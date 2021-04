L’Inde devrait connaître une mousson saine et normale en 2021, prédit Skymet

Auparavant, en janvier, la société avait prédit que la mousson serait «normale». (Image: PTI)

Mousson 2021 en Inde: L’Inde devrait avoir une mousson normale et saine cette année! La société leader de prévisions météorologiques Skymet a publié ses prévisions pour la mousson en Inde cette année. Dans un communiqué, il a déclaré qu’il s’attendait à ce que la saison de la mousson à venir soit “ normale en bonne santé ”, s’attendant à ce que les précipitations soient de 103% de la moyenne à long terme (LPA) de 880,6 mm pour les quatre mois de mousson, c’est-à-dire de juin à Septembre 2021. Auparavant, en janvier, la société avait prédit que la mousson serait «normale», selon laquelle les précipitations devraient tomber dans la moitié supérieure de la fourchette normale. La propagation de la pluviométrie normale est de 96% à 104% de la LPA.

Cependant, Skymet a également déclaré qu’il s’attendait à ce que les plaines du nord de l’Inde et certaines parties de la région du nord-est soient susceptibles de subir une insuffisance de précipitations tout au long de la saison. De plus, certaines parties de l’intérieur du Karnataka pourraient également être confrontées à des pluies faibles en juillet et août. En revanche, les phases de début et de retrait respectivement en juin et en septembre devraient apporter une bonne répartition des pluies entre les pays.

Le PDG de Skymet, Yogesh Patil, a déclaré que les conditions de La Nina qui prévalaient dans l’océan Pacifique l’année dernière se ramollissaient et devraient rester neutres pendant la mousson. Patil a ajouté qu’il pourrait y avoir une nouvelle phase de refroidissement marginal sur l’océan Pacifique central pendant la saison, ce qui exclurait l’apparition de conditions El Niño qui corrompent généralement la saison de la mousson.

Skymet a déclaré qu’il y a 10% de chances qu’il y ait des précipitations saisonnières dépassant 110% de la LPA, et 15% de chances que les précipitations soient comprises entre 105% et 110% de la LPA. La quantité de précipitations se situant entre 96% et 104% de la LPA est probable à 60%, tandis que les chances qu’il y ait des précipitations entre 90% et 95% de la LPA sont de 15%. Skymet a déclaré qu’il n’y avait aucune chance qu’il y ait une sécheresse ou des précipitations inférieures à 90% de la LPA.

