L’Inde appelle à élargir l’horizon de financement de la nouvelle banque de développement

L’Inde a appelé à élargir l’horizon de financement de la New Development Bank (NDB), souvent appelée BRICS Bank, afin que les ressources puissent être utilisées pour renforcer les infrastructures sociales dans un monde post-Covid, en plus de promouvoir le secteur industriel.

Lors d’une réunion des ministres de l’Industrie du groupe BRICS mercredi, présidée par le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal, les participants se sont engagés à favoriser un environnement commercial ouvert, équitable et non discriminatoire et à assurer une plus grande participation aux chaînes de valeur mondiales.

La NDB a été créée sur la base de l’accord intergouvernemental entre les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en juillet 2014. L’objectif de cette banque est de mobiliser des ressources pour des projets d’infrastructure et de développement durable dans les BRICS et autres économies de marché émergentes et pays en développement.

Jusqu’en mai 2020, la NDB avait approuvé 55 projets de pays membres pour un financement, pour un montant total de 16,6 milliards de dollars. Jusque-là, il avait approuvé 14 projets en Inde d’une valeur de 4 183 millions de dollars. En décembre, le ministère des Finances a déclaré que le NDB prêterait 1 milliard de dollars à l’Inde pour soutenir la reprise économique après la pandémie grâce à des dépenses d’infrastructure rurale liées à la gestion des ressources naturelles.

Lors de la réunion virtuelle de mercredi, Goyal a également déclaré que l’industrie 4.0 jouerait un rôle crucial pour aider les économies des BRICS à atteindre leurs objectifs de développement durable. Cependant, il existe également des défis en matière de protection des données et de cybersécurité. « Par conséquent, il est essentiel de gérer la transition vers les nouvelles technologies conformément aux politiques et législations nationales. Cette compréhension est au cœur de l’agenda de coopération des BRICS », selon le communiqué.

La réunion s’est déroulée en présence de Xiao Yaqing, ministre de l’Industrie et de l’informatique de Chine ; Denis Manturov, ministre de l’Industrie et du Commerce de Russie ; Ebrahim Patel, ministre du commerce, de l’industrie et de la concurrence d’Afrique du Sud et Carlos Da Costa, vice-ministre de l’économie du Brésil, entre autres.