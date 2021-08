L’Inde après la prise de contrôle des talibans en Afghanistan évalue les risques

Les talibans et leurs plusieurs groupes militants alliés ont commencé leur offensive le 1er mai 2021, en même temps que le retrait de la plupart des troupes américaines d’Afghanistan.

Par le lieutenant-général Shokin Chauhan

L’Afghanistan est un ancien pays montagneux enclavé au carrefour de l’Asie centrale et du Sud et est entouré par le Pakistan à l’est et au sud, l’Iran à l’ouest, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan au nord et la Chine au nord-est. Son emplacement le long de la route de la soie l’a relié aux cultures du Moyen-Orient et d’autres parties de l’Asie et est historiquement resté en conflit et en violence depuis les campagnes militaires d’Alexandre, des Mauryas, des Arabes, des Mongols, des Britanniques, des Soviétiques et en 2001 par les États-Unis avec les pays alliés de l’OTAN. Il a été qualifié d'”invincible” et surnommé le “cimetière des empires”, bien qu’il ait été occupé au cours de plusieurs étapes différentes de son histoire.

L’État moderne de l’Afghanistan a commencé avec les dynasties Hotak et Durrani du XVIIIe siècle, mais est malheureusement très vite devenu l’État tampon du « Grand Jeu » entre l’Inde britannique et l’Empire russe. Sa frontière avec l’Inde britannique, la ligne Durand, a été formée en 1893 mais n’est pas reconnue par le gouvernement afghan et elle a conduit à des relations tendues avec le Pakistan depuis l’indépendance de ce dernier en 1947. Suite à la troisième guerre anglo-afghane en 1919, le pays est devenu une monarchie sous le roi Amanullah, jusqu’à près de 50 ans plus tard, lorsque Zahir Shah a été renversé et qu’une république a été établie.

En 1978, après un deuxième coup d’État, l’Afghanistan est devenu un protectorat de l’Union soviétique. Cela a provoqué la guerre soviéto-afghane dans les années 1980 contre les rebelles moudjahidines et en 1996, la majeure partie de l’Afghanistan a été capturée par les talibans, qui ont été chassés du pouvoir après l’invasion américaine en 2001 après le 11 septembre. Cette guerre de 20 ans a finalement pris fin le 15 août 2021, les talibans balayant à nouveau l’Afghanistan et la chute de Kaboul qui en a résulté.

Les talibans et leurs plusieurs groupes militants alliés ont commencé leur offensive le 1er mai 2021, en même temps que le retrait de la plupart des troupes américaines d’Afghanistan. À la suite de la défaite rapide de l’armée nationale afghane, forte de 300 000 hommes, à travers le pays, seules deux unités restaient opérationnelles à la mi-août, le 201e corps et la 111e division, tous deux basés à Kaboul. La capitale elle-même a été encerclée après que les forces talibanes ont capturé Mihtarlam, Sharana, Gardez, Asadabad et d’autres villes ainsi que des districts de l’est. a apporté une prévision début août que Kaboul pourrait tenir plusieurs mois, mais la semaine de l’automne a apporté des prévisions plus sombres; cinq jours avant que les talibans n’atteignent Kaboul, les attentes se sont dégradées et l’analyse a suggéré que la capitale durerait « 30 à 90 jours », et dans les deux jours, les autorités ont suggéré que la ville tomberait dans la semaine.

Quels changements pour l’Inde en Afghanistan

L’Afghanistan et l’Inde sont restés forts et amicaux au fil des décennies. Ils avaient été des voisins historiques et partageaient des liens historiques et culturels profonds. L’Inde était également le seul pays d’Asie du Sud à reconnaître la République démocratique d’Afghanistan soutenue par les Soviétiques dans les années 1980, bien que les relations aient diminué pendant la guerre civile afghane des années 1990 et la prise de pouvoir qui a suivi. L’Inde est le plus grand fournisseur régional d’aide humanitaire et de reconstruction à l’actuelle République islamique d’Afghanistan et, jusqu’à aujourd’hui, elle est engagée dans divers projets de construction, dans le cadre des efforts de reconstruction de l’Inde en Afghanistan. Le Pakistan allègue que l’agence de renseignement indienne R&AW travaille en couverture pour calomnier le Pakistan et former et soutenir les insurgés, une affirmation fortement rejetée par l’Inde.

