la présidence d’un mois du CSNU ; Axé sur la paix et la sécurité mondiales

Il a également noté qu’une négociation de paix directe précoce était la meilleure chance de parvenir à une solution à deux États après avoir résolu toutes les questions de statut.

La présidence indienne d’un mois du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) s’achève aujourd’hui, après avoir dirigé avec succès les discussions sur les questions liées à la paix et à la sécurité qui figuraient à son ordre du jour. Il s’agit notamment du processus de paix au Moyen-Orient, de l’Afghanistan, de la Syrie, du Yémen et du Myanmar. Hier (30 août 2021), le ministre des Affaires étrangères Harshvardhan Shringla avait présidé quatre réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment : l’adoption de la résolution de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) ; Adoption de la résolution sur les sanctions contre le Mali ; Adoption de la résolution de l’UNSOM ; et Briefing/consultations sur le processus de paix au Moyen-Orient.

Processus de paix au Moyen-Orient et question palestinienne

Selon des sources, le ministre des Affaires étrangères a exhorté toutes les parties à respecter le cessez-le-feu. Et leur a demandé de s’abstenir d’actes qui pourraient aggraver la situation sécuritaire. Il a également réitéré le ferme engagement de l’Inde à l’établissement d’un État de Palestine souverain, indépendant et viable à l’intérieur de frontières reconnues, sûres et mutuellement convenues, et vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité.

Il a également noté qu’une négociation de paix directe précoce était la meilleure chance de parvenir à une solution à deux États après avoir résolu toutes les questions de statut.

Tôt mardi matin, la résolution sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) au Conseil de sécurité a prolongé le mandat de la mission de maintien de la paix pour une période d’un an.

Selon certaines informations, l’Inde est l’un des principaux pays contributeurs de troupes à la FINUL. Il le fait depuis 21 ans. Aussi, depuis octobre 2018, un contingent du Kazakhstan est co-déployé avec le bataillon indien de la FINUL.

Il y a 862 casques bleus indiens en service à la FINUL. Grâce au déploiement d’un contingent maritime, l’Inde est prête à renforcer davantage la Force opérationnelle maritime de la FINUL (MTF).

En savoir plus sur la Résolution sur les sanctions au Mali

Les mesures énoncées aux paragraphes 1 à 7 de la résolution 2374 (2017) sont désormais reconduites jusqu’en août prochain. Cette résolution condamne fermement les activités au Mali et dans la région du Sahel de l’EIIL (Daech) et des organisations terroristes liées à Al-Qaida comme la Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) ; État islamique dans la province d’Afrique de l’Ouest (ISWAP) et du Grand Sahara (ISGS).

Le Mali est l’un des bénéficiaires du Duty Free Trade Preference Scheme bénéficiant d’un droit nul sur près de 95% de ses exportations vers l’Inde et un nombre important de créneaux de formation pour les fonctionnaires maliens ont été donnés dans le cadre du programme de formation à la coopération technique et économique. En outre, les prêts bonifiés accordés par l’Inde d’un montant de 353,6 millions USD sont destinés à des projets de développement, notamment dans le secteur de l’électricité, au Mali.

La résolution sur l’UNSOM

Cela prolonge le mandat de la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) jusqu’à la fin du mois de mai 2022. L’UNSOM a joué un rôle central en soutenant le gouvernement du processus de paix et de réconciliation de ce pays. Il apporte également son soutien au Gouvernement fédéral somalien et à l’AMISOM et fournit des conseils stratégiques sur la consolidation de la paix et le renforcement de l’État depuis sa création en 2014.

La nation africaine qui vit une phase cruciale a besoin d’élections démocratiques libres et équitables qui sont très importantes pour son avenir. L’UNSOM et la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) devraient jouer un rôle très important dans cette phase du pays. L’Inde a été à l’avant-garde pour aider le pays et a participé au plan d’allègement de la dette du FMI pour la Somalie en acceptant de contribuer aux droits de tirage spéciaux (DTS).

