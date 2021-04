L’Inde autorise l’utilisation d’urgence de Sputnik V: tout ce que vous devez savoir sur le troisième vaccin approuvé par DCGI

Spoutnik V exige également qu’il soit administré en deux coups.

Spoutnik V en Inde: Lundi, l’Inde a donné une autorisation d’utilisation d’urgence au Spoutnik V de Russie, ce qui en fait le troisième vaccin à être utilisé en Inde, les deux premiers étant le Serum Institute of India de Covishield et le Covaxin de Bharat Biotech. Le vaccin avait été recommandé pour une utilisation d’urgence par un groupe d’experts, après quoi le contrôleur général des médicaments de l’Inde lui a donné son feu vert.

Le vaccin a été développé par l’Institut national de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaleya, basé à Moscou. Sputnik V utilise deux adénovirus différents, qui provoquent le rhume chez les humains. Bien que les adénovirus soient rendus plus faibles afin qu’ils ne puissent pas se répliquer chez l’homme, ils sont également modifiés de manière à ce que le vaccin délivre un code qui ferait la protéine de pointe du coronavirus. Avec cela, le vaccin essaie de s’assurer que si / quand le vrai virus pénètre dans le corps de la personne vaccinée, une réponse immunitaire des anticorps est déclenchée.

Sputnik V nécessite également qu’il soit administré en deux plans, mais il utilise des vecteurs différents pour chaque plan. Selon le Fonds d’investissement direct russe (RDIF), cette méthode conduit à une immunité plus longue parmi les individus vaccinés avec Spoutnik V par rapport à ceux qui ont reçu des doses de vaccins utilisant le même mécanisme d’administration pour les deux vaccins. Pour Sputnik V, les deux doses sont administrées à un intervalle de 21 jours.

Le vaccin doit être conservé à une température de -18 degrés Celsius s’il est conservé sous sa forme de liqueur. D’autre part, s’il est stocké sous forme lyophilisée, une température de 2 degrés Celsius à 8 degrés Celsius est optimale, et cela peut être fait dans un réfrigérateur conventionnel, éliminant ainsi le besoin d’investir en plus dans la chaîne du froid. installations de stockage. Plus de 55 pays ont jusqu’à présent approuvé le vaccin russe.

En Inde, les laboratoires Dr Reddy’s basés à Hyderabad travaillaient sur les essais cliniques de Spoutnik V et avaient demandé l’approbation du gouvernement. Le Dr Reddy’s Lab s’était associé au RDIF en septembre de l’année dernière. Auparavant, le DCGI avait demandé plus de détails au Dr Reddy’s Lab, mais lundi, il a finalement donné son feu vert.

Outre le laboratoire du Dr Reddy, RDIF a collaboré avec cinq autres sociétés pharmaceutiques en Inde pour le vaccin – Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Gland Pharma, Stelis Biopharma et Virchow Biotech. Collectivement, on s’attend à ce que ces partenariats conduisent à une capacité de fabrication de 600 millions de doses par an en Inde pour Sputnik V.

Dans les essais cliniques russes de phase 3, le vaccin avait montré une efficacité de 91,6%, et une étude de transition a été menée par le Dr Reddy’s Lab en Inde avant de demander une autorisation d’utilisation d’urgence. De plus, aucune allergie forte n’a été décelée par le vaccin.

