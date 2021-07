L’Inde doit être vigilante alors que les cas continuent d’augmenter dans le monde : VK Paul

in

L’Inde a signalé mardi 31 443 nouveaux cas quotidiens, cinq États représentant 73% du total des cas.

La troisième vague de la pandémie en cours a frappé le monde et l’Inde devrait être vigilante pour l’empêcher, a déclaré mardi VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog.

Il y a déjà 3,90 cas actifs lakh dans le monde, ce qui représente 40% du pic de neuf cas lakh observé lors de la deuxième vague à travers le monde, a déclaré Paul.

Une augmentation des cas quotidiens a été signalée au Royaume-Uni, en Russie, au Bangladesh et en Indonésie. L’Inde devra être vigilante pour empêcher la troisième vague, a-t-il déclaré mardi lors d’un briefing du ministère de la Santé.

L’abaissement de la garde et la négligence entraîneraient une forte augmentation des cas, a-t-il averti. La surpopulation dans les stations de montagne n’allait pas être bonne pour le pays, a-t-il ajouté.

Lav Agarwal, co-secrétaire du ministère de la Santé et du Bien-être familial, a déclaré que les gens parlaient de la troisième vague comme d’une mise à jour météorologique et bafouaient les normes de Covid.

Les gens ne le prennent pas au sérieux et ne se comportent pas de manière responsable, a déclaré Agarwal.

La troisième vague et l’intensité de la troisième vague dépendraient entièrement du comportement des gens plus que toute autre chose, a-t-il déclaré. La pandémie est loin d’être terminée car une augmentation du nombre de cas est observée dans le monde, a-t-il déclaré.

