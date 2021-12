L’Inde comptera 810 millions d’abonnements smartphones d’ici la fin de l’année : Ericsson

Le trafic moyen par smartphone dans la région de l’Inde est le deuxième au monde et devrait atteindre environ 50 Go par mois en 2027. (Image représentative)

Le nombre d’abonnements aux smartphones dans le pays devrait atteindre 810 millions d’ici la fin de l’année et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 %, pour atteindre plus de 1,2 milliard d’ici 2027, a déclaré le fabricant suédois d’équipements de télécommunications Ericsson. dans son dernier rapport sur la mobilité.

Selon le rapport, les abonnements aux smartphones représentaient 70 % du total des abonnements mobiles en 2021 et devraient représenter environ 94 % en 2027, grâce à l’adoption rapide des smartphones dans le pays. La 5G représentera environ 39% des abonnements mobiles en Inde fin 2027, estimés à environ 500 millions d’abonnements, selon le rapport sur la mobilité.

Selon les conclusions, la 4G devrait rester la technologie dominante dans le pays en 2027, mais les abonnements 4G devraient passer de 790 millions en 2021 à 710 millions en 2027, soit une baisse annuelle moyenne de 2%. Ainsi, les abonnements 4G devraient passer de 68% des abonnements mobiles en 2021 à 55% en 2027 alors que les abonnés migrent vers la 5G.

Selon Ericsson, la dépendance aux réseaux mobiles pour rester connecté et travailler à domicile a contribué à l’augmentation du trafic moyen par smartphone à 18,4 Go par mois en 2021, contre 16,1 Go par mois en 2020.

Le trafic moyen par smartphone dans la région de l’Inde est le deuxième au monde et devrait atteindre environ 50 Go par mois en 2027. Le trafic total de données mobiles en Inde est passé de 9,4 EB par mois en 2020 à 12 EB par mois en 2021 et devrait être multiplié par plus de 4 pour atteindre 49 EB par mois en 2027.

Selon Nitin Bansal, responsable d’Ericsson Inde et responsable des solutions de réseau pour l’Asie du Sud-Est, l’Océanie et l’Inde, Ericsson « la 5G servira de multiplicateur socio-économique pour le pays et nous préparons les fournisseurs de services de communication pour une introduction transparente de la 5G. dans le pays sur la base de notre expérience de déploiement mondial, de notre portefeuille 5G innovant et compétitif ainsi que des essais 5G que nous menons avec des opérateurs indiens pour présenter les possibilités de la 5G.

Ericsson a récemment effectué des essais 5G avec Bharti Airtel et Vodafone Idea.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.