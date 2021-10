L’Inde affiche une croissance de 9 % des offres d’emploi en septembre : rapport

Alors que l’Inde rouvre après une longue période de pandémie et de fermetures, les offres d’emploi dans le pays ont été améliorées de 9% en glissement annuel en septembre de cette année, selon un rapport mardi.

Selon Monster.com, par rapport au mois d’août, le mois de septembre a connu une croissance mensuelle stable de 1 % de l’activité d’affichage de postes cette année.

« Alors que nous approchons de la fin du trimestre, il est prometteur de voir que nous avons assisté à une croissance de 6% de l’activité d’embauche au cours des trois derniers mois », a déclaré Sekhar Garisa, PDG de Monster.com, une société Quess dans un communiqué.

« Avec des ventes festives imminentes et une augmentation significative des activités de commerce électronique, il est à noter que les postes de travail pour la logistique et la chaîne d’approvisionnement sont très demandés », a ajouté Garisa.

En septembre 2021, l’impression/l’emballage (11%) a augmenté à un rythme considérable, tandis qu’une augmentation positive d’un mois à l’autre (MoM) a également été observée dans des secteurs tels que BPO/ITES (5%), l’import/export ( 4 pour cent), commerce de détail (2 pour cent) et voyages et tourisme (2 pour cent).

Des villes comme Baroda (3 %) et Ahmedabad (1 %) ont enregistré la plus forte activité d’offres d’emploi dans le pays en septembre 2021 par rapport à août 2021.

L’activité de recrutement dans les villes métropolitaines telles que Bengaluru (38 %), Pune (22 %), Hyderabad (20 %) et Chennai (18 %) indique une forte augmentation de l’activité de recrutement par rapport à l’année précédente.

L’embauche de professionnels dans les domaines des logiciels, du matériel, des télécommunications (35 %), des cadres supérieurs (23 %), des RH et de l’administration (11 %) et des finances et de la comptabilité (7 %) a continué de prospérer d’une année sur l’autre. base.

Il est intéressant de noter que les rôles des RH et des administrateurs ont connu une tendance positive marquée dans toutes les villes métropolitaines, tandis que les logiciels, le matériel, les télécommunications, les finances et les comptes ont également connu une croissance significative dans presque toutes les villes suivies par l’indice.

Des secteurs tels que les services bancaires/financiers, les assurances, la vente au détail, les voyages et le tourisme ont également enregistré une hausse positive de 2 % chacun en septembre 2021 par rapport à août 2021.

Cependant, les vêtements/textiles/cuir, pierres précieuses et bijoux (-17) pour cent qui ont connu une amélioration significative le mois dernier en raison du pic d’embauche pour les fêtes, ont connu une baisse avec la production et la fabrication (-9) pour cent, les télécommunications/FAI (-3 ) pour cent et pétrole/gaz/pétrole et électricité (-3) pour cent, qui ont également connu une baisse des offres d’emploi en septembre 2021.