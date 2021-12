L’Inde doit d’abord opter pour un modèle de base pour la monnaie numérique de la banque centrale: RBI

Selon divers choix de conception, il peut également prendre la forme complexe d’un instrument financier.

L’Inde doit d’abord adopter le modèle de base de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) et utiliser l’architecture du système de paiement comme épine dorsale pour créer une CBDC à la pointe de la technologie, a déclaré mardi la Banque de réserve. Dans sa forme de base , une CBDC offre une alternative sûre, robuste et pratique à l’argent liquide. Selon divers choix de conception, il peut également prendre la forme complexe d’un instrument financier.

« Compte tenu de son impact dynamique sur l’élaboration des politiques macroéconomiques, il est nécessaire d’adopter initialement des modèles de base et de les tester de manière exhaustive afin qu’ils aient un impact minimal sur la politique monétaire et le système bancaire. » Les progrès de l’Inde dans les systèmes de paiement fourniront une base utile pour faire un CBDC à la pointe de la technologie à la disposition de ses citoyens et institutions financières », a déclaré la RBI dans son rapport sur « Tendance et progrès du secteur bancaire en Inde 2020-21 ».

Par rapport aux formes de monnaie existantes, la CBDC peut offrir des avantages aux utilisateurs en termes de liquidité, d’évolutivité, d’acceptation, de facilité des transactions avec anonymat et de règlement plus rapide, a-t-il déclaré, ajoutant que les banques centrales du monde entier délibèrent sur la manière de mettre en œuvre les CBDC. La RBI a examiné des cas d’utilisation et élaboré une stratégie de mise en œuvre par étapes pour l’introduction de CBDC avec peu ou pas de perturbations.

Les banques centrales du monde entier délibèrent sur la manière de mettre en œuvre les CBDC, après leurs premières incursions exploratoires. Plus tôt ce mois-ci, le conseil central de la RBI avait discuté de divers aspects liés aux CBDC et aux crypto-monnaies privées. a reçu une proposition de la RBI en octobre 2021 pour l’amendement à la Reserve Bank of India Act 1934 afin d’élargir la portée de la définition de « billet de banque » pour inclure la monnaie sous forme numérique.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.