L’Inde diversifie son approvisionnement en brut ; Le premier envoi de Guyane arrive le mois prochain

Le mois prochain, l’Inde devrait recevoir sa première cargaison d’un million de barils de pétrole brut Liza en provenance de Guyane. Il s’agit du premier achat de pétrole brut guyanais de la part de pétrole du gouvernement guyanais par un raffineur indien de PSU – Indian Oil Corporation Ltd (IOCL). Selon la mission indienne dans ce pays, le pétrolier a quitté les côtes les 4 et 5 juillet 2021 et atteindra le port de Paradip en Inde au cours de la première semaine d’août.

Cet achat a été possible grâce à la coordination active de la mission indienne avec le ministère du Pétrole et du Gaz naturel et le ministère des Ressources naturelles du gouvernement du Guyana. Et pour cet approvisionnement, l’IOCL a facilité la finalisation de cet accord entre IOCL et le gouvernement du Guyana.

Confirmant cela à Financial Express Online, le haut-commissaire indien, le Dr KJ Srinivasa, a déclaré : « L’achat de pétrole brut de la Guyane marque une étape importante dans la diversification de l’approvisionnement en brut par l’Inde. C’est aussi le début d’une future feuille de route d’une collaboration élargie dans le secteur pétrolier et gazier avec la Guyane.

“Cette collaboration pourrait potentiellement s’étendre et inclure l’acquisition de blocs pétroliers, un accord à long terme pour l’approvisionnement en brut de Guyane, la formation et le renforcement des capacités dans le secteur pétrolier et gazier, le secteur du gaz à l’électricité, etc.”, a-t-il ajouté.

Selon le diplomate indien, IOCL est le premier PSU indien à acheter du pétrole de Guyane, mais auparavant HPCL-Mittal Energy Limited, une coentreprise entre la société d’État Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL) et le magnat indien de l’acier LN Mittal avait acheté 1 millions de barils de pétrole de Guyane en mars 2021.

En savoir plus sur l’huile de Liza

Le pétrole guyanais Liza – « light sweet raw » semble bien adapté aux raffineries indiennes. “De tels accords d’achat sont utiles aux deux pays car les gouvernements sont en mesure d’économiser des frais de commission et de marketing pour les agences tierces et peuvent également renforcer davantage le partenariat bilatéral Inde-Guyane”, a expliqué le diplomate.

L’Inde cherche à diversifier son approvisionnement en brut. Et c’est plus tôt cette année que le gouvernement guyanais a été approché pour rechercher un accord à long terme pour acheter du brut d’un pays des Caraïbes.

Comme cela a été signalé précédemment, l’Inde est le troisième importateur et consommateur de brut au monde et sa demande a augmenté de près de 25 % au cours des sept dernières années, plus que tout autre pays dans le monde.

Inde-Guyane – CARICOM

L’Inde a renforcé son engagement avec les pays de la CARICOM et a organisé le tout premier sommet Inde-Caraïbes en marge de l’UNGA à New York en 2019.

Selon le haut-commissaire indien, le Dr KJ Srinivasa, « la Guyane abrite environ 40 % de la diaspora indienne qui est arrivée au XIXe siècle ».

Quelles sont les nations de la CARICOM ?

Les pays membres comprennent : Guyane, Haïti, Grenade, Trinité-et-Tobago, Suriname, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, les Bahamas, la Barbade, Belize, la Dominique, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines. Cinq pays sont membres associés et les autres sont membres à part entière et comptent une importante population de la diaspora indienne.

La Guyane est la nouvelle destination du brut

Ce pays, selon les rapports, est désormais le point chaud le plus privilégié pour les besoins en brut, en particulier après qu’un consortium dirigé par Exxon Mobil Corp a commencé à produire, fin 2019, du brut léger sur le bloc offshore de Stabroek.

Il n’y a pas de compagnie pétrolière d’État ni d’infrastructure de raffinage nationale et s’appuie sur des sociétés privées telles que Hess Corp et Royal Dutch Shell PLC pour commercialiser sa part au comptant.

