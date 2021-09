Cette année, tout comme 2020, la pandémie de coronavirus a rendu les déplacements plus difficiles.

Voyage festif en Inde : Les festivals sont une partie importante de la culture en Inde, en particulier en raison de la grande diversité et du nombre de festivals que nous organisons. Naturellement, cela signifie que les gens voyagent souvent pour célébrer ces festivals, que ce soit dans leur ville natale ou dans d’autres endroits pour célébrer avec des vacances. Mais cette année, tout comme 2020, la pandémie de coronavirus a rendu les déplacements plus difficiles. Cependant, avec l’Inde apparemment à la fin de la deuxième vague de la pandémie, il semble que les voyages reprennent à l’approche de la saison des fêtes.

Une hausse des réservations

Les secteurs du transport et de l’hébergement ont connu une hausse des réservations, selon plusieurs agrégateurs.

« Le marché a vraiment montré des tendances positives pour les activités de billetterie aérienne et d’hôtels. Nous assistons à une augmentation constante de mois en mois de nos réservations de voyages. Nous avons pu constater une augmentation de 10 % à 15 % du nombre de passagers aériens au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, en particulier pour l’année dernière, le ratio s’élevant à 113 % après le premier verrouillage. Les hôtels enregistrent près de 75 à 85 % des réservations environ trois jours avant le voyage, mais pour les vols, les réservations se font généralement bien à l’avance. Nous voyons des pousses vertes pour les réservations d’hôtels pour les dates du festival, mais la proportion est encore minime, mais oui, la demande augmente lentement et progressivement. Nous avons actuellement commencé à voir des réservations 50% plus élevées que la moyenne pour les vols pour les fêtes de fin d’année via notre plate-forme, ce qui est très excitant car il s’agit d’une tendance très positive pour l’ensemble de l’industrie du voyage car elle illustre cela avec la facilité des directives de verrouillage et la diminution du nombre de Cas COVID, les gens ont maintenant hâte de voyager pendant les festivals », a déclaré Boris Zha, fondateur et PDG de HappyEasyGo, à Financial Express Online.

Le fondateur de SanKash, Akash Dahiya, a déclaré : « Avec la saison des fêtes en vue, nous constatons une augmentation de 70 % des requêtes et une augmentation de près de 50 % des réservations.»

L’observation du cofondateur et PDG de Confirmtkt, Dinesh Kumar Kotha, a également été similaire.

« La demande de voyages festifs a connu une croissance encourageante dans les trois segments : vols, trains et bus (MoM et YoY). Les réservations pour certains itinéraires populaires (sur les applications ixigo et le site Web) vers la fin août 2021 pour les voyages festifs ont connu une augmentation moyenne du MoM de 45% pour les trains, 71% pour les bus et 20% pour les vols », a déclaré Rajnish Kumar, co- fondateur, Directeur Non Exécutif & Groupe CPTO, ixigo.

Mais les festivités ne sont pas la seule raison qui conduit à une augmentation des réservations à cette période de l’année. Selon Mansur Mehta, directeur général de Suba Group of Hotels, « Plus que la saison des fêtes, l’augmentation actuelle des réservations peut être attribuée au fait que les gens en ont marre du travail à domicile. Dans le besoin d’air frais, les gens réservent des escapades plus que toute autre chose.

Forfaits et destinations préférés

«Les gens recherchent des options abordables sans compromis sur la qualité, ils recherchent un forfait complet où les agents s’occupent de fournir des options qui respectent toutes les normes de sécurité et proposent des forfaits tout compris. Des destinations comme Udaipur, le Ladakh, le Cachemire et le nord-est connaissent une forte augmentation étant donné qu’elles proposent des hébergements luxueux et sûrs », a déclaré Dahiya.

