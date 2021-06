L’Inde confirme le premier décès après la vaccination contre le COVID-19

Selon les données de la première semaine d’avril, le taux de notification est de 2,7 décès par million de doses de vaccin administrées et de 4,8 hospitalisations par million de doses de vaccin administrées.

Un panel gouvernemental étudiant les effets secondaires du vaccin COVID-19 a confirmé le premier décès dû à l’anaphylaxie après la vaccination. L’évaluation de la causalité de 31 cas signalés d’événements indésirables graves après immunisation (AEFI) suite à la vaccination COVID-19 a été réalisée par le panel.

Selon un rapport du Comité national des MAPI, un homme de 68 ans est décédé des suites d’une anaphylaxie (réaction allergique sévère) après avoir été vacciné le 8 mars 2021.

« C’est le premier décès lié à la vaccination COVID-19 en raison de l’anaphylaxie. Il souligne à nouveau la nécessité d’attendre 30 minutes au centre d’inoculation après avoir reçu le jab. La plupart des réactions anaphylactiques se produisent pendant cette période et un traitement rapide prévient les décès », a déclaré à PTI le Dr NK Arora, président du comité national des MAPI.

Le Comité a examiné cinq cas de ce type qui ont eu lieu le 5 février, huit cas le 9 mars et 18 cas le 31 mars. Selon les données de la première semaine d’avril, le taux de déclaration est de 2,7 décès par million de doses de vaccin administrées et de 4,8 hospitalisations par millions de doses de vaccin administrées, indique le rapport. Le panel a déclaré que la simple déclaration de décès et d’hospitalisations en tant qu’événements indésirables graves n’implique pas automatiquement que les événements ont été causés par des vaccins.

Seules des enquêtes et des évaluations de causalité correctement menées peuvent aider à comprendre s’il existe un lien de causalité entre l’événement et le vaccin, indique le rapport, ajoutant que pour les évaluations de causalité, la priorité a été donnée aux cas de décès.

Sur les 31 cas évalués de manière causale, 18 ont été classés comme ayant une association causale incohérente avec la vaccination (coïncidence – non liée à la vaccination), 7 ont été classés comme indéterminés, 3 cas se sont avérés être liés au produit vaccinal, 1 était une réaction liée à l’anxiété et deux cas ont été jugés inclassables, selon le rapport du comité gouvernemental.

Les réactions liées aux produits vaccinaux sont des réactions attendues qui peuvent être attribuées à la vaccination sur la base des preuves scientifiques actuelles, a-t-il déclaré. Des exemples de telles réactions sont les réactions allergiques et l’anaphylaxie, etc. Les réactions indéterminées sont des réactions qui se sont produites peu de temps après la vaccination, mais il n’y a aucune preuve définitive dans la littérature actuelle ou les données d’essais cliniques que cet événement pourrait avoir été causé par le vaccin, selon le rapport. , l’ajout d’observations, d’analyses et d’études supplémentaires sont nécessaires.

Dans les deux autres cas d’anaphylaxie, deux personnes ont été vaccinées les 19 et 16 janvier et toutes deux ont été hospitalisées et se sont rétablies depuis. Les événements non classifiables sont des événements qui ont fait l’objet d’une enquête, mais il n’y a pas suffisamment de preuves pour attribuer un diagnostic en raison de l’absence d’informations cruciales. Lorsque ces informations pertinentes deviennent disponibles, le cas peut être réexaminé pour une évaluation de la causalité.

Les événements coïncidents sont des événements qui sont signalés après la vaccination, mais pour lesquels une cause claire autre que la vaccination est trouvée lors de l’enquête.

Le panel a déclaré que les avantages de la vaccination sont largement supérieurs au faible risque de préjudice et que, par mesure de précaution extrême, tous les signaux de préjudice émergents sont constamment suivis et examinés périodiquement.

