L’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo : comment le nombre record de 7 médailles en Inde aura un impact sur l’avenir du sport dans le pays

La médaille de Neeraj Chopra au lancer du javelot a non seulement permis au pays de monter sur le podium dans ce domaine, mais a également fait jouer l’hymne national lors de l’événement.

Jeux olympiques de Tokyo : L’Inde a terminé les Jeux olympiques de Tokyo avec un record de sept médailles, dont une médaille d’or – la première pour l’Inde en athlétisme. Mais qu’est-ce que cela signifie pour la trajectoire de l’Inde dans le sport à partir de maintenant ? Le premier impact que les Jeux Olympiques de Tokyo auront sur les sports indiens est un effet curatif. Depuis le début des Jeux olympiques, l’Inde n’a jamais obtenu de médaille – et encore moins d’or – dans aucune épreuve d’athlétisme ou de terrain et d’athlétisme, les deux quatrièmes places de Milkha Singh et PT Usha étant les plus proches du podium, selon un rapport. dans IE. Maintenant, cependant, la médaille de Neeraj Chopra au lancer du javelot a non seulement permis au pays de monter sur le podium dans ce domaine, mais a également fait jouer l’hymne national lors de l’événement. Obtenir une médaille en athlétisme n’est plus un rêve inassouvi, et Chopra, 23 ans, a maintenant donné aux athlètes indiens un héritage et un précédent.

Avec l’équipe de hockey masculin remportant une médaille de bronze – la première médaille olympique dans ce sport depuis plus de quatre décennies – et l’équipe de hockey féminin s’en approchant, le sport pourrait connaître une deuxième vague de gloire depuis longtemps perdue. Le manque de méda au hockey au cours des quatre dernières décennies a été un point sensible pour l’Inde, surtout parce que l’équipe indienne de hockey masculin détient le record du plus grand nombre de médailles d’or remportées aux Jeux olympiques – huit. Cependant, on peut maintenant espérer que le sport renaitra en Inde.

Mirabai Chanu, qui a remporté une médaille d’argent en haltérophilie, a brisé une période de sécheresse de 21 ans qui a suivi le bronze de Karnam Malleswari. Mirabai a surmonté des blessures ainsi que des blessures pour amener l’Inde vers de nouveaux sommets en remportant la deuxième médaille de l’Inde dans ce sport aux Jeux olympiques, et la plus haute à ce jour. Le sport est confronté à un passé décroissant dans le pays, mais la victoire inspirante de Mirabai pourrait ouvrir le bal pour de nombreux autres en Inde qui souhaitent pratiquer ce sport.

La boxeuse Lovlina Borgohain a suivi les traces de Mary Kom et a remporté une médaille de bronze pour le pays en raison de sa technique, de son sang-froid et de sa conscience tactique. Elle a également montré la capacité de ne pas abandonner même lorsque l’adversaire est venu avec une meilleure réputation. Bien que Mary Kom ait fait beaucoup pour mettre la boxe sous les feux de la rampe en Inde, elle commençait à disparaître. Cependant, avec la victoire de Lovlina, la boxe pourrait avoir une autre chance d’émerger dans le pays.

Depuis les Jeux olympiques de Pékin en 2008, plusieurs lutteurs de classe mondiale ont fait leur apparition dans le pays. Cependant, afin de maintenir cette tendance, il était nécessaire que l’Inde réussisse bien dans le sport aux Jeux olympiques, car une mauvaise performance aux Jeux olympiques pourrait entraîner la disparition du sport dans le pays. Cependant, Bajrang Punia, avec sa médaille de bronze, et Ravi Kumar avec son argent ont maintenu la séquence de victoires du pays.

Il en était de même pour le badminton et l’Inde. Après que Saina Nehwal ait remporté la première médaille pour l’Inde dans ce sport aux Jeux olympiques avec son bronze en 2012, PV Sindhu a conservé l’héritage aux Jeux olympiques de Rio 2016 en obtenant une médaille d’argent. Bien qu’elle n’ait pas pu obtenir une médaille d’argent cette année, elle a conservé l’héritage en empochant le bronze, ce qui non seulement inciterait les autres à se lancer dans le sport, mais pourrait également alimenter son feu pour terminer la médaille fixée à Paris 2024.

