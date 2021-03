L’Inde criminalise la propriété privée de crypto malgré le tollé de la communauté

Selon un haut fonctionnaire du gouvernement familier avec la situation, le gouvernement indien travaille sur une législation qui verra la propriété privée des crypto-monnaies criminalisée.

L’interdiction de la cryptographie en Inde est toujours en cours

Dans un rapport de Reuters publié lundi, un responsable gouvernemental anonyme a déclaré que la législation interdisant les crypto-monnaies dans le pays en était à ses dernières étapes. Selon le rapport, cela verra la possession, l’émission, l’exploitation minière, la détention et l’échange d’actifs numériques criminalisés.

Alors que l’Inde cherche à criminaliser la propriété de crypto, le responsable du gouvernement a déclaré que le gouvernement n’avait aucun problème avec la technologie blockchain, la technologie derrière Bitcoin. Il a déclaré que des amendes seraient imposées et non des peines de prison pour expliquer comment le gouvernement envisageait de dissuader la propriété privée de crypto cette fois-ci. Une interdiction proposée en 2019 avait recommandé des peines de prison allant jusqu’à 10 ans pour les détenteurs de crypto-monnaie privés.

La législation proposée est largement soutenue par la Banque de réserve de l’Inde (RBI), sa banque faîtière. La RBI avait imposé une interdiction générale en 2018 des crypto-monnaies dans le pays, rendant illégale l’émission, l’extraction, la détention et l’échange d’actifs numériques contre d’autres classes d’actifs. La banque centrale avait invoqué l’instabilité financière causée par les actifs numériques volatils comme raison de sa décision.

Une décision de la Cour suprême a annulé l’embargo en mars 2020, entraînant une adoption massive de la cryptographie. Le tribunal a demandé à l’organe directeur financier de fournir des objectifs réglementaires dans l’espace crypto.

La RBI a promis de poursuivre son combat contre ce que de nombreux membres du gouvernement considéraient comme un «stratagème de Ponzi» et a fait une autre tentative le mois dernier, affirmant que la nature volatile des actifs numériques pourrait présenter un risque pour les fonds des investisseurs.

Selon l’organisme financier, les crypto-monnaies comme Bitcoin constituaient une bulle et pourraient affecter les sentiments du marché, conduisant les investisseurs à investir une grande partie de leur capital. Une baisse de valeur pourrait voir de nombreux marchés financiers sombrer dans la dépression et nuire à l’économie déjà fragile du pays. La RBI explore actuellement la technologie de la blockchain pour émettre une monnaie numérique soutenue par l’État (roupie numérique) pour lutter contre la montée des crypto-monnaies.

Le directeur financier adopte une position «calibrée»

Mais, une opinion contraire a été exprimée par le ministre des Finances et des Affaires corporatives Nirmala Sitharaman. Selon le technocrate de 61 ans, le gouvernement adopte une attitude plus prévenante. Sitharaman a fait ce commentaire lors d’un événement distinct, affirmant que le gouvernement examinait comment des expériences peuvent se produire dans le monde numérique et la crypto-monnaie. Ces expériences conduiraient invariablement le gouvernement à adopter une position «calibrée» sur la question.

Sitharaman a en outre déclaré que le ministère des Finances autoriserait une certaine «fenêtre» pour que les gens expérimentent la blockchain et le Bitcoin car ils ne fermeront pas toutes les options.

Même si la RBI relève de la compétence du ministère des Finances, elle fonctionne indépendamment de l’organisme gouvernemental en raison de la structure du système financier indien. La Banque de réserve de l’Inde s’occupe d’activités économiques telles que les politiques monétaires, l’émission de la monnaie nationale – la roupie et la réglementation de l’ensemble du système bancaire indien.

Le ministère des Finances se concentre sur les politiques macroéconomiques, le financement public, l’inflation et la surveillance des marchés boursiers. Leurs perspectives disparates sur les questions économiques ont vu éclater des différends entre les deux branches financières indiennes.

Les détenteurs de crypto-monnaies pourraient probablement être pris dans une démonstration de force entre la RBI et le ministère des Finances, mais de nombreux investisseurs continuent de se rassembler malgré l’interdiction proposée.

Le gouvernement a déclaré que les investisseurs en cryptographie bénéficieraient d’un délai de grâce de six mois pour liquider leurs actifs cryptographiques avant que des sanctions ne soient exercées. Mais quand même, les échanges cryptographiques voient le trafic dans l’espace augmenter de jour en jour.

Avec Bitcoin franchissant un nouvel ATH de 60000 $ samedi, triplant sa valeur marchande à partir de 2017 après avoir été soutenu par plusieurs institutions, les marchés indiens de la cryptographie ont connu une croissance astronomique. Depuis, un volume de transactions quotidien a montré que 8 millions d’investisseurs détenaient 100 milliards de roupies (environ 1,4 milliard de dollars) en investissements cryptographiques.

Unocoin, le plus ancien échange de crypto de l’Inde, a déclaré que 20000 nouveaux investisseurs sont venus à bord en janvier et février malgré les inquiétudes croissantes concernant l’application de l’interdiction.