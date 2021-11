L’Inde dit de ne pas précommander Starlink jusqu’à ce qu’elle obtienne une licence

L’Inde a demandé au public de ne pas précommander Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX, selon un rapport de .. Comme le note le rapport, le gouvernement indien affirme que l’entreprise doit obtenir une licence pour opérer dans le pays avant de commencer à déployer ses services.

En conséquence, le gouvernement indien a demandé à la société de se conformer au cadre réglementaire indien pour la fourniture des services de communication par satellite et de s’abstenir de réserver/rendre les services Internet par satellite en Inde avec effet immédiat. – DoT Inde (@DoT_India) 26 novembre 2021

« Il est conseillé au public de ne pas s’abonner aux services Starlink faisant l’objet de la publicité », lit-on dans un tweet du département indien des télécommunications (DoT). Le DoT a également déclaré avoir demandé à Starlink de s’abstenir de « réserver / rendre les services Internet par satellite en Inde ». En d’autres termes, Starlink devra suspendre les précommandes jusqu’à ce qu’il puisse obtenir l’approbation du gouvernement indien.

Starlink a fait l’objet d’un examen minutieux de la part du gouvernement indien en avril, lorsque le DoT a commencé à examiner si le déploiement bêta de Starlink enfreignait l’une des lois indiennes sur les télécommunications (via Economic Times). Comme l’a noté Economic Times, la décision du DoT est intervenue alors que le Broadband India Forum (BIF), un forum politique indépendant qui représente les grandes entreprises technologiques comme Amazon, Google, Microsoft et Facebook, a poussé le DoT à arrêter la prévente d’appareils Starlink sans Licence.

. déclare que depuis que Starlink a officiellement enregistré son activité en Inde le 1er novembre, il a déjà enregistré plus de 5 000 précommandes dans le pays. On ne sait pas si les précommandes existantes seront annulées ou si les clients devront simplement attendre un peu plus longtemps. Starlink prévoit de déployer 200 000 appareils en Inde d’ici 2022, dont 80 % sont situés dans des zones rurales (via .).

À l’heure actuelle, Starlink compte environ 140 000 utilisateurs bêta dans 20 pays différents, comme indiqué plus tôt ce mois-ci par PCMag. Musk prédit qu’il y aura plus de 500 000 clients Starlink au cours de la prochaine année.