L’Inde ajoute une capacité RE de 8 530 MW jusqu’en novembre de cet exercice: RK Singh

L’Inde a ajouté 8 530,92 mégawatts (MW) de capacité d’énergie renouvelable, y compris de grandes unités hydroélectriques, d’avril à novembre de l’exercice actuel, ce qui est supérieur aux 8 058,10 MW ajoutés au cours de l’ensemble de 2020-21, a informé le Parlement.

D’avril à novembre 2021, 8 530,92 MW de capacité d’énergie renouvelable, y compris la grande hydroélectricité, ont été ajoutés dans le pays, ce qui est supérieur aux 8 058,10 MW ajoutés au cours de l’ensemble de l’exercice 2020-21, selon une réponse à une question dans le Rajya. Sabha donné par Union Power et le ministre des énergies nouvelles et renouvelables RK Singh.

Selon la réponse, l’Inde avait ajouté 9 143,30 MW d’énergies renouvelables, y compris les grandes centrales hydroélectriques, en 2019-2020 et 8 866,33 MW en 2020-21.

Le ministre a également déclaré à la Chambre que contre l’objectif de 175 GW, un total de 150,54 GW de capacité d’énergie renouvelable, y compris la grande hydraulique, a été installé dans le pays au 30 novembre 2021.

L’Inde s’est fixé pour objectif de disposer de 175 GW d’énergie renouvelable d’ici 2022.

Dans une autre réponse, le ministre a déclaré que le gouvernement indien ne s’était pas engagé à éliminer progressivement le charbon d’ici 2030.

Cependant, il a déclaré que la capacité d’énergie thermique à base de charbon qui a été retirée jusqu’à présent est de 15 241,8 MW.

Concernant le financement de l’énergie propre, dans une autre réponse, le ministre a déclaré que l’Inde s’attend à ce que les pays développés fournissent un financement climatique de 1 000 milliards de dollars par an aux pays en développement.

