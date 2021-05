L’Inde devrait ajouter une capacité renouvelable record en 2021: AIE

Sur les 143 GW d’appels d’offres lancés pour la construction de capacités solaires, environ 78 GW avaient été annulés depuis FY17. Sur les 24 GW appels d’offres solaires lancés en FY21, environ 14 GW ont été mis aux enchères.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a déclaré que le pays était sur le point de créer de nouveaux records en matière d’ajout de capacités d’énergie renouvelable en 2021 et 2022, car cela libérera probablement le pipeline de projets déjà soumissionnés mais qui n’ont pas encore été mis en service en raison des perturbations de Covid. Cependant, l’AIE a averti que «la flambée actuelle des cas de Covid-19 a créé une incertitude des prévisions à court terme pour cette année».

La capacité actuelle de production d’énergie renouvelable installée est de 94 giga-watts (GW) et environ 34 GW sont en cours de mise en œuvre à divers stades tandis que 30 GW sont en cours d’appel d’offres. L’addition de capacité d’énergie renouvelable la plus élevée de 12,5 GW a eu lieu au cours de l’exercice 18, dépassant le record précédent de 11,5 GW en 2017. Le taux d’ajout de capacité d’énergie renouvelable a depuis baissé et, au cours de l’exercice 21 de Covid, il n’était que de 7,6 GW. La plupart des ajouts de capacité depuis FY18 ont été basés sur des centrales solaires.

«Bien que les ajouts de capacité de l’Inde en 2020 aient diminué de près de 50% par rapport à 2019, le pays devrait établir de nouveaux records d’expansion des énergies renouvelables en 2021 et 2022 avec la mise en service de projets retardés des enchères concurrentielles précédentes», indique la dernière mise à jour du marché mondial des énergies renouvelables de l’AIE, ajoutant que «En Inde, les volumes d’enchères PV sous contrat en 2020 ont dépassé nos prévisions, augmentant les attentes des prévisions».

Sur les 143 GW d’appels d’offres lancés pour la construction de capacités solaires, environ 78 GW avaient été annulés depuis FY17. Sur les 24 GW appels d’offres solaires lancés en FY21, environ 14 GW ont été mis aux enchères. Le tarif solaire le plus bas de 1,99 Rs / unité a été découvert en FY21. La plupart des promoteurs citant les tarifs les plus bas de l’exercice 21 étaient soutenus par des capitaux étrangers, qui ont profité de l’environnement de taux d’intérêt bas à l’échelle mondiale.

Cependant, avec l’imposition d’un droit de douane de base sur l’importation d’équipements solaires à partir d’avril 2022, les tarifs devraient augmenter.

