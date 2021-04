L’Inde deviendra le centre de production du vaccin russe Spoutnik V et commencera à fabriquer 50 millions de doses par mois d’ici l’été

L’Inde est le pays le plus peuplé à avoir approuvé Spoutnik V.

Le contrôleur général indien des médicaments, le contrôleur général des médicaments, a autorisé le vaccin russe Spoutnik V pour une utilisation d’urgence dans le pays. Sputnik V, fabriqué par l’Institut national de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaleya de Moscou, est devenu le troisième vaccin après le Serum Institute of India’s Covishield et Bharat Biotech’s Covaxin à obtenir l’approbation du DCGI.

S’adressant aux médias sur la question, Kiril Dmitriev, PDG du Russian Direct Investment Fund, a déclaré que l’enregistrement de Spoutnik V en Inde était une étape importante pour le vaccin russe. «Le Spoutnik V est le deuxième vaccin contre le coronavirus le plus reconnu au monde en termes de nombre d’approbations délivrées par les régulateurs gouvernementaux. Après approbation en Inde, son utilisation sera approuvée dans 60 pays avec une population totale de plus de 3 milliards de personnes. L’Inde est le pays le plus peuplé à avoir approuvé Spoutnik V. De nombreux voisins de l’Inde, notamment le Sri Lanka, le Myanmar et le Pakistan, font partie des pays qui ont déjà enregistré le vaccin russe », a-t-il déclaré. «L’Inde est le partenaire de production crucial de RDIF. Nous apprécions vraiment ses capacités de fabrication et son expertise scientifique inégalées; le pays est de loin le plus grand producteur de Spoutnik V au monde, ce qui est tout à fait logique car l’Inde est une centrale médicale produisant aujourd’hui environ 60% de tous les vaccins dans le monde », a-t-il déclaré.

RDIF a annoncé des contrats de production avec cinq principaux fabricants indiens pour plus de 425 millions de personnes-doses de Spoutnik V en un an (représentant plus de la moitié de la production mondiale de Sputnik V cette année). Les essais cliniques de phase 2 et de phase 3 de Spoutnik V se déroulent en Inde. Certaines sociétés de production indiennes ont passé des contrôles de qualité et produisent déjà du Spoutnik V en ce moment, la montée en puissance prendra quelques mois. «L’Inde sera une plaque tournante clé pour la production de vaccins en Inde et dans d’autres pays. Plus de 50 millions de doses par mois seront fabriquées en Inde cet été », a déclaré Dmitriev et informé que le RDIF a récemment annoncé un accord avec Panacea Biotec, Virchow Biotech, Stelis Biopharma, Gland Pharma et Hetero, basé à Hyderabad, pour produire plusieurs millions de doses de Spoutnik V. Selon un sondage YouGov, Sputnik V fait partie des 3 vaccins les plus préférés du pays aux côtés de Pfizer et AstraZeneca.

Outre l’Inde, RDIF a signé un certain nombre de contrats garantissant la production internationale de Spoutnik V sur une vingtaine de sites de fabrication dans plus de 10 pays, dont le Brésil, la Corée du Sud, la Chine, l’Italie, la Biélorussie et le Kazakhstan. La production internationale a déjà commencé.

