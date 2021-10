L’Inde demandera aux exportateurs de pétrole d’augmenter leur production pour un allégement des prix

Cependant, la trajectoire des prix a commencé à monter peu de temps après, la demande mondiale ayant augmenté dépassant les volumes d’offre.

Lors du prochain événement énergétique international prévu plus tard cette semaine, l’Inde réitérera sa demande aux pays producteurs de pétrole d’augmenter leur production, ce qui fera baisser les prix mondiaux du brut, ont déclaré de hauts responsables gouvernementaux. Le prix du panier indien de brut est actuellement de 82,3 $/baril, contre 69 $/baril à la mi-août, soutenu par la reprise de la demande mondiale et la production limitée des principaux pays exportateurs de pétrole.

Les importations de pétrole brut par l’Inde en avril-août s’élevaient à 83,8 millions de tonnes, enregistrant une hausse annuelle de 13,2 %. En raison de l’augmentation des taux mondiaux de pétrole brut, la valeur de l’importation était de 42,2 milliards de dollars, soit 137 % de plus qu’à la même période en 2020.

« Les principaux producteurs de pétrole ont consciemment décidé de maintenir l’offre inférieure à la demande », a déclaré un responsable sous couvert d’anonymat, ajoutant que « les prix sont susceptibles d’augmenter encore jusqu’à ce que les pays exportateurs décident d’augmenter leur production ».

Le ‘India Energy Forum’ par CERAWeek devrait commencer à partir de mercredi, et les participants comprennent le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mohammad Sanusi Barkindo, Jennifer M Granholm, secrétaire à l’énergie du département américain de l’énergie, Émirats arabes unis’ (EAU) le ministre de l’Industrie et des Technologies de pointe Sultan Ahmed Al Jaber, le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ministre de l’Énergie et Saad Sherida Al-Kaabi, ministre d’État du Qatar chargé des affaires énergétiques.

À l’heure actuelle, les prix facturés aux concessionnaires par les sociétés de commercialisation du pétrole sont de 44,1 Rs le litre pour l’essence et de 45,8 Rs le litre pour le diesel. Le prix de détail de l’essence (à Delhi) est à son plus haut niveau de Rs 105,8/litre et le diesel est à Rs 94,7.

La taxe du Centre est actuellement de 32,90 Rs/litre pour l’essence et de 31,80 Rs/litre pour le diesel, tandis que la TVA de l’État de Delhi est de 24,3 Rs/litre sur l’essence et de 13,8 Rs par litre sur le diesel. Le Centre avait augmenté cumulativement la surtaxe et la taxe sur les carburants automobiles de 13 Rs par litre d’essence et de 16 Rs le litre de diesel en mars et mai 2020, ce qui a entraîné une augmentation de ses revenus des droits d’accise sur les carburants automobiles de 87,8% par an à 3,4 lakh Rs. crore au cours de l’EX21, malgré une baisse de la demande d’essence et de diesel de 10,6 %.

Le gouvernement a déjà abordé la question des prix élevés du pétrole brut de manière bilatérale avec les pays producteurs de pétrole brut et avec l’OPEP pour faire baisser les prix. Le ministre du pétrole et du gaz naturel de l’Union, Hardeep Singh Puri, a fait part de ses préoccupations concernant le prix élevé du brut aux ministres de l’énergie d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït, de Bahreïn et de Russie, ont déclaré des responsables du ministère.

Les prix mondiaux du brut s’étaient temporairement corrigés en août après que le groupe OPEP plus, à la mi-juillet, a accepté d’augmenter la production de pétrole brut de 0,4 million de barils par jour d’août à fin décembre. Cependant, la trajectoire des prix a commencé à monter peu de temps après, la demande mondiale ayant dépassé les volumes d’offre.

