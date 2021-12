Voici tout ce qu’il faut savoir sur les consignes d’administration des « doses de précaution ».

Dose de précaution du vaccin COVID-19 : Le gouvernement de l’Union a partagé lundi des directives pour l’administration de « doses de précaution » à trois groupes prioritaires, notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne et les personnes âgées de plus de 60 ans souffrant de comorbidités. La campagne d’administration des « doses de précaution », annoncée samedi par le Premier ministre Narendra Modi, sera déployée à partir du 10 janvier. Tout savoir sur les règles d’administration des « doses de précaution ».

« Dose de précaution » pour COVID-19 : Éligibilité

Selon le ministère de la Santé et de la Famille de l’Union, les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne et les personnes âgées de plus de 60 ans présentant des comorbidités seront éligibles à ces « doses de précaution », du moins selon les informations partagées jusqu’à présent. Parmi ce groupe également, les bénéficiaires ne pourraient se faire administrer la dose qu’une fois 39 semaines, soit neuf mois, écoulées après avoir reçu la deuxième dose du vaccin.

De plus, selon les lignes directrices, les bénéficiaires recevraient également des SMS de CoWIN une fois qu’ils seraient éligibles à la « dose de précaution », afin que ces bénéficiaires sachent que leur troisième injection est due.

Dose de « précaution » du vaccin COVID-19 : quoi emporter

Les bénéficiaires de plus de 60 ans ne recevraient que la dose « de précaution » sur avis d’un médecin et donc, pour se faire vacciner, ils devraient porter le certificat de comorbidités aux centres de vaccination. Cependant, il ne serait pas nécessaire de télécharger une telle recommandation d’un médecin sur CoWIN pour réserver un créneau de vaccination.

Réservation de vaccin pour une dose supplémentaire : est-ce que le service sans rendez-vous est-il disponible ?

Les bénéficiaires pourraient réserver des créneaux de vaccination sur la plate-forme CoWIN, mais ils pourraient également y renoncer et se rendre simplement dans un centre de vaccination pour se faire administrer la dose, conformément aux directives. Cependant, pour cela, les bénéficiaires devraient s’assurer à l’avance que le centre qu’ils souhaitent visiter propose ou non des installations sans rendez-vous.

Certificat de vaccination après dose « de précaution »

Une fois que les bénéficiaires éligibles ont reçu une dose de précaution, les détails de celle qui a été administrée se refléteraient de manière appropriée dans les certificats de vaccination.

