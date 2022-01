L’Inde deviendra une plaque tournante mondiale pour la production de médicaments génériques antiviraux COVID-19 alors qu’omicron se profile, selon Fitch

De grandes sociétés pharmaceutiques comme Cipla, Sun Pharma et Dr. Reddy’s devraient lancer le molnupiravir, une pilule anti-COVID-19 dans les semaines à venir après l’approbation d’urgence du régulateur indien des médicaments, a déclaré Fitch Solutions.

L’Inde deviendra le plus grand centre mondial de production de médicaments génériques antiviraux COVID-19 tels que le molnupiravir, alors que le pays se prépare à l’augmentation des taux d’infection en raison de la troisième vague dirigée par la variante omicron, a déclaré Fitch Solutions. De grandes sociétés pharmaceutiques du pays telles que Cipla Ltd, Sun Pharmaceutical Industries Ltd et les laboratoires du Dr Reddy’s devraient lancer des capsules de molnupiravir dans les semaines à venir après l’approbation d’utilisation d’urgence par l’organisme indien de réglementation des médicaments, a ajouté Fitch.

Au total, 13 entreprises indiennes fabriqueront du molnupiravir, a déclaré la semaine dernière le ministre de la Santé du pays, Mansukh Mandaviya. Selon Fitch, d’autres sociétés pharmaceutiques du pays devraient également emboîter le pas. La pilule anti-COVID-19 molnupiravir, qui a été développée par les sociétés américaines Merck & Co et Ridgeback Biotherapeutics, coûte 712 $ aux États-Unis. Alors qu’en Inde, le traitement de 5 jours sera très abordable, le Dr Reddy fixant le prix du traitement complet à Rs 1400 (18,79 $) ou Rs 35 par comprimé pour la version générique.

« Avec ce coût relativement bas, nous nous attendons à ce que les versions génériques du molnupiravir augmentent considérablement l’accès en Inde et dans d’autres PRFI (pays à revenu faible et intermédiaire) après les approbations réglementaires », a déclaré Fitch.

Selon Fitch, la pilule antivirale générique contribuera également à simplifier les défis actuels liés à la chaîne d’approvisionnement. « De plus, ces médicaments antiviraux oraux conduiront à des coûts de transport et de distribution inférieurs par rapport aux antiviraux intraveineux Covid-19 tels que Ronapreve (casirivimab/imdevimab) ou Veklury (remdesivir). Avoir une forme solide et compacte, des médicaments oraux, n’a pas besoin de… flacons en verre, et les comprimés peuvent être emballés hermétiquement sans risque de casse », a ajouté l’agence de notation.

Vendredi, l’Inde a signalé 1,17 lakh de cas de COVID-19 en une journée, le saut quotidien le plus élevé depuis des mois. Fitch a déclaré qu’un accès accru au molnupiravir maintiendrait les hospitalisations et les décès en Inde à un niveau gérable à mesure que les infections à l’omicron augmenteraient. Par ailleurs, le Conseil indien de la recherche médicale a déclaré jeudi qu’il n’avait pas ajouté la pilule molnupiravir à sa liste de traitements recommandés, citant des problèmes de sécurité majeurs.

