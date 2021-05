L’Inde doit démocratiser la crypto-monnaie; les transactions font face à la conformité FEMA, à l’identité des investisseurs et à d’autres obstacles juridiques

En Inde, les volumes de transactions cryptographiques augmentent et 8 millions d’investisseurs détiennent désormais 100 milliards de roupies (1,4 milliard de dollars) en investissements cryptographiques. (Photo du dossier)

Par Rajesh Mehta et Uddeshya Goel

13 ans après avoir été inventé par Satoshi Nakamoto, Bitcoin (BTC) est plus grand que jamais en 2021. La capitalisation boursière combinée des crypto-monnaies est en train de se déchirer alors que des investisseurs institutionnels comme Morgan Stanley, Grayscale, MasterCard se mêlent à la crypto pour augmenter les rendements en espèces dans un monde de taux d’intérêt proches de zéro. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, Singapour et la Suisse ont déjà adopté en masse l’idée de l’industrie naissante et de ses avantages, créant une meilleure réglementation et des fonctions pour la cryptographie à la fois en tant qu’actif et utilitaire. Plusieurs banques compatibles avec la cryptographie comme la Banque Nationale du Canada, Barclays, USAA et des sociétés acceptant la crypto comme Microsoft, Starbucks, Tesla, PayPal ont également vu le jour, donnant confiance à la stabilité à long terme de l’instrument.

Cependant, récemment, le gouvernement indien a réaffirmé sa position sur les crypto-monnaies privées en les invalidant en tant que monnaie ayant cours légal et a annoncé qu’il prenait des mesures pour éliminer l’utilisation des crypto-actifs dans le financement d’activités illégitimes ou dans le cadre du système de paiement. Bien qu’optimiste quant à la technologie de la blockchain dans l’arène du système financier, le ministère des Finances a proposé le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, criminalisant la possession, l’émission, l’exploitation minière, le commerce et le transfert de crypto-actifs.

En Inde, les volumes de transactions cryptographiques augmentent et 8 millions d’investisseurs détiennent désormais 100 milliards de roupies (1,4 milliard de dollars) en investissements cryptographiques, les nouvelles inscriptions étant multipliées par 30 par rapport à il y a un an. Les milléniaux, qui ont enregistré des rendements supérieurs à 300%, adoptent déjà le Bitcoin en tant que classe d’investissement grand public et en tant que nouvel or numérique. Le gouvernement craint que le grand aiguillon ne constitue une menace majeure pour la stabilité monétaire et la souveraineté financière du pays. Actuellement, dans le cadre du système de transfert de fonds libéralisé (LRS) de la RBI, une personne est autorisée à investir seulement 250 000 dollars par an dans des instruments d’investissement à l’étranger pour contrôler le déficit du compte courant et les réserves de change. Cependant, la crypto-monnaie crée une identité anonyme de l’investisseur et empêche le gouvernement de suivre le quantum des flux de trésorerie internationaux.

En Inde, catalysée par la pandémie de Covid-19, des paiements d’une valeur de près de 60 milliards de dollars sont désormais effectués chaque mois via des appareils sans fil en ligne, enregistrant une croissance de 76% en un an. Avec cette adoption rapide, l’Inde a été témoin de trois fois plus de cyberattaques qu’en 2019. L’utilisation de la technologie du grand livre distribué de Crypto permet des transactions directes et plus rapides de la part des utilisateurs, sans institution centrale entre les deux. Selon les experts, cela gardera une trace de chaque transaction numérique et empêchera un tiers de violer le système, rendant la transaction pratiquement sécurisée. L’adoption de Crypto dans les systèmes de paiement peut permettre un calcul transparent de la cote de crédit des emprunteurs, aidant les prêteurs à compenser les demandes de crédit.

Récemment, 2,2 millions de dollars de dons en actifs cryptographiques ont été collectés par un fonds Covid-Relief pour l’Inde. Des personnalités éminentes comme le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, l’ancien directeur technique de Coinbase, Balaji Srinivasan et le joueur de cricket australien Brett Lee. Cependant, il existe de nombreux obstacles juridiques dans le processus de conversion de la crypto en INR, avant de pouvoir être mis en service. Les transactions doivent être conformes au Foreign Contribution Act, 2010, et au Foreign Exchange Management Act, 1999, ce qui est assez incertain compte tenu de la position du gouvernement sur les crypto-monnaies.

Imitant la Chine, l’Inde devrait également délibérer en lançant ses propres devises numériques de la banque centrale (CBDC), un instrument de paiement numérique utilisant la même technologie cryptographique, libellé dans l’unité de compte nationale qui est une responsabilité directe de la banque centrale. En cas de succès, la monnaie améliorera le ciblage de la politique monétaire et budgétaire, favorisera l’inclusion financière et l’universalité, réduira les coûts et améliorera la sécurité des paiements nationaux. Une monnaie numérique souveraine offre également une alternative fonctionnelle au système de règlement des échanges en dollars et dilue l’impact de toute sanction ou menace d’exclusion à la fois au niveau du pays et de l’entreprise.

Bien que le Sage d’Omaha, Warren Buffet ait proclamé la crypto comme un «instrument de valeur zéro», l’utilité fondamentale de la pièce numérique peut être un point d’inflexion dans le fonctionnement du réseau monétaire, intégrant l’écosystème financier mondial. L’Inde possède une centrale informatique intégrée, dotée de solides capacités humaines pour exploiter les avantages de cette technologie nouvelle génération. Au lieu d’externaliser les mêmes connaissances à des pays étrangers, une étape autochtone doit être formée pour favoriser les talents dans l’espace crypto. Actuellement, l’Inde a besoin d’une politique prévoyante, proactive et ouverte qui puisse libéraliser l’utilisation des crypto-monnaies, fabriquer une infrastructure cryptographique permissive et en même temps protéger la souveraineté financière du pays. L’Inde doit démocratiser la crypto tôt ou tard, pour être en phase avec le monde, alors pourquoi pas maintenant?

(Rajesh Mehta est un consultant et chroniqueur de premier plan travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques. Uddeshya Goel est un chercheur financier qui s’intéresse particulièrement aux affaires internationales et aux marchés financiers. Les opinions exprimées sont celles des auteurs)