L’Inde est reconnue par la plupart des Afghans comme le « partenaire le plus cher de l’Afghanistan » et est le plus grand donateur régional avec plus de 3 milliards de dollars d’aide. Il a construit plus de 200 écoles publiques et privées, parraine plus de 1 000 bourses, accueille plus de 16 000 étudiants afghans. Au lendemain de l’attentat à la bombe contre l’ambassade indienne à Kaboul en 2008, le ministère afghan des Affaires étrangères a cité l’Inde comme un « pays frère » et la relation entre le deux comme un “qu’aucun ennemi ne peut entraver”. Les relations entre l’Afghanistan et l’Inde ont connu une impulsion majeure en 2011 avec la signature d’un accord de partenariat stratégique, le premier de l’Afghanistan depuis l’invasion soviétique de 1979.

Un changement majeur dans la position politique de l’Inde sur les talibans afghans a été signalé par un responsable du Qatar en juin 2021, qui a confirmé qu’une délégation indienne s’était discrètement rendue à Doha pour rencontrer les dirigeants des talibans. Il s’agit d’un changement majeur. Il est peu probable que la dépendance des talibans envers le Pakistan change dans un avenir proche. Le coût pour l’Inde de rester à l’écart des tentatives de réconciliation en cours, d’autant plus qu’elle a jusqu’à présent entretenu des relations principalement avec le gouvernement afghan, serait probablement beaucoup plus élevé que le coût d’y être impliqué. Être plus engagé dans les négociations internationales, et même accepter de parler à certaines sections des talibans dans le cadre d’une initiative diplomatique plus large, sont des options que l’Inde ne peut plus se permettre d’ignorer.

Laisser le processus de réconciliation principalement à une administration instable à Kaboul ne fera pas grand-chose pour les intérêts à long terme de l’Inde en Afghanistan. Repositionner les impératifs indiens signifie également rester toujours connecté aux liens profonds que l’Inde a entretenus avec l’Afghanistan au fil des ans et l’Inde doit être prête à s’adapter aux nouvelles réalités afghanes et à être beaucoup plus impliquée dans les conversations sur et autour de la réconciliation que jamais auparavant.

Dans cet esprit, les responsables et représentants indiens doivent répondre de toute urgence à deux questions : premièrement, quels sont les plus grands risques pour l’Inde compte tenu de ce changement, et deuxièmement, comment atténuer au mieux ces risques ?

Augmentation du soutien au terrorisme en Inde

L’évaluation des risques est une entreprise risquée, mais ce qui est clair, c’est que l’objectif de l’Inde devrait être de continuer à avoir la capacité d’être représentée en Afghanistan autant que possible. La première série de risques pour l’Inde a trait à la possibilité d’une augmentation du soutien au terrorisme au Cachemire et dans d’autres parties de l’Inde par le régime taliban. L’un des quatre principes directeurs mentionnés dans la déclaration conjointe entre les États-Unis et le gouvernement afghan incluait « des garanties visant à empêcher l’utilisation du sol afghan par des groupes terroristes internationaux ou des individus contre la sécurité des États-Unis et de leurs alliés ». Aussi bien intentionnées que puissent être ces propos, la manière dont ces garanties seront maintenues est peu claire. Après tout, les factions à réconcilier comprendront également les éléments qui ont mené la guerre de l’ISI contre l’Inde depuis l’intérieur de l’Afghanistan. Le groupe Haqqani, qui continue d’être la faction talibane la mieux armée et la mieux entraînée, a conçu et mené des attaques contre des actifs indiens, y compris l’ambassade indienne à Kaboul. Compte tenu des liens étroits entre l’ISI et la direction Haqqani, il est peu probable qu’un groupe Haqqani réconcilié arrête son programme anti-Inde. Ceux qui ont étudié le groupe Haqqani le confirment, la relation entre le groupe et l’ISI est “toujours forte”. K), une branche de l’État islamique autoproclamé opérant en Asie du Sud et en Asie centrale. La capacité de ce groupe à attirer des individus radicalisés, notamment indiens, et à recruter des transfuges bien formés parmi les groupes militants talibans et pakistanais constitue une menace très réelle pour l’avenir de l’Inde en Afghanistan et dans la région en général.

Augmentation de l’influence pakistanaise

L’influence croissante de l’ISI en Afghanistan. Le lien entre les talibans (en particulier le groupe Haqqani) et l’ISI souligne l’influence croissante du Pakistan dans le pays et bien que les dirigeants talibans ne soient pas toujours d’accord avec l’État pakistanais et l’ISI, l’influence de l’ISI sur les talibans est indéniable . « Ce sont nos puissants gardiens », c’est ainsi qu’un ancien membre fondateur des talibans a résumé sa relation avec l’ISI.