Zha a déclaré : « Nous avons remarqué qu’il est intéressant de noter que les touristes ont commencé à devenir plus attentifs et soucieux de l’hygiène en termes d’endroit où ils séjournent, c’est pourquoi ils choisissent des propriétés de marque. De plus, parce qu’ils sont prêts à dépenser plus pour leur séjour, pour leur nourriture, ils préfèrent toujours manger dans des endroits décents plutôt que de réserver des hôtels avec des forfaits alimentaires. Actuellement, les tarifs réservés avec le petit-déjeuner et la chambre uniquement sont le choix le plus préférable du client, mais le séjour (forfait d’utilisation à la journée) a connu une bonne croissance de l’activité globale. Nos forfaits 5 étoiles ont contribué à près de 20 % de l’activité globale réservée au cours des 2 derniers mois, suivis de 40 % des forfaits réservés à partir de 3 étoiles et de 35 % des forfaits provenant d’établissements de catégorie 4 étoiles. Les villas avec piscines privées sont les préférées de la saison car elles ont suscité l’intérêt de tous les voyageurs à la recherche d’un week-end de détente, car dans les hôtels ordinaires, les piscines sont généralement partagées entre les clients et ne sont pas opérationnelles conformément au protocole.

«Nous voyons également des destinations spirituelles comme Tirupati et Shirdi obtenir une augmentation de la demande, mais sur ces 80 à 85% d’affaires viennent de la ville qui est reliée par une distance de conduite par rapport à la frontière de l’État. De plus, les destinations avec des montagnes ou des plages sont les plus populaires auprès des voyageurs, comme Lonavala, Shimla, Mussoorie et Manali », a ajouté Zha.

Mehta a donné plus d’informations sur les préférences des clients, déclarant : « On comprend que la sécurité et l’hygiène sont les principales priorités en ce moment. À cette fin, ils s’appuient davantage sur les avis et les mesures appropriées au COVID que les hôtels prennent pour assurer la sécurité des voyageurs. De plus, ils sont prêts à payer plus cher pour un meilleur transport hôtelier. Enfin, avec des tarifs aériens maîtrisés, ils préfèrent le transport aérien à tout autre moyen. Particulièrement pour la période des fêtes, les gens préfèrent les destinations courtes et praticables.

Kotha a déclaré que les grands métros et les grandes villes comme Hyderabad, New Delhi, Bengaluru, Chennai, Kolkata, Pune, Vijayawada, Ahmedabad, Mumbai et Visakhapatnam ont beaucoup de succès.

« Le Ladakh, le Cachemire et Goa sont quelques-unes des destinations de loisirs populaires réservées pour les voyages festifs cette année. Les demandes de voyage vers des destinations internationales ont connu une augmentation mensuelle moyenne de 45 à 50 % en août 2021. Avec plusieurs pays assouplissant les restrictions de voyage, l’intérêt pour les voyages d’agrément pour des pays comme les Maldives, la Suisse, l’Allemagne, le Qatar, la Turquie, le Népal et la France est également en hausse », a déclaré Kumar.

Choses à garder à l’esprit lors d’un voyage

«Les passagers doivent suivre toutes les directives fixées par le Centre et l’état particulier du voyage. Ils doivent passer tous les tests liés au COVID avant le voyage et être munis de certificats en conséquence. Tout voyage important doit être planifié à l’avance pour éviter les longues listes d’attente et se familiariser avec les exigences de l’État dans lequel ils se rendent », a déclaré Kotha.

« Un comportement approprié au COVID est une nouvelle étiquette avec non seulement les autorités qui se préparent à la mise en œuvre, mais les populations locales à destination s’impliquent également en surveillant et en signalant les personnes qui ne suivent pas le comportement COVID. Ainsi, tous les voyageurs doivent porter des masques, des désinfectants, adopter une distanciation sociale et suivre toutes les directives des autorités locales émises dans l’intérêt général. Il faut vérifier auprès d’un agent de voyages pour savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas avant de faire des réservations. Il est également recommandé de vérifier l’assurance maladie avant de voyager, car elle prend en charge toute éventualité pouvant survenir à destination », a déclaré Dahiya.

« Bien que la vaccination ait insufflé un sentiment de confiance et de soulagement parmi les voyageurs, il est de notre seule responsabilité de nous assurer que nous respectons et suivons les protocoles de sécurité et d’hygiène concernant nous-mêmes et nos proches qui voyagent avec nous. Les clients peuvent visiter les sites Web touristiques de l’État pour être sûrs du protocole et des directives de voyage avant de planifier de se rendre dans cet État ou cette ville », a déclaré Zha.

