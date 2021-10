L’Inde deuxième sur la liste des pays avec l’utilisation de crypto la plus élevée

TL;Répartition DR

• Les investissements cryptographiques en Inde ont dépassé 400% depuis l’année dernière.

• Les Indiens se sont adaptés aux crypto-monnaies et au réseau Blockchain.

L’Inde figure en bonne place sur la liste des plus grands détenteurs de crypto-monnaie au monde. Cependant, ces adoptions de crypto dans la région n’ont pas été faciles car la Banque de réserve les a attaquées à plusieurs reprises.

Le pays se développe dans le commerce de crypto, les projets DeFi et les technologies Blockchain qui profitent aux passionnés. Nimbus, l’une des sociétés de cryptographie les plus importantes du pays, estime que les adoptions de crypto de cette année ont doublé par rapport à l’année dernière.

Enquêtes sur les adoptions de crypto en Inde

Selon les statistiques des enquêtes collectées, l’Inde est le deuxième meilleur pays en matière d’utilisation de la crypto-monnaie. Les régulateurs nationaux ont continuellement attaqué le marché virtuel depuis sa création, attaques qui se sont récemment assouplies. Indépendamment de la réglementation, le marché de la cryptographie dans le pays a augmenté depuis l’année dernière.

L’une des plateformes de cryptographie qui ont profité de cette augmentation des adoptions est CoinSwitch qui a levé plus de 8 millions de dollars. Les chercheurs précisent que cette vague d’investissements cryptographiques est menée par la communauté des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Les citoyens entre 35 et 45 ans sont également perçus comme ayant de nombreux investissements.

La plus grande zone d’achat de crypto-monnaies n’est pas à New Delhi, la capitale de l’Inde, mais dans les villes voisines. Les Indiens utilisent les crypto-monnaies comme méthode de paiement et d’investissement passif.

Adoption de crypto du futur

L’enquête suggère également que l’Inde est parmi les premiers pays à investir dans les crypto-monnaies. Cette enquête a été organisée par la société PwC parmi les principaux détenteurs du pays. La société estime que l’achat de crypto-monnaies en Asie du Sud continuera d’augmenter dans les années à venir.

L’agence de recherche indienne estime qu’au moins 15 millions de citoyens ont investi dans les cryptos depuis 2020. L’année dernière, il a clôturé avec plus de 923 millions de dollars de fonds pour les crypto-monnaies, et dix mois plus tard, les adoptions ont totalisé 6,6 milliards de dollars. Ces chiffres indiquent que le marché de la crypto en 2021 a augmenté de 400% et que l’année n’est pas encore terminée.

Bien qu’il existe des preuves que le pays a une bonne réception envers la crypto, le gouvernement n’accepte toujours pas Bitcoin. Cependant, l’autorité nationale peut changer sa position sur les crypto-monnaies après des négociations.

Pour l’instant, le gouvernement propose d’étudier le réseau Blockchain pour en profiter. L’Inde a hâte de devenir une puissance de crypto-monnaie, devenant le remplaçant parfait de la Chine.