Gouvernement afghan instable

Le troisième risque est lié au gouvernement afghan perpétuellement instable. L’Inde devra identifier ses propres actions stratégiques et ne pas s’appuyer sur une approche de réconciliation dirigée par les Afghans, qui comporte le risque de se désintégrer en raison des politiques fortement concurrentes et de la bataille d’ego démesurée entre les dirigeants afghans.

Sans aucun doute, l’idée de traiter directement avec les talibans est amère pour les responsables indiens et l’ensemble de la population indienne, et pour cause. C’était le groupe qui a escorté des terroristes au Pakistan après le détournement d’un vol d’Indian Airlines en 1999. Comme Arun Singh, l’ancien ambassadeur indien aux États-Unis, se souvient, lors du détournement, « il nous a été douloureusement révélé que l’Inde n’avait aucun alors la sensibilisation aux structures qui dominent l’Afghanistan. Après tout, les talibans, soutenus par l’État pakistanais, sont restés hostiles à l’Inde tout au long de leur mandat au pouvoir entre 1996 et 2001. De même, pour les responsables indiens, il n’y avait pas ou peu de mérite à s’engager directement avec les talibans en raison de leurs liens étroits avec les talibans. l’ISI. En outre, une faction clé des talibans, le groupe Haqqani, reste fermement anti-indienne. Soutenus par le Lashkar-e-Taiba, ils font les enchères de l’ISI depuis très longtemps. Ils représentent sans aucun doute le meilleur pari de l’establishment pakistanais pour jouer un rôle important dans l’avenir d’un État afghan encore indéterminé.

L’Inde a besoin d’une approche stratégique à long terme envers l’Afghanistan qui tisse les dimensions politiques, économiques, militaires et diplomatiques en un tout cohérent dans le cadre d’une grande stratégie. La politique afghane de l’Inde doit être fondée sur une compréhension claire des objectifs stratégiques de l’Inde dans la région et de l’environnement stratégique régional et mondial. Bien qu’il soit un peu tard, l’Inde a pourtant pris la bonne décision en engageant une partie des talibans afghans.

La création du Pakistan avait laissé l’Inde dans un conflit violent et incessant avec le premier et l’avait séparé géographiquement de l’Afghanistan et de l’Iran. Actuellement, il y a deux guerres en Afghanistan : l’une à l’intérieur de l’Afghanistan qui s’est poursuivie contre l’intervention étrangère au cours des quatre dernières décennies, et l’autre contre le gouvernement afghan depuis le sol pakistanais provoquant une perturbation interne parallèle. Étant donné que l’objectif politique clé du Pakistan a été d’établir son hégémonie en Afghanistan, il considère un Afghanistan indépendant qui entretient des relations dynamiques avec l’Inde comme le principal obstacle à la réalisation de ses ambitions hégémoniques. Cependant, un Afghanistan privé de la présence indienne ne serait rien d’autre qu’une autre province malheureuse du Pakistan à être gouvernée par des hommes et des femmes de Rawalpindi, et à être exploitée par la Chine dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”. Plus problématique, cela non seulement aggravera les expériences humiliantes du peuple afghan en faisant reculer ses libertés fondamentales, mais créera également un terrain fertile pour diverses organisations fondamentalistes, prêtes à aggraver les conflits religieux et sectaires dans la région. Ainsi, plus les Afghans en viennent à croire qu’ils méritent une vie digne définie en termes de droits à la liberté, à l’éducation et à la sécurité, plus ils critiqueront les tentatives du Pakistan de marginaliser l’Inde de leur vie sociopolitique et enfin de faire pression pour une inclusion de l’Inde. Seul le temps peut dire ce qui se passe réellement en Afghanistan au cours des deux prochaines années. Quelle que soit la vérité finale, l’Inde doit s’engager avec les dirigeants talibans, tirer parti de notre soutien parmi la population, renforcer nos ressources pour faire face à toute vague de terrorisme à l’intérieur de nos frontières et garder notre poudre sèche.

(L’auteur, un soldat vétéran, est un officier de deuxième génération du 11th Gorkha Rifles et a servi dans l’armée indienne pendant près de 40 ans. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. )

