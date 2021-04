L’Inde cherche à obtenir 550 centrales génératrices d’oxygène, 40 pays pour fournir de l’oxygène

L’Inde a fourni des produits pharmaceutiques essentiels, y compris le Remdesivir, à des zones géographiques du monde entier en raison de la pandémie et les pays se sont maintenant manifestés pour aider l’Inde. (Photo PTI)

Deux vols russes avec des concentrateurs d’oxygène, des équipements de ventilation pulmonaire, des moniteurs de chevet, des médicaments, y compris du Coronavir, et d’autres produits pharmaceutiques essentiels ont atterri en Inde jeudi dans le cadre d’un effort mondial croissant pour aider le pays à combattre une deuxième vague plus meurtrière de Covid-19 . L’envoi de l’aide fait suite à un engagement de soutien du président Vladimir Poutine au Premier ministre Narendra Modi lors d’un appel téléphonique. L’Inde avait approuvé des fournitures d’urgence d’hydroxychloroquine à la Russie lorsque la pandémie s’est déroulée l’année dernière.

«La Fédération de Russie a décidé d’envoyer une aide humanitaire à l’Inde dans l’esprit du partenariat stratégique spécial et privilégié entre nos deux pays, ainsi que dans le contexte de notre coopération anti-Covid-19», a déclaré Nikolay Kudashev, Ambassadeur de Russie à Inde. Les vols du ministère russe des urgences ont livré des équipements tels que 20 unités de production d’oxygène, 75 ventilateurs pulmonaires, 150 moniteurs médicaux et 200 000 packs de médicaments. La lutte commune contre la pandémie comprend également les livraisons à venir du vaccin Spoutnik V, à partir de mai 2021, et la facilitation ultérieure de sa production en Inde, la coopération dans le domaine de la science médicale, y compris en ce qui concerne les nouvelles souches de coronavirus.

Avec plus de trois millions de cas actifs actuellement en Inde et l’aggravation de la situation de Covid-19, l’Inde a donné la priorité aux importations d’oxygène, a déclaré jeudi le secrétaire aux Affaires étrangères Harsh Vardhan Shringla. «L’Inde cherche à obtenir environ 550 usines de production d’oxygène, 4 000 concentrateurs d’oxygène et 10 000 bouteilles d’oxygène de l’étranger et 40 pays ont promis leur soutien», a déclaré Shringla. L’Inde envisage de se procurer 400 000 unités de remdesivir en Égypte en plus d’explorer pour l’obtenir dans des pays comme les Émirats arabes unis, le Bangladesh et l’Ouzbékistan. Répondant aux questions sur un changement dans la politique de l’Inde de ne pas accepter l’aide étrangère, établie après le tsunami de 2004, Shringla a précisé que les fournitures médicales et l’assistance de ses partenaires et amis ne devaient être considérées en termes d’aucun cadre politique. L’Inde a fourni des produits pharmaceutiques essentiels, y compris le Remdesivir, à des zones géographiques du monde entier en raison de la pandémie et les pays se sont maintenant manifestés pour aider l’Inde.

Pendant ce temps, des approvisionnements et une assistance sont alignés de plus de pays et d’autres envois sont attendus des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres. Le Royaume-Uni envoie des équipements d’oxygène vitaux en Inde après l’arrivée du premier ensemble de 495 concentrateurs d’oxygène et de 200 ventilateurs plus tôt cette semaine. Trois unités de génération d’oxygène, chacune produisant 500 litres d’oxygène par minute et de la taille de conteneurs d’expédition, seront expédiées à partir des stocks excédentaires d’Irlande du Nord. Les États-Unis ont expédié leur premier lot de matériel de secours Covid-19 en Inde, qui comprend 440 bouteilles d’oxygène et régulateurs, 960000 tests de diagnostic rapide pour identifier les infections précocement pour aider à prévenir la propagation communautaire de Covid-19 et 100000 masques N95 pour protéger les soins de santé de première ligne en Inde. héros. On s’attend à ce que deux avions spéciaux transportant les fournitures médicales des États-Unis atteignent l’Inde d’ici vendredi et un autre est probable dans les prochains jours.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.