L’Inde, berceau du luxe : vivre avec finesse était un mode de vie, le luxe était une question d’impact positif

Vivre avec finesse était un mode de vie et cela imprégnait tout ce qu’ils faisaient parce que le luxe était une question d’intemporalité et d’impact positif. (Aranyani)

Par Aravind Balasubramanya

Depuis l’époque d’Akhand Bharat jusqu’à l’époque de l’Inde moderne, des matériaux luxueux, des artisans qualifiés et les traditions esthétiques les plus influentes de la planète terre ont honoré cette terre. Ce n’est pas surprenant compte tenu du fait qu’au cours d’une période de près de 3 500 ans, plus de 80 dynasties, chacune avec ses propres particularités, ont régné sur le sous-continent indien. C’est cette terre qui a offert au monde son premier goût de tissus fins aux tissages complexes, d’or, de diamants et de plusieurs autres pierres précieuses et métaux précieux de différentes couleurs.

Même au XIXe siècle, plusieurs marques de luxe ont vu le jour en Europe (dont Louis Vuitton, Cartier et Van Cleef & Arpels) et ont servi la royauté indienne. Il suffirait de dire que l’Inde est le berceau du luxe et qu’elle continue de produire et de soutenir les créations les plus exquises.

Luxe indien – Inestimable mais jamais coûteux

Pour les Maharajas et Maharanis indiens, le luxe n’était pas un concept encadré confiné à l’opulence et à l’extravagance. Vivre avec finesse était un mode de vie et cela imprégnait tout ce qu’ils faisaient parce que le luxe était une question d’intemporalité et d’impact positif. Permettez-moi d’expliquer.

L’Uttarapath était l’autoroute reliant l’Inde à l’Asie centrale construite par Chandragupta Maurya au 3ème siècle avant notre ère. Aujourd’hui, nous la connaissons sous le nom de Grand Trunk Road et elle continue de faire partie du réseau routier indien. La route n’a pas seulement résisté aux ravages du temps, elle a aussi prospéré car même un roi envahisseur n’a pas voulu la détruire ! L’histoire témoigne du fait que l’Uttarapath a été maintenu par des dirigeants aussi divers dans leur mentalité qu’Ashoka, Sher Shah Suri, les Moghols et les Britanniques. Cela met en évidence l’intemporalité et les aspects positifs du luxe. Tout ce qui est créé est magnifiquement conçu pour durer et profiter à toutes les parties prenantes, y compris l’ennemi lorsqu’il est en sa possession.

C’est la raison pour laquelle un roi commandait la création d’une épée personnelle ornée de bijoux dorés. Alors que tout le monde s’identifie à l’ostentation qui y est indiquée, beaucoup regrettent l’héritage et la culture qui y sont enracinés et qui sont transmis aux générations à venir. L’épée est préservée même à ce jour et elle continue de raconter l’histoire de la glorieuse culture qu’elle représentait. Cela mis à part, chacune de ces « épées » soutenait tout un écosystème d’artisans, d’artisans, de mineurs, de commerçants, etc. Elle assurait également la circulation de grosses sommes d’argent. Les Indiens ont compris très tôt que l’argent est l’élément vital de l’économie et plus il circulait, plus l’économie serait saine. Ainsi, l’épée a un « impact positif à chaque point de contact ».

L’impact positif est plus que la durabilité

La durabilité fait référence à la capacité de coexistence de la biosphère terrestre et de la civilisation humaine. Mais « l’impact positif » va au-delà. Il fait référence à la capacité pour eux de créer une synergie à travers une relation gagnant-gagnant sans nuire ou avoir un impact négatif sur qui que ce soit ou quoi que ce soit d’autre. Adopter ce concept de luxe indien védique devient vital pour les marques de luxe et de mode dans le monde d’aujourd’hui. Et pour cela, il est absolument essentiel que nous assurons un impact positif pour toutes nos parties prenantes – clients, employés, communauté et nature. Utiliser des matériaux de la plus haute qualité provenant de manière éthique, payer les employés et les artisans selon les normes internationales (basées sur la parité de pouvoir d’achat), élever les sections vulnérables de la communauté dans laquelle l’entreprise est basée et maintenir une empreinte carbone aussi faible que possible sont tous importants.

Il n’est pas facile d’assurer un impact positif à chaque point de contact si nous avons une vision à court terme. Mais si notre regard est celui des vrais connaisseurs du luxe, c’est pour l’ultra-long terme.

(L’auteur est un blogueur prolifique, un influenceur de contenu et de médias sociaux et un YouTuber qui travaille actuellement chez Aranyani. Les opinions exprimées sont personnelles et celles de l’auteur)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.