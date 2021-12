L’Inde doit faire décoller la satcom

Malgré toutes les annonces bien intentionnées et les bonnes actions réglementaires/politiques, il y a confusion/ambiguïté dans les domaines critiques



L’Inde est une star incontestée dans l’espace satellitaire stratégique. Nombreuses sont ses réalisations époustouflantes, réalisées en un temps record et avec des coûts extrêmement bas. L’ISRO a probablement plus d’adeptes et d’admirateurs que bon nombre de nos meilleures stars de Bollywood ! Au vu de ce qui précède, il est assez étonnant que nous ayons une note assez basse, presque au plus bas, dans les communications par satellite.

En fait, c’est d’autant plus intriguant que, dans le domaine des communications mobiles, nous sommes le deuxième régime en importance et l’un des plus dynamiques au monde. En satcom, nous n’avons aucune connexion à large bande et seulement 0,3 million de connexions à bande étroite, ces dernières étant entièrement dans le segment des entreprises et nulle dans le segment des consommateurs.

Cela contraste fortement avec, par exemple, les États-Unis qui, malgré le quart de notre population, comptent 2,6 millions de connexions satcom sur le marché des entreprises et 2,1 millions sur le marché grand public ! Même par rapport à l’Europe et au reste de l’Asie, nous enregistrons un modeste un septième à un dixième.

Devrions-nous nous inquiéter de notre situation et la satcom est-elle importante pour l’Inde ? Si oui, pourquoi? La réponse à la première question est un « oui » retentissant. Il faut s’inquiéter et agir sur le pied de guerre pour tenter de rattraper les autres régimes et atteindre une position respectable, avec au moins 3 millions de connexions, soit dix fois plus, en un an. C’est un énorme défi, mais c’est absolument essentiel pour que le pays prétende vraiment être l’Inde numérique.

Dans tous les cas, satcom est extrêmement vital à bien d’autres égards. Premièrement, plus que jamais, Covid a révélé une large fracture numérique. Les citoyens des zones rurales, reculées et inaccessibles n’ont pas pu garantir de nombreux aspects de base de l’éducation, des soins de santé et de l’emploi en raison du manque d’une bonne connectivité numérique, au cours de la pandémie jusqu’à présent. C’est parce qu’il est à la fois non viable et très difficile d’apporter une connectivité terrestre à de tels endroits.

De tels endroits ne peuvent être desservis que par la connectivité par satellite. Mais nous ne facilitons pas ce fruit à portée de main. Le haut débit par satellite pourrait véritablement transformer la qualité de vie des citoyens dans ces zones non desservies et mal desservies. Deuxièmement, certaines parties de l’Inde sont touchées chaque année par des cyclones, des inondations, des pluies torrentielles ou des tremblements de terre. L’occurrence régulière de catastrophes est acceptée par nous comme la norme.

On ne peut compter que sur satcom dans de telles situations et non sur les réseaux fixes et mobiles conventionnels. Alors que l’Autorité de gestion des catastrophes utilise satcom, nous devons en faire une pratique dans des agences telles que la police, les hôpitaux, etc. Troisièmement, les nouvelles technologies comme l’IoT, les appareils à courte portée, la 5G, etc., sont bien placées pour numériser et améliorer considérablement l’efficacité. dans l’agriculture, les soins de santé à distance, la logistique et la fabrication (industrie 4.0). Ceux-ci doivent se produire grâce à une connectivité à large bande omniprésente et cela ne peut se produire que grâce aux communications par satellite. Cependant, ce n’est pas que nous manquions de vision ou de bonnes intentions.

Le ministre des Finances avait annoncé des réformes novatrices dans le secteur spatial en mai 2020, dans le cadre d’un programme visant à revitaliser l’économie touchée par la pandémie. À la suite de cela, un projet de politique Spacecom a été soumis à consultation, mais il semble qu’il s’agisse d’un élément de « travail en cours » puisqu’une section satcom semble être toujours en préparation. Cependant, TRAI a entre-temps publié des documents de consultation complets ainsi que de brillants ensembles de recommandations.

L’aile TEC du DoT a également formulé et publié un ensemble de spécifications très appropriées et modernes pour les satellites. Malgré toutes les annonces bien intentionnées et les bonnes mesures réglementaires/politiques, quelque chose semble manquer, et il y a confusion/ambiguïté dans des domaines critiques. Par exemple, des inquiétudes considérables ont surgi parmi les investisseurs en raison du manque de clarté sur le front crucial du spectre. Le spectre des satellites est un spectre partagé et coordonné au niveau international par l’agence des Nations Unies, l’UIT.

Par conséquent, il serait étrange d’envisager de mettre aux enchères une telle ressource. Quelques pays l’ont essayé il y a quelques années et ont eu des résultats infructueux. Presque tous les régimes dans le monde (y compris l’Inde jusqu’à présent) attribuent administrativement le spectre des satellites et, par conséquent, parler de le vendre aux enchères brise la confiance des investisseurs. De plus, la tarification du spectre doit être rationalisée pour ne commencer qu’à partir de la date d’attribution effective.

Il y a aussi beaucoup de confusion en ce qui concerne la politique vis-à-vis des IMT. Une autre limitation importante de notre scénario est que toutes les satcom continuent d’être à bande étroite B2B. Le cadre politique et d’octroi de licences devrait transformer de toute urgence les licences d’exploitation en haut débit par satellite, à la fois B2B et B2C, ce qui est le besoin urgent de la nation. Les coûts doivent être radicalement réduits pour rendre les services abordables pour le marché indien sensible aux prix.

La négociation directe et l’achat de bande passante satellitaire auprès de satellites étrangers autorisés contribueraient grandement à réduire les coûts de service. La vague de fond pour les réformes des satcoms a commencé en 2015, mais les résultats semblent insaisissables. Attendre que Indian Satcom se produise ressemble presque à attendre Godot.

Membre honoraire de l’IET (Londres) et président du Broadband India Forum. Les vues sont personnelles

