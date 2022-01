« L’Inde connaît une augmentation exponentielle du nombre de non. des cas de Covid ; R valeur nulle supérieure au pic de la 2e vague’

S’adressant à une conférence de presse ici, le directeur général de l’ICMR a déclaré que le pic du nombre de cas de Covid était observé dans les villes et que « la variante Omicron est la souche prédominante en circulation ».



L’Inde connaît une augmentation exponentielle du nombre de cas de coronavirus, qui serait due à sa variante Omicron, a déclaré mercredi le Centre, tout en soulignant que la valeur R zéro du pays, qui indique la propagation de l’infection, est de 2,69, supérieur au 1,69 enregistré lors du pic de la deuxième vague de la pandémie.

S’adressant à une conférence de presse ici, le directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), le Dr Balram Bhargava, a déclaré que le pic du nombre de cas de Covid était observé dans les villes et que « la variante Omicron est la souche prédominante en circulation ».

Les rassemblements de masse doivent être évités pour réduire la vitesse de propagation de l’infection, a-t-il souligné.

« Nous sommes maintenant confrontés à une augmentation exponentielle du (nombre de) cas de COVID-19 et nous pensons qu’elle est en grande partie due à Omicron, en particulier dans les parties occidentales de notre pays et même particulièrement dans les grandes villes d’où nous avoir plus de données », a déclaré le Dr VK Paul, membre du NITI Aayog (Santé).

Le 30 décembre, le taux de positivité des cas était de 1,1% et le lendemain, il était de 1,3% et maintenant, le pays signale un taux de positivité de 5%, a-t-il déclaré, ajoutant que de même, il y avait 13 000 cas de Covid sur le 30 décembre et le nombre est passé à 58 000 mardi.

« Clairement, il s’agit d’une pandémie en expansion. La valeur R nulle est de 2,69. C’est plus élevé que le 1,69 que nous avons vu lorsque la deuxième vague de la pandémie était à son apogée. L’accélération des cas est plus rapide que jamais », a déclaré Paul.

Il a toutefois ajouté que les taux d’hospitalisation sont relativement faibles. Il est proche de 3,7 % à Delhi et de 5 % à Mumbai.

« C’est la première contribution que nous avons. Par rapport à cela, l’année dernière et même en 2020, le taux d’hospitalisation était proche de 20 pour cent », a déclaré Paul.

Il a déclaré que bien qu’il n’y ait pas lieu de paniquer, les gens doivent être alertes, disciplinés et préparés, ajoutant que le pays sera également confronté à cette phase de la pandémie.

Quant à savoir si l’Inde assiste à une troisième vague de Covid, a déclaré Paul dans d’autres pays, il a été constaté que, tout comme une forte augmentation, il y avait également une forte baisse du nombre de cas.

«Au Danemark, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, les cas ont commencé à diminuer en un mois ou un mois et demi. Nous ne pouvons pas le dire clairement pour notre population. Son comportement dépendra des infections passées, du statut vaccinal et de nos propres caractéristiques et densité de population. On ne peut pas extrapoler que, tout comme les cas se sont comportés là-bas en un mois, cela se produira également ici.

« Dire à ce stade que cela continuera jusqu’à quel point et pendant combien de temps sera prématuré. Si des données scientifiques arrivent, nous les partagerons. Je ne m’aventurerais pas là-dedans, sauf pour dire que, comme les vagues précédentes, différentes parties de notre nation seront à des stades différents. Cela commence dans certains états, puis continue encore et encore. Nous surveillons attentivement la dynamique de la pandémie », a ajouté le membre du NITI Aayog.

En ce qui concerne Omicron, les responsables ont déclaré que bien qu’il y ait eu une forte augmentation du nombre de cas à travers le pays, les taux d’hospitalisation sont restés relativement faibles par rapport aux vagues précédentes de la pandémie.

Bhargava a informé qu’un kit RT-PCR de détection d’Omicron a été développé dans le cadre d’un partenariat entre Tata MD et l’ICMR, et qu’il a été approuvé par le Drugs Controller General of India (DCGI). Il produira les résultats en quatre heures et augmentera les efforts de séquençage du génome du pays, a-t-il déclaré.

Le nombre de cas de Covid augmente de façon exponentielle et un test rapide à domicile et des tests rapides d’antigène joueront un rôle majeur, a ajouté Bhargava.

Le co-secrétaire du ministère de la Santé de l’Union, Lav Agarwal, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation du nombre de cas de Covid dans le monde, ajoutant que 25,2 lakh cas d’infection avaient été enregistrés dans le monde le 4 janvier, « le plus élevé depuis le début de la pandémie ».

« L’Inde a signalé une augmentation de plus de 6,3 fois le nombre de cas au cours des huit derniers jours et une forte augmentation du taux de positivité des cas de 0,79 % le 29 décembre à 5,03 % le 5 janvier », a-t-il déclaré.

Agarwal a déclaré que six États – Maharashtra, Bengale occidental, Kerala, Delhi, Karnataka, Tamil Nadu – comptaient chacun plus de 10 000 cas de Covid actifs.

Il a en outre déclaré que le Maharashtra, le Bengale occidental, Delhi, le Kerala, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Jharkhand et le Gujarat étaient en train de devenir des États préoccupants.

En outre, 28 districts du pays signalent un taux de positivité hebdomadaire à Covid de plus de 10%, tandis que 43 districts signalent un taux de positivité hebdomadaire compris entre 5% et 10%, a déclaré Agarwal.

Le Centre a déclaré que 1,06 crore ou 14,3% des bénéficiaires dans le groupe d’âge des 15-18 ans ont reçu la première dose d’un vaccin Covid.

Il y a environ 7.40.57.000 bénéficiaires dans ce groupe d’âge dans le pays.

En outre, 90,8 pour cent des adultes ont reçu la première dose du vaccin, tandis que 65,9 pour cent sont complètement vaccinés.

