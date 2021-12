L’Inde dispose-t-elle de la technologie des missiles hypersoniques ? Le pays s’apprête à renforcer ses capacités : En savoir plus

Historiquement, sur la base des informations disponibles dans le domaine public, il y avait plusieurs royaumes en Inde qui avaient utilisé des roquettes qui faisaient partie de leur guerre à l’époque.

Dans la foulée de la Chine qui a mené avec succès les tests d’un véhicule à glissement hypersonique (VHG), le ministre de la Défense Rajnath Singh a exhorté les scientifiques à travailler sur cette technologie. Lors d’un séminaire organisé par la Defense Research and Development Organization (DRDO), le ministre de la Défense Rajnath Singh a exhorté les scientifiques à se concentrer sur cette technologie. Peu de temps après que la Chine ait effectué des tests, les médias ont indiqué que le poids lourd faisait le tour du monde ; cependant, il a raté sa cible de quelques kilomètres.

Histoire des missiles et de la technologie connexe en Inde

Historiquement, sur la base des informations disponibles dans le domaine public, il y avait plusieurs royaumes en Inde qui avaient utilisé des roquettes qui faisaient partie de leur guerre à l’époque. C’est toute l’histoire d’avant l’indépendance. Et au 18ème siècle, l’armée de Hyder Ali, alors dirigeant de Mysore, avait introduit des roquettes à enveloppe de fer. D’après les informations disponibles, il y avait une compagnie de lanceurs de fusée attachée à chacune des brigades. Le nombre était d’environ 5 000 soldats transportant des roquettes.

L’Inde avait-elle des capacités de missiles indigènes après l’indépendance ?

Non. Il n’y avait pas une telle capacité de missiles indigènes avec l’Inde. En 1958, le gouvernement de l’époque a créé l’équipe de développement d’armes spéciales, qui a ensuite été élargie et nommée Laboratoire de recherche et de développement pour la défense (DRDL). Et en 1962, cela a déménagé de Delhi à Hyderabad.

Détails de l’histoire officielle du DRDO

Selon DRDO Lab History, « Le projet Devil a été lancé en 1972. Ce projet a constitué la base technologique du futur programme IGMDP. Et ce projet visait le développement d’un missile surface à surface à moyenne portée.

C’est au cours de cette période que plusieurs installations et infrastructures de test ont été mises en place qui ont été utilisées pour le développement de composants / systèmes pour Project Devil. Et, en 1982, DRDL travaillait sur plusieurs technologies dans le cadre du Programme intégré de développement de missiles guidés (IGMDP)

Sous l’IGMP qui était à l’époque dirigé par APJ Abdul Kalam, qui fut plus tard le président de l’Inde, est l’homme derrière Prithvi, puis Agni.

Missiles Inde a

L’Inde appartient au groupe d’élite des pays qui ont développé et conçu leurs missiles de manière indigène. Cependant, il a un long chemin à parcourir car il est loin derrière des pays comme les États-Unis, la Russie ou la Chine en termes de portée.

Le DRDO travaille sur différents types de missiles et parmi les systèmes lancés en surface :

GUIDÉ ANTI-RÉSERVOIR MISSILE:

Ce missile fait déjà partie des forces armées indiennes et c’est le seul ATGM « tirer et oublier ». Cela a la capacité de répondre à toutes les exigences météorologiques pour sa portée qui est d’environ 20 km.

Récemment, le DRDO avait annoncé que Heli-Nag était testé. Ce missile qui peut être exploité à partir d’hélicoptères devrait être intronisé en 2022. Un autre est le missile antichar Stand-off (SANT), il a une portée de plus de 10 km, et il a été testé la semaine dernière depuis les hélicoptères d’Indian Air. Force (IAF). Ce missile est doté d’un autodirecteur à ondes millimétriques, ce qui contribue à améliorer la détection des cibles dans toutes les conditions météorologiques. Comme cela a été rapporté précédemment, même des ATGM portables sont disponibles.

