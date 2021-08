L’Inde approuve le premier Covid vax pour les enfants ; Voici ce qui rend le vaccin Zydus Cadila unique

Un avantage supplémentaire avec le vaccin Zydus Cadila est le fait qu’il est sans aiguille et réduit ainsi la douleur corporelle et les autres effets secondaires qui sont ressentis avec d’autres vaccins.

Mises à jour du vaccin Covid-19 : Dans un développement crucial dans la lutte de l’Inde contre le coronavirus, le vaccin Covid-19 de Zydus Cadila, basé au Gujarat, a obtenu l’approbation d’utilisation d’urgence pour une utilisation chez les adultes et les enfants de plus de 12 ans. Le Drug Controller General of India a accordé une approbation d’utilisation d’urgence au vaccin à trois doses Covid-19 chez les enfants. Alors que le programme de vaccination de l’Inde se déroule à un rythme soutenu sur la banque de trois vaccins Covid-19 déjà approuvés, le vaccin de Zydus Cadila est le premier vaccin qui a été approuvé pour une utilisation chez les enfants âgés de 12 ans et plus. Compte tenu de la menace imminente de la troisième vague de coronavirus, de nombreux experts de la santé avaient exprimé leur crainte que les enfants ne deviennent la cible prédominante de la troisième vague, car ils constituent le plus grand groupe de non vaccinés du pays.

Avec l’approbation donnée au vaccin de Zydus Cadila, le gouvernement est désormais armé d’une mesure qui a le potentiel de contrôler la propagation de la maladie chez les enfants. Le vaccin qui est produit sur une plate-forme d’ADN plasmidique a été développé conjointement par la major pharmaceutique et le département de biotechnologie du gouvernement indien et doit être administré en trois doses les jours 0, 28 et 56. Alors que d’autres fabricants de vaccins ont également demandé l’approbation d’utilisation d’urgence de leurs vaccins chez les enfants, Zydus Cadila est devenu le premier à obtenir la même autorisation car il avait commencé les essais cliniques sur les enfants bien avant tout autre fabricant. Dans les essais cliniques de phase 3, l’efficacité du vaccin Zydus Cadila dans la prévention de l’apparition du coronavirus s’est révélée de 66,66%.

Quand le Centre commencera-t-il à vacciner les enfants ?

Bien que le vaccin ait été approuvé pour une utilisation d’urgence chez les enfants, il appartient au gouvernement central de prendre un appel pour savoir quand et comment commencer la campagne de vaccination chez les enfants. La question de savoir si la campagne de vaccination sera déployée chez les enfants ou non est une question qui prend de l’importance car les cas de coronavirus diminuent constamment au cours des dernières semaines. Des sources gouvernementales de premier plan ont déclaré à The Indian Express que le vaccin Zydus Cadila devrait arriver sur les marchés d’ici le mois d’octobre.

Qu’est-ce qui rend le vaccin Zydus Cadila unique?

Le vaccin qui a été nommé ZyCoV-D a été développé en utilisant le vecteur plasmidique d’ADN qui porte le gène codant pour la protéine de pointe du SARS-CoV-2. Lorsque le vaccin est administré à la cellule humaine, il pénètre dans le noyau de la cellule et produit des pointes de protéines qui entraînent la libération par le corps humain de nombreux anticorps. La société a également affirmé que la technologie utilisée dans le développement du vaccin est idéalement adaptée contre la menace du coronavirus car elle peut facilement évoluer en fonction de l’émergence de nouvelles variantes du virus.

Un avantage supplémentaire avec le vaccin Zydus Cadila est le fait qu’il est sans aiguille et réduit ainsi la douleur corporelle et les autres effets secondaires qui sont ressentis avec d’autres vaccins. Adapté aux conditions des économies en développement et des pays des régions tropicales comme l’Inde, le vaccin n’a pas non plus besoin d’un stockage ultra-froid et peut être stocké confortablement à une température comprise entre 2 et 8 degrés Celsius.

