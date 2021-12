L’Inde ajoute 2 nouveaux vaccins et 1 pilule à l’arsenal de Covid-19

Pas moins de 13 entreprises dans le pays fabriqueront désormais le Molnupiravir et il sera utilisé pour le traitement des patients adultes de Covid-19 et de ceux qui présentent un risque élevé de progression de la maladie.

L’autorité centrale des médicaments a approuvé le vaccin Covid-19 du Serum Institute of India Covovax, le jab Corbevax de Biological E et la pilule anti-Covid Molnupiravir pour une utilisation restreinte en cas d’urgence. Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a fait cette annonce dans une série de tweets mardi, un jour après que le comité d’experts en la matière (SEC) de la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) a recommandé d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à Covovax et Corbevax avec certaines conditions.

Avec les dernières approbations, le nombre de vaccins Covid qui ont reçu l’EUA dans le pays est passé à huit.

Le Corbevax de Biological E a été approuvé pour les patients de 18 ans et plus. Le vaccin est conservé à des températures comprises entre 2 et 8 °C et se présente sous forme de flacons de 0,5 ml en dose unique et de 5 ml (10 doses). Bio E a mené des essais cliniques de phase I/II, II/III de son vaccin Covid-19 dans le pays. En outre, il a également mené un essai clinique actif de phase III pour évaluer la supériorité contre le vaccin Covishield.

Le vaccin Covovax de Serum a été approuvé pour les adultes. Il s’agit d’un transfert de technologie du vaccin Novavax USA et d’un vaccin à deux doses administré aux jours 0 et 21. Le vaccin est conservé à des températures de 2 à 8 °C et présenté sous forme de flacons de 0,5 ml à dose unique et de 5 ml à 10 doses. L’Agence européenne des médicaments a accordé une approbation conditionnelle au vaccin Novovax tandis que Covovax a obtenu la liste d’utilisation d’urgence (EUL) de l’OMS.

Le molnupiravir est un antiviral qui inhibe la réplication du SRAS-CoV-2 par mutagenèse virale. Le 12 décembre, la MHRA britannique avait accordé l’approbation du Molnupiravir dans des conditions spéciales pour le traitement du Covid-19 léger à modéré chez les adultes avec un test de diagnostic SARS-COV-2 positif et qui présentent au moins un facteur de risque de développer une maladie grave. L’USFDA a accordé l’EUA pour le Molnupiravir le 23 décembre pour le traitement de la maladie à coronavirus légère à modérée chez les adultes avec des résultats positifs des tests viraux directs du SRAS-CoV-2, et qui présentent un risque élevé de progression vers un Covid-19 sévère, y compris une hospitalisation ou un décès, et pour qui les options alternatives de traitement Covid-19 autorisées par la FDA n’étaient pas accessibles ou cliniquement appropriées.

Le CDSCO avait reçu au total 22 demandes de fabrication et de commercialisation du médicament Molnupiravir dans le pays. Sur ce nombre, huit, dont cinq candidats d’un consortium de 13, ont soumis leurs rapports intermédiaires ou complets d’essais cliniques.

Dr Reddy’s, Natco, MSN, Hetero, Optimus, Aurobindo, Mylan, Strides, Emcure, Cipla, Sun Pharma, Torrent et BDR sont les 13 sociétés qui ont reçu l’autorisation de fabriquer et de commercialiser le Molnapiravir.

La SEC a recommandé l’autorisation de fabriquer et de commercialiser la capsule de Molnupiravir 200 mg avec une dose recommandée de 800 mg deux fois par jour pendant 5 jours pour le traitement des patients adultes atteints de Covid-19, avec une SpO2 > 93 % et qui présentent un risque élevé de progression de la maladie, y compris l’hospitalisation. Le médicament Molnupiravir doit être vendu au détail uniquement sur prescription de médecins spécialistes.