MISSILE SOL-AIR :

L’armée indienne et l’IAF ont déjà installé le système SAM à courte portée Akash. L’armée indienne a obtenu l’acceptation de la nécessité (AoN) pour Akash 1, qui est équipé d’un chercheur. Et pour la nouvelle génération, des tests Akash ont été effectués plus tôt cette année en juillet et d’autres tests devraient être effectués.

SAM moyenne portée :

La marine indienne devrait bientôt passer des commandes pour le MRSAM, selon DRDO. La production est déjà terminée pour le MRSAM, et le 2204e Escadron de l’IAF basé à Jaisalmer a été la première unité à obtenir ce système de missile en septembre de cette année. Le DRDO devrait prochainement effectuer des essais en vol pour le MRSAM pour l’armée indienne.

SAM à courte portée :

Des essais en vol ont été effectués pour la Marine.

Systèmes à lancement aérien :

AIR-AIR :

Missile air-air au-delà de la portée visuelle (BVRAAM) Astra a déjà terminé tous les tests et est prêt à être intronisé. Ce missile a une portée de 100 km et des efforts sont déployés pour l’installer sur d’autres plates-formes de l’IAF, y compris l’avion de combat léger indigène « Tejas ». Et le DRDO travaille sur un Astra longue portée et les premiers tests ont été menés avec succès. Ce missile utilise la technologie statoréacteur à combustible solide. Cette technologie, selon DRDO, améliore la vitesse et dispose d’un chercheur de construction indigène.

AIR-SOL :

Rudram, il s’agit d’un missile anti-rayonnement de nouvelle génération (NGRAM) et a passé les tests initiaux et d’autres tests devraient avoir lieu bientôt. Il a une portée maximale d’environ 200 km et cible les systèmes de radar, de communication et de surveillance de l’adversaire. En 2020, cela a été testé à partir de l’avion de chasse Sukhoi-30MKI.

BrahMos développé conjointement par l’Indo-russe – une portée de 300 à 500 km est déjà opérationnelle et la courte portée est propulsée par des statoréacteurs. Peut contenir une seule ogive, est un missile de croisière supersonique anti-navire ou d’attaque terrestre.

La semaine dernière, un système de torpilles assisté par missile supersonique a été lancé avec succès et il a transporté une torpille et l’a livrée à plus longue portée. Cela renforcera encore la capacité anti-sous-marine de la marine indienne et a une portée de 400 km.

Systèmes de missiles Agni (Feu) et Prithvi (Terre)

Ces deux éléments sont déjà utilisés par le commandement des forces stratégiques.

Agni (portée autour de 5 000), c’est le seul candidat du pays à un missile balistique intercontinental (ICBM). Très peu de pays dans le monde ont ICBM.

Un missile d’une portée de 350 km, le Prithvi, entre dans la catégorie des missiles sol-sol à courte portée et a des usages stratégiques.

En avril 2019, pour la première fois, l’Inde a testé un système anti-satellite. Pour frapper un satellite en orbite basse, DRDO a utilisé un missile anti-balistique modifié nommé Prithvi Defence Vehicle Mk 2 qui a été utilisé pour frapper un satellite en orbite basse. Après ce test, l’Inde a rejoint un autre groupe d’élite de pays qui ont cette capacité comme la Chine, la Russie et les États-Unis.

L’Inde a-t-elle une technologie hypersonique ?

En 2020, DRDO avait testé avec succès un véhicule de démonstration à technologie hypersonique (HSTDV). Au cours des tests, la technologie scramjet hypersonique à respiration aérienne a été démontrée.

Selon des sources, l’Inde a développé son propre moteur cryogénique et l’a démontré lors d’un vol de 23 secondes. Il est prévu de fabriquer un missile de croisière hypersonique utilisant HSTDV.

Des systèmes d’armes hypersoniques dotés de capacités à moyenne et longue portée devraient également être disponibles au cours des quatre prochaines années.

Lorsqu’il a été développé, BrahMos, à 2,5 à 3 fois la vitesse du son, était parmi les plus rapides au monde. À la suite de l’explosion nucléaire de 1998, des sanctions ont été imposées à l’Inde et à l’Inde dans le cadre du « Missile Man » de l’Inde ainsi que d’autres ont développé une technologie cryogénique.

