L’Inde assouplit la politique sur les drones pour les taxis aériens

Le gouvernement indien a adopté la nouvelle politique sur les drones en Inde appelée Drone Rules 2021 – ces nouvelles règles remplacent, à juste titre, la loi antérieure connue sous le nom de Unmanned Aircraft Systems Rules 2021.

Dans le cadre de la nouvelle politique, le gouvernement indien facilite non seulement l’achat et l’utilisation de drones par les consommateurs dans le pays, mais facilite également le processus d’acquisition de licences. La politique permet également aux drones de transporter des charges utiles plus lourdes, ce qui à son tour fait place aux taxis aériens en Inde.

“Les taxis aériens font l’objet de recherches et d’inventions à l’échelle mondiale et de nombreuses startups voient le jour. Ce temps n’est pas loin où les taxis, comme ceux d’Uber, etc. que vous voyez sur les routes, vous les verrez dans les airs dans le cadre de la politique des drones. Je le crois est tout à fait possible”, a déclaré le ministre de l’Aviation civile, Jyotiraditya Scindia.

Scindia estime que puisque l’Inde compte plus de 200 startups dans son écosystème de drones, la nouvelle politique de drones ne fera qu’aider ces entreprises à faire passer leurs produits au niveau supérieur et il est convaincu que cela pourrait ouvrir la voie au transport Arial sans pilote.

Le gouvernement considère l’aviation de drones comme une industrie qui pourrait offrir des emplois et contribuer à stimuler la croissance économique. Une autorisation conditionnelle a déjà été accordée à 10 organisations, dont Mahindra et Mahindra, Steel Authority of India (SAIL) et Bayer Crop Science, pour utiliser des drones à diverses fins pendant un an.

Le gouvernement a également annoncé que des corridors de drones seront développés pour aider à accélérer les livraisons de fret. Le processus de demande et d’obtention d’une licence de pilote via la plate-forme Digital sky a également été simplifié. Le gouvernement dispose d’une plate-forme de ciel numérique qui doit être développée en tant que système à guichet unique convivial pour supprimer tous les obstacles.

L’exploitation et l’acquisition de drones Nano et Micro deviennent plus faciles

Alors que des drones auraient été récemment utilisés lors d’une attaque terroriste dans une installation de l’armée de l’air au Jammu-et-Cachemire, le processus d’acquisition et d’utilisation de micro et nano drones a été considérablement assoupli.

Pour mémoire, les Nano drones sont ceux qui sont inférieurs ou égaux à 250 grammes tandis que les Micro-drones pèsent entre 250 grammes et 2 kg. Cela signifie que l’exploitation d’un drone pour la photographie aérienne deviendra plus facile que jamais.

Des assouplissements dans la fabrication locale et l’importation de drones signifieront également que les drones en Inde deviendront moins chers et abordables. Contrairement aux précédents, les micro-drones volants (à usage non commercial) et les nano-drones ne nécessiteront aucune licence de pilote.

De plus, l’exploitation de drones dans les zones vertes ne nécessitera aucune autorisation. Cela signifie littéralement qu’une limite verticale allant jusqu’à 400 mètres est disponible pour les micro et nano drones. Dans le cas où la zone tombe sous une zone rouge ou une zone jaune sur la carte de l’espace aérien, la limite descend à 120 mètres. De plus, la zone jaune a également été réduite à 12 km à partir de 45 km du périmètre de l’aéroport.