L’Inde ajoutera 26 projets hydroélectriques de GW d’ici 2030 : AIE

Pendant la plus grande partie du siècle dernier, l’hydroélectricité a donné l’impulsion à l’industrialisation du pays. Cependant, à partir des années 1980, la part de l’hydroélectricité dans la matrice énergétique globale du pays a diminué assez fortement.

Forte du soutien politique croissant du gouvernement, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’attend à ce que le pays ajoute 26 000 mégawatts (MW) de projets hydroélectriques d’ici 2030. Actuellement, la capacité installée des 207 projets hydroélectriques en cours dans le pays est de 46 209 MW. . Plus de 9 000 MW de grands projets hydroélectriques sont actuellement en construction.

La capacité installée actuelle comprend les 4 785 MW de projets hydroélectriques à stockage pompé, qui sont des dispositifs utilisés pour stocker l’électricité. 1 500 MW supplémentaires de projets hydroélectriques à stockage pompé sont en cours de construction. L’AIE prévoit que le parc hydroélectrique à stockage pompé triplera presque d’ici 2030 pour s’adapter à la capacité solaire croissante. Le gouvernement a récemment attribué 1 200 MW d’énergies renouvelables et de stockage dans le cadre d’un appel d’offres qui comprenait 900 MW de stockage par pompage, offrant un prix moyen pondéré de 4,04 Rs/unité et un tarif de pointe de 6,12 Rs/unité, et 300 MW de stockage par batterie en moyenne. Rs 4,3/unité tarif de pointe de Rs 6,85/unité.

En 2019, le gouvernement a classé les projets hydroélectriques conventionnels et hydroélectriques par pompage de plus de 25 MW comme source d’énergie renouvelable, les rendant éligibles à un soutien financier plus abordable uniquement pour les énergies renouvelables. Dans le « rapport spécial sur le marché de l’hydroélectricité » récemment lancé par l’AIE, l’agence a noté que l’introduction d’une obligation d’achat spécifique pour l’hydroélectricité stimulera la demande dans les sociétés de distribution d’électricité (discoms).

« Le soutien financier tel que les subventions pour permettre l’infrastructure et le contrôle des inondations, et les politiques permettant le commerce transfrontalier entre les États indiens, soutiennent également le développement de l’hydroélectricité », note le rapport.

Le gouvernement a récemment approuvé le projet hydroélectrique Luhri Stage-I de 210 MW dans l’Himachal Pradesh et un projet hydroélectrique Ratle de 850 MW sur la rivière Chenab au Jammu-et-Cachemire. En 2003, le gouvernement central avait lancé un programme pour la préparation d’un rapport préliminaire de faisabilité de 162 nouveaux projets hydroélectriques d’une capacité de 47 930 MW. Sur ce total, seuls 2 377 MW sont actuellement en construction et 96 MW sont en fonctionnement. Des projets représentant 17 350 MW ont dû être abandonnés en raison de problèmes environnementaux et d’agitations locales.

