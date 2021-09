L’Inde bat la moyenne mondiale en matière d’adoption des technologies financières : FM Nirmala Sitharaman

in

Le rapport souligne la nécessité de la participation des femmes dans l’espace fintech.

L’Inde est devenue une “destination de choix” pour la révolution du paiement numérique, avec un taux d’adoption des technologies financières de 87 %, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 64 %, a déclaré mardi le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

« Pas étonnant, UPI apparaît aujourd’hui comme l’une des très grandes images de marque pour l’Inde. Nous sommes très heureux de le soutenir, de le renforcer et de le faire avancer », a déclaré le ministre lors du « Global FinTech Fest 2021 ».

Dans le même temps, il ne devrait y avoir aucun compromis sur la confidentialité des données et la protection des données des clients maintenant qu’un nombre croissant d’Indiens ont eu recours au mode de paiement numérique, a-t-elle souligné.

La valeur des transactions numériques en Inde est passée à Rs 6 lakh crore en janvier-août 2021, passant de Rs 4 lakh crore sur l’ensemble de 2020 et Rs 2 lakh crore en 2019, a-t-elle déclaré.

“La confidentialité des données est l’une des choses qui est très importante et c’est une question sur laquelle il peut y avoir beaucoup de points de vue controversés. Cependant, le respect fondamental de la vie privée… en tant que principe directeur est bien apprécié. La protection des données des clients est quelque chose qui, à mon avis, est l’épine dorsale de la confiance », a déclaré Sitharaman.

La numérisation a permis au gouvernement de verser de l’argent directement sur les comptes des bénéficiaires visés par le biais de la méthode de transfert direct des avantages. Ce mécanisme a été un grand soulagement pendant le verrouillage induit par Covid, a-t-elle ajouté. « Les systèmes de paiement sont devenus matures et bien stratifiés et ont adopté plusieurs programmes que le gouvernement voulait entreprendre. »

L’événement a vu la publication d’un rapport sur les « Principes de l’ONU pour des paiements numériques responsables », qui décrit les principes directeurs pour le gouvernement, les utilisateurs et pour l’industrie et les entreprises. Le rapport souligne la nécessité de la participation des femmes dans l’espace fintech.